В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине
Китай обратил внимание на новые тенденции, связанные с политическим урегулированием украинского кризиса. Об этом 5 марта на на брифинге для СМИ сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также выразил надежду, что стороны найдут решение посредством диалога
“Что касается украинской проблемы, Китай обратил внимание на недавние новые тенденции, связанные с политическим урегулированием кризиса… Китай надеется, что все заинтересованные стороны найдут устойчивое и долговременное решение, учитывающее интересы друг друга посредством диалога и переговоров”, - сказал Линь Цзянь.
На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако на проведение выборов, на которых также ранее настаивал Трамп, Зеленский не соглашается, а Москва не признает его легитимность.
В то же время, Европа не планирует правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.
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