В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором - 05.03.2025 Украина.ру
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В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором
В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором - 05.03.2025 Украина.ру
В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором
В Мариуполе задержан нелегальный мигрант, который подделывал документы для других нарушителей, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом 5 марта сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР)
2025-03-05T10:31
2025-03-05T10:32
новости
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вячеслав володин
сергей миронов
фсб
госдума
мвд
мигранты
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В ФСБ уточнили, что злоумышленник был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении въезда в РФ или пребывания на ее территории, а потом выдворен из страны.Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин отметил, что ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке.Различные фракции в Госдуме уже работают над предложениями, так лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обещает отменить патентную систему и депортировать "мигрантские кланы".Также продолжается работа в части подготовки вступительных экзаменов для поступления детей мигрантов в российские школы. Подробности - в материале За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.
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60
новости, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вячеслав володин, сергей миронов, фсб, госдума, мвд, мигранты
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, ФСБ, Госдума, МВД, мигранты

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором

10:31 05.03.2025 (обновлено: 10:32 05.03.2025)
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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В Мариуполе задержан нелегальный мигрант, который подделывал документы для других нарушителей, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом 5 марта сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР)
"В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлен иностранный гражданин, причастный к организации канала незаконной миграции на территорию республики. Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике", - говорится в сообщении ведомства.
В ФСБ уточнили, что злоумышленник был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении въезда в РФ или пребывания на ее территории, а потом выдворен из страны.
Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин отметил, что ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке.
Различные фракции в Госдуме уже работают над предложениями, так лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обещает отменить патентную систему и депортировать "мигрантские кланы".
Также продолжается работа в части подготовки вступительных экзаменов для поступления детей мигрантов в российские школы. Подробности - в материале За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВячеслав ВолодинСергей МироновФСБГосдумаМВДмигранты
 
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