Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации - 05.03.2025 Украина.ру
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Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации
Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации - 05.03.2025 Украина.ру
Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал главную задачу России в ходе спецоперации (СВО) на Украине
2025-03-05T11:51
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новости
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совбез
дмитрий медведев
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"СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остается нашей главной задачей", - написал Медведев.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запорожье, совбез, дмитрий медведев
Новости, Россия, Украина, Запорожье, Совбез, Дмитрий Медведев

Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации

11:51 05.03.2025 (обновлено: 12:39 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал главную задачу России в ходе спецоперации (СВО) на Украине
"СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остается нашей главной задачей", - написал Медведев.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожьеСовбезДмитрий Медведев
 
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