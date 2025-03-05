Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, Вашингтон не планирует подписание соглашения с Киевом сделку по редкоземельным металлам в ближайшие дни. О его словам 5 марта в своих соцсетях написала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих
Стоит отметить, что ранее в интервью CBS News глава Минфина США также отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается.
"Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: "подписание не запланировано", — сказано в сообщении корреспондента.
По данным источников в американской администрации, окончательного варианта соглашения пока нет. По их словам, в документ могут быть внесены изменения, так как президент США Дональд Трамп ждет "лучшей сделки". Хайнрих заявила, что "пока никаких сдвигов в этом вопросе нет".
В пользу этой версии высказалось американское издание CBS, которое написало, что Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом. По данным телеканала, "параметры соглашения могут измениться".
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