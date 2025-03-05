"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину - 05.03.2025 Украина.ру
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"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину
"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину - 05.03.2025 Украина.ру
"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину
Легкость, с которой экс-президента США Джо Байдена уговорили потратить колоссальные американские бюджетные средства на военную помощь киевским властям, можно сравнить с простотой отнятия конфеты у ребенка. Такое заявление 5 марта в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США сделал американский лидер Дональд Трамп
2025-03-05T11:55
2025-03-05T11:55
новости
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
военная помощь
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"Мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов. Этот как отнять конфету у ребенка", — сказал он, добавив, что Европа при этом потратила лишь 100 миллиардов долларов.По мнению Трампа, сложно поверить в то, что предыдущая американская администрация "в какой-то момент не остановилась".Во вторник, 4 марта, агентство Reuters сообщило, что поставки американской военной помощи Украине остановились около 4:30 по московскому времени. А уже сегодня, 5 марта, США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Между тем Владимир Зеленский успел раскаяться перед США после скандальной встречи с американским президентов в Овальном кабинете, за что западные СМИ накинулись на него с обвинениями в "унижении перед Вашингтоном". Подробности в публикации Запад отругал Зеленского за унижение перед Трампом после давления США
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, военная помощь
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, военная помощь

"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину

11:55 05.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Легкость, с которой экс-президента США Джо Байдена уговорили потратить колоссальные американские бюджетные средства на военную помощь киевским властям, можно сравнить с простотой отнятия конфеты у ребенка. Такое заявление 5 марта в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США сделал американский лидер Дональд Трамп
"Мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов. Этот как отнять конфету у ребенка", — сказал он, добавив, что Европа при этом потратила лишь 100 миллиардов долларов.
По мнению Трампа, сложно поверить в то, что предыдущая американская администрация "в какой-то момент не остановилась".
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
11:42
Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на УкраинеДональд Трамп выступил с первой в ходе своего второго президентского срока речью перед Конгрессом. Реакция в мире на это выступление – в материале издания Украина.ру
Во вторник, 4 марта, агентство Reuters сообщило, что поставки американской военной помощи Украине остановились около 4:30 по московскому времени. А уже сегодня, 5 марта, США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона.
Между тем Владимир Зеленский успел раскаяться перед США после скандальной встречи с американским президентов в Овальном кабинете, за что западные СМИ накинулись на него с обвинениями в "унижении перед Вашингтоном". Подробности в публикации Запад отругал Зеленского за унижение перед Трампом после давления США
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украинывоенная помощь
 
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