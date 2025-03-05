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Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo - фото

Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo - фото - 05.03.2025 Украина.ру

Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo - фото

Единственной удачной обложкой скандального французского журнала Charlie Hebdo стала картинка с изображением падающих на парашютах гробах французских военных с подписью "Новая униформа французских солдат на Украине". Такое мнение в своем телеграм-канале высказал сенатор, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков

2025-03-05T11:47

2025-03-05T11:47

2025-03-05T11:47

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта.Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерегал Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.Гробы в центре Парижа - не правило: Ксавье Моро об отношении французов к воинственности Макрона.По последним данным Минобороны РФ примерно шесть тысяч диких гусей уже ликвидированы в зоне СВО. На днях председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что против России в рядах ВСУ воюют еще по меньшей мере 3,3 тысячи иностранных наемников.Общие потери ВСУ уже давно перевалили за миллион, и приостановка военной помощи США увеличит потери украинской армии, констатировал на днях журнал The Economist.Также Пушков отметил, что Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом".

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новости, россия, украина, франция, алексей пушков, эммануэль макрон, charlie hebdo, вооруженные силы украины, совет федерации