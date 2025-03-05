https://ukraina.ru/20250305/1061546482.html

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором - 05.03.2025 Украина.ру

В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором

В Мариуполе задержан нелегальный мигрант, который подделывал документы для других нарушителей, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом 5 марта сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР)

2025-03-05T10:31

2025-03-05T10:31

2025-03-05T10:32

новости

россия

донецкая народная республика

мариуполь

вячеслав володин

сергей миронов

фсб

госдума

мвд

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059714606_153:90:1081:612_1920x0_80_0_0_d415114827e82d43e8691e69884e8726.jpg.webp

В ФСБ уточнили, что злоумышленник был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении въезда в РФ или пребывания на ее территории, а потом выдворен из страны.Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин отметил, что ужесточение миграционной политики в России поможет противодействию организации незаконной миграции, поэтому парламент рассмотрит соответствующие законопроекты в приоритетном порядке.Различные фракции в Госдуме уже работают над предложениями, так лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обещает отменить патентную систему и депортировать "мигрантские кланы".Также продолжается работа в части подготовки вступительных экзаменов для поступления детей мигрантов в российские школы. Подробности - в материале За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы.

россия

донецкая народная республика

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вячеслав володин, сергей миронов, фсб, госдума, мвд, мигранты