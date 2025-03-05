В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев - 05.03.2025 Украина.ру
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В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев
В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев - 05.03.2025 Украина.ру
В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор
2025-03-05T12:35
2025-03-05T12:35
новости
европа
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дмитрий медведев
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"В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - отметил он.Политик также назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров.Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.Подробнее о саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, лондон, украина, дмитрий медведев, кир стармер, совбез
Новости, Европа, Лондон, Украина, Дмитрий Медведев, Кир Стармер, Совбез

В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев

12:35 05.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что в Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор
"В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО", - отметил он.
Политик также назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров.
"Старуха Европа решила показать свои вставные зубы и пригреть потрёпанную киевскую шавку, которая ищет нового хозяина. Прошедший "саммит" в Лондоне – пустышка, ибо нужно было как можно быстрее нарисовать "европлан" завершения конфликта вне зависимости от его содержания", - написал Медведев.
Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран состоялся в Лондоне 2 марта, он был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
Подробнее о саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.
 
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11:42Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине
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11:24"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России
11:20Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву
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