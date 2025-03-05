Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам - 05.03.2025 Украина.ру
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Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам - 05.03.2025 Украина.ру
Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, Вашингтон не планирует подписание соглашения с Киевом сделку по редкоземельным металлам в ближайшие дни. О его словам 5 марта в своих соцсетях написала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих
2025-03-05T12:14
2025-03-05T12:14
новости
сша
украина
редкоземельные металлы
владимир зеленский
дональд трамп
минфин
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Стоит отметить, что ранее в интервью CBS News глава Минфина США также отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается. По данным источников в американской администрации, окончательного варианта соглашения пока нет. По их словам, в документ могут быть внесены изменения, так как президент США Дональд Трамп ждет "лучшей сделки". Хайнрих заявила, что "пока никаких сдвигов в этом вопросе нет".В пользу этой версии высказалось американское издание CBS, которое написало, что Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом. По данным телеканала, "параметры соглашения могут измениться".Между тем британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники заявил, что премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский могут на следующей неделе полететь к Трампу. О главной цели поездки — в публикации "Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
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новости, сша, украина, редкоземельные металлы, владимир зеленский, дональд трамп, минфин
Новости, США, Украина, редкоземельные металлы, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Минфин

Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам

12:14 05.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, Вашингтон не планирует подписание соглашения с Киевом сделку по редкоземельным металлам в ближайшие дни. О его словам 5 марта в своих соцсетях написала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих
Стоит отметить, что ранее в интервью CBS News глава Минфина США также отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается.
"Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: "подписание не запланировано", — сказано в сообщении корреспондента.
По данным источников в американской администрации, окончательного варианта соглашения пока нет. По их словам, в документ могут быть внесены изменения, так как президент США Дональд Трамп ждет "лучшей сделки". Хайнрих заявила, что "пока никаких сдвигов в этом вопросе нет".
В пользу этой версии высказалось американское издание CBS, которое написало, что Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом. По данным телеканала, "параметры соглашения могут измениться".
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Между тем британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники заявил, что премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский могут на следующей неделе полететь к Трампу. О главной цели поездки — в публикации "Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
 
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