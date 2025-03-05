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В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев

В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев - 05.03.2025 Украина.ру

В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор

2025-03-05T12:35

2025-03-05T12:35

2025-03-05T12:35

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"В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - отметил он.Политик также назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров.Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.Подробнее о саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.

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новости, европа, лондон, украина, дмитрий медведев, кир стармер, совбез