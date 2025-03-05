В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине - 05.03.2025 Украина.ру
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В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине
В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине - 05.03.2025 Украина.ру
В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине
Китай обратил внимание на новые тенденции, связанные с политическим урегулированием украинского кризиса. Об этом 5 марта на на брифинге для СМИ сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также выразил надежду, что стороны найдут решение посредством диалога
2025-03-05T12:18
2025-03-05T12:18
новости
китай
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
грег вайнер
вооруженные силы украины
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На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако на проведение выборов, на которых также ранее настаивал Трамп, Зеленский не соглашается, а Москва не признает его легитимность.В то же время, Европа не планирует правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.Актуальное интервью по теме: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, грег вайнер, вооруженные силы украины
Новости, Китай, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Грег Вайнер, Вооруженные силы Украины

В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине

12:18 05.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Китай обратил внимание на новые тенденции, связанные с политическим урегулированием украинского кризиса. Об этом 5 марта на на брифинге для СМИ сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также выразил надежду, что стороны найдут решение посредством диалога

“Что касается украинской проблемы, Китай обратил внимание на недавние новые тенденции, связанные с политическим урегулированием кризиса… Китай надеется, что все заинтересованные стороны найдут устойчивое и долговременное решение, учитывающее интересы друг друга посредством диалога и переговоров”, - сказал Линь Цзянь.

На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако на проведение выборов, на которых также ранее настаивал Трамп, Зеленский не соглашается, а Москва не признает его легитимность.
В то же время, Европа не планирует правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.
Актуальное интервью по теме: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено.
 
НовостиКитайУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийГрег ВайнерВооруженные силы Украины
 
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