https://ukraina.ru/20250305/1061552110.html

Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам

Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам - 05.03.2025 Украина.ру

Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, Вашингтон не планирует подписание соглашения с Киевом сделку по редкоземельным металлам в ближайшие дни. О его словам 5 марта в своих соцсетях написала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих

2025-03-05T12:14

2025-03-05T12:14

2025-03-05T12:14

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сша

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редкоземельные металлы

владимир зеленский

дональд трамп

минфин

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Стоит отметить, что ранее в интервью CBS News глава Минфина США также отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается. По данным источников в американской администрации, окончательного варианта соглашения пока нет. По их словам, в документ могут быть внесены изменения, так как президент США Дональд Трамп ждет "лучшей сделки". Хайнрих заявила, что "пока никаких сдвигов в этом вопросе нет".В пользу этой версии высказалось американское издание CBS, которое написало, что Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом. По данным телеканала, "параметры соглашения могут измениться".Между тем британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники заявил, что премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский могут на следующей неделе полететь к Трампу. О главной цели поездки — в публикации "Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail

https://ukraina.ru/20250305/1061551674.html

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новости, сша, украина, редкоземельные металлы, владимир зеленский, дональд трамп, минфин