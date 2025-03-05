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В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине

В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине - 05.03.2025 Украина.ру

В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине

Китай обратил внимание на новые тенденции, связанные с политическим урегулированием украинского кризиса. Об этом 5 марта на на брифинге для СМИ сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также выразил надежду, что стороны найдут решение посредством диалога

2025-03-05T12:18

2025-03-05T12:18

2025-03-05T12:18

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грег вайнер

вооруженные силы украины

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На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако на проведение выборов, на которых также ранее настаивал Трамп, Зеленский не соглашается, а Москва не признает его легитимность.В то же время, Европа не планирует правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.Актуальное интервью по теме: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, грег вайнер, вооруженные силы украины