В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор
"В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - отметил он.
Политик также назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров.
"Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрёпанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина. Прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания", - написал Медведев.
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
Подробнее о саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.