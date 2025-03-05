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Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации

Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации - 05.03.2025 Украина.ру

Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал главную задачу России в ходе спецоперации (СВО) на Украине

2025-03-05T11:51

2025-03-05T11:51

2025-03-05T12:39

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"СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остается нашей главной задачей", - написал Медведев.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, запорожье, совбез, дмитрий медведев