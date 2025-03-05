https://ukraina.ru/20250305/1061547333.html

Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая

Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая - 05.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая

Трамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято США.

2025-03-05T11:20

2025-03-05T11:20

2025-03-05T12:11

интервью

китай

россия

тайвань

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

украина.ру

нато

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук.- Дмитрий Васильевич, какой будет политика Китая на восточноевропейском направлении на фоне попыток Дональда Трампа принудить руководство киевского режима к переговорам?- Политика Китая на восточноевропейском направлении — это часть общей системной внешней политики Пекина. Китайцы — это системные люди, и они умеют планировать вдолгую. Китайцы захотят поучаствовать в послевоенном развитии Украины, но как это будет, никто пока сказать не может, потому что пока неясно, что от Украины, собственно говоря, останется. Думаю, глубокую фразу Сергея Лаврова "то, что останется от Украины" до конца поняли не только лишь все. Иногда в политике имеет значение не только физическое время, но и время грамматическое.То есть, вполне вероятно, что четырьмя регионами Украина не отделается. И политика Трампа тут привнесла, конечно, интригу. Наше руководство полагает что инициативы Трампа вписываются в наши интересы, либо могут им сопутствовать.- Правильно ли мы себе представляем Китай, его цели и задачи? Сейчас принято говорить о периоде дружбы России и Китая, но в китайской блогосфере периодически вспоминают об отторгнутых китайских территориях, некоторые из которых принадлежат России. Есть ли экспансионистские планы у китайской элиты, существует ли "китайская угроза"?- Китай с 2014 года – мировой лидер по объёму ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Марксизм, который остается идеологией Китая, как мы знаем, учит, что экономика – это базис, а политика - надстройка. И экономическое влияние всегда будет пытаться конвертироваться в политическое влияние.Проще говоря, в мире происходит своего рода революция: появилась сила, имеющая экономическую власть, но не имеющая политической, однако в ходе революции она такую власть завоюет. Сегодня политическое влияние Китая в мире меньше, чем экономическое, и это, с точки зрения китайцев, несправедливо. Свой политический вес, влияние в мире Китай будет неуклонно усиливать.Однако если мы спроецируем это на внешнюю экспансию Китая, то обнаружим, что главные территориальные претензии Китая находятся на юго-востоке. В первую очередь это острова Восточно-Китайского и особенно Южно-Китайского морей. Главная незаживающая рана Китая – это Тайвань. Также это знаменитые спорные острова Спратли, которым повезло находиться в самом центре треугольника между Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией – через этот район проходит треть мировой морской торговли. Спратли – это острова, над россыпью которых делят контроль эти государства плюс Китай и Тайвань. Также есть конфликт вокруг Парасельских островов, которые заняты Китаем, но которые считает своими Вьетнам. Обратная ситуация с островом Дяоюйдао (Сенкаку), который занимает Япония, но Китай считает своим.Вообще, если мы посмотрим на карту, то обнаружим, что у Китая неважные отношения с большинством соседей. У Китая натянутые отношения с Индией, с которой не до конца размежевана граница, где регулярно происходят пограничные стычки. Достаточно непростые отношения с Вьетнамом. Китай активно участвует во внутренних разборках в Бирме. Кстати, Бирма – это эдакий китайский Днепропетровск, рассадник мошеннических колл-центров, ориентированных на Китай. Относительно Японии китайцы не забыли ни резню в Нанкине, ни деятельность отряда 731, который дислоцировался в Харбине.И вот на этом фоне отношения с Россией кажутся образцовыми. Да, китайцы помнят Айгунский 1858 года и Пекинский 1860-го договоры и считают их несправедливыми. Да, они могут посматривать с этой точки зрения, как минимум, на Приморье, на земли по южному берегу Амура как на бывшие свои земли. Примерно как мы смотрим на Аляску – как на бывшую российскую, но с подавляющей вероятностью, навсегда утерянную территорию. Так же китайцы и смотрят на Приморье и Приамурье. Да, на исторических картах эти земли обозначаются как принадлежащие Циньской империи (до 1858-1860 годы). Однако если мы посмотрим на действия китайских элит и официальных китайских властей, то территориальных претензий друг к другу после окончательного разграничения в 2000-х гг. границы по Амуру и Уссури у Китая к России нет. Если на острова Южно-Китайского моря китайцы претендуют, то чего-то подобного в адрес России мы не слышим. Появятся ли такие претензии в будущем – полностью зависит от нас. У России на данный момент наилучшие за всю историю отношения с Китаем, но только потому что Россия стала сильной, дружить с нами выгодно, а враждовать себе дороже, к тому же у нас есть общий враг, мировой гегемон в лице Соединенных Штатов Америки. Всё могло получится иначе, когда в 2000-х годах Путин предлагал принять Россию в НАТО, но получил категорический отказ. Именно недальновидная политика Вашингтона бросила Россию и Китай в объятия друг друга. Думаю, сегодня в Вашингтоне были бы рады отмотать время назад, но поезд истории уже ушёл.Дело в том, что неустранимых противоречий в отношениях США и России нет. А вот неустранимые противоречия в отношениях США и Китая есть. Вот только что Трамп в послании Конгрессу заявил о возвращении производства в США. Вновь став "мастерской мира", Америка, по мысли Трампа автоматически вернётся в свой "золотой век" второй половины XX века. И снова подомнёт под себя всех остальных. Такой план, если очень кратко. Очень логичный. Очень здравый.Но есть одна закавыка. Место "мастерской мира" уже занято, занято другой страной. А место гегемона всё ещё занято Америкой. И так же, как Америка просто так не отдаст Китаю звание гегемона, Китай просто так не отдаст Америке статус "мастерской мира". Именно поэтому военная схватка между ними неизбежна.- Рассматривают ли в Китае сценарий силового возврата Тайваня после прихода в Белый дом новой администрации?- Три основные идеологические системы китайской культурной парадигмы – конфуцианство, даосизм и буддизм – каждая по своим причинам, без особого почтения относятся к войне и к военным, что, к слову, очень непохоже на российскую культурную парадигму, где воинов традиционного чтят. Любопытно, что китайцы называют русских чжаньдоу миньцзу (народ вояк).То есть обычно война считается не китайским делом. Китайская цивилизация по своему генезису – это крестьянская цивилизация, фундированная крестьянско-коммерческой ментальностью. Обычный китаец, с одной стороны, невероятно трудолюбив, но с другой стороны для него характерно побольше взять, поменьше дать, вовремя посеять, вовремя собрать. Для китайца война – двойная неприятность: идти воевать, еще и тащить на себе латы; не лучше ли жить в мире и ходить налегке? Китайцы всегда стараются по возможности получить желаемое без войны.Но если мы посмотрим на военное прошлое Китая, то последняя крупная война для Китая – это война в Корее, которую на своих плечах вынесли китайские добровольцы, пусть даже и воевали они главным образом советским оружием, то есть исполняли роль прокси, как сегодня говорят. И фактическая ничья с могущественным альянсом во главе с США, которые были тогда на взлёте своего исторического могущества – это успех.Но тем не менее, я полагаю, что война за Тайвань будет. Дело в том, что имеются объективные предпосылки для этой войны. Верхи, то есть гегемон, особенно при Трампе, не может больше править по-старому, но свой гегемонизм он даром не отдаст. Поэтому Тайвань Вашингтоном активно вооружается. У Тайваня уже есть первые ракеты "Хаймарс", их потсавка продолжается, планируется поставка американских танков "Абрамс" и истребителей F-16.Но Китай также активно к этому готовится, в первую очередь это касается строительства мощного военно-морского флота. Китай на данный момент заканчивает формирование третьей авианосной группировки. Три группировки - это авианосцы "Ляонин" (систершип нашего авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"), "Шаньдун", и новейший "Фуцзянь". Еще один авианосец у Китая в стадии постройки, и это будет довольно большой корабль, не уступающий характеристикам американских авианосцев "Джеральд Р. Форд".Три авианосные группировки будут полностью готовы у китайцев к 2027 г., а возможно и раньше. В марте 2028 г. подойдет к концу третий срок пребывания Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Так что вполне может быть, что 2027 год – это дата решения тайваньского вопроса. И я думаю, что исторические закономерности в грядущем конфликте окажутся на стороне Китая.- Что будет значить для России военный конфликт в юго-восточной Азии?- Мы получим ответ на этот вопрос в скором времени, потому что он напрямую связан с конфликтом на Украине. Словесные заявления Трампа о мире и желание "сделки" с Россией – это попытка провернуть фарш назад и заполучить Россию при результате минимум как нейтрала, а максимум – как таран против Китая. К слову, последнее – это была главная цель, ради которой мировыми глобалистскими элитами была затеяна большая игра вокруг Украины.В войне увидели шанс нанести поражение России не только для того, чтобы отобрать у России ресурсы, но и, главное, превратить Россию в "Украину против Китая". Все эти планы с треском провалились.Но Трамп хочет добиться того же самого, только не путем внутреннего взрыва в России – теперь это просто нереально, Россия и внутреннюю смуту поборола, и побеждает в войне – а, довольно топорно, путем экономических посулов. Наше руководство это прекрасно понимает. И проходящий в эти дни визит Шойгу в Пекин это доказывает. Очень характерно, что телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся в день инаугурации Трампа. Думаю, разговор двух лидеров имел целью скорректировать позицию, понимая, что Трамп будет уговаривать Россию отвернуться от Китая и ещё раз убедиться в том, что этого не произойдёт.Многие китайские политические блогеры с опаской смотрят на российско-американские контакты. Но я думаю, что Россия не отвернётся от Китая ради сомнительных идей Трампа. Надо понимать, что такое Россия, в чем ее величие, в чем выгода ее геополитического положения. Россия – это страна-флюгер. Россия – это отдельная цивилизация, которая всегда ориентировалась на центр мир-системы. С IX по XVI века.Россия смотрела на восток, потому что центром была Византия, Арабский, Персидский, Тюркский миры. Когда центром мир-системы стала Европа , Россия с XVII века начала смотреть на Запад. Это продолжалось вплоть до начала XXIв. Сейчас центр мир-системы – нет, даже не перемещается, он уже переместился на Восток, и как результат – Россия вновь смотрит на Восток.Я думаю, что вопрос с Украиной постараются решить за одну войну. И если с Украиной у России все получится именно так, то это значит, что война на Тихом океане начнется после того, как вопрос с Украиной будет уже закрыт. То есть Украина как горячая точка к тому времени уже погаснет. Если же политическое русофобствующее украинство в какой-то форме останется – это неминуемо новая война. И вполне вероятен вариант, при котором, воспользовавшись тем, что у гегемона будут связаны руки, оставшееся от Украины Россия приберет к рукам уже во время грядущей американо-китайской войны.Так что наша ориентация на Китай сохранится. Россия тоже нужна Китаю по целому ряду причин. Одна из них – Северный морской путь в Европу. Он почти в два раза короче, чем путь через Суэцкий канал, не говоря уже про путь вокруг Африки. Если начнется война на Тихом океане, Южно-Китайское море будет зоной военных действий. И учитывая невероятный прогресс в развитии воздушных и морских дронов, там кораблики будут как скорлупки тонуть. И Северный морской путь станет для Китая жизненно важной артерией. То есть главная китайская артерия на какое-то время окажется у нас в руках. Поэтому союзные отношения с Россией для Китая очень важны.- Поскольку противостояние Китая и США имеет принципиальное значение для обеих сторон, то военный конфликт между ними приведет к использования наиболее мощных средств поражения, в том числе и ядерного оружия?- Нет, я думаю, военный конфликт между США и КНР обойдется без ядерного оружия. Точно так же, как всеми силами стараются без ядерного оружия обходиться в украинской войне. Неслучайно со стороны России с начала СВО было стремление локализовать военные действия в украинских границах. И США, и КНР конфликт за Тайвань выгодно локализовать самим Тайванем и акваторией вокруг него.Ядерные заряды по Шанхаю или по Лос-Анджелесу из-за какого-то Тайваня не нужны никому. Если Вторая мировая война для США хотя бы началась формально с нападения на Гавайи, на Перл-Харбор, то это можно было бы объяснить избирателям – на нас напали. А Тайвань – это не территория США. Ну понятно, союзник. Ну и что? Союзников много, а Америка одна.- Украину часто сравнивают с Тайванем. Насколько такие сравнения оправданы?- Китайские руководящие лица не слишком приятным для нас образом говорят: как можно сравнивать Украину с Тайванем? Ведь Тайвань – это формально часть Китая, а Украина – это независимое государство. Фактически же всё наоборот. Потому что Россию с Украиной разделяют 30 лет незалежности. На Украине множество людей советской ментальности, которые восприняли начало СВО как начало долгожданного освобождения и воссоединения с Россией – я уж не говорю про Донбасс, где это на сто процентов так.А между Китаем и Тайванем – 80 лет фактической сепарации друг с другом. И за это время сложилась отдельная нация тайваньских китайцев, и эти люди не таковы, как континентальные китайцы, тем более на Тайване своя сложная этническая и языковая картина. Так что в этом смысле Тайвань даже более сепарированное от своего исторического центра образование, нежели Украина.Главное из выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру.

https://ukraina.ru/20250305/1061541385.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, россия, тайвань, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, украина.ру, нато, f-16