В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором
10:31 05.03.2025 (обновлено: 10:32 05.03.2025)
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
В Мариуполе задержан нелегальный мигрант, который подделывал документы для других нарушителей, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом 5 марта сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР)
"В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлен иностранный гражданин, причастный к организации канала незаконной миграции на территорию республики. Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике", - говорится в сообщении ведомства.
В ФСБ уточнили, что злоумышленник был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении въезда в РФ или пребывания на ее территории, а потом выдворен из страны.
Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин отметил, что ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке.
Различные фракции в Госдуме уже работают над предложениями, так лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обещает отменить патентную систему и депортировать "мигрантские кланы".
Также продолжается работа в части подготовки вступительных экзаменов для поступления детей мигрантов в российские школы. Подробности - в материале За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.