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Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку
Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку - 05.03.2025 Украина.ру
Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку
Командование ВСУ предпринимают попытки усилить курские подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных солдат. Об этом 5 марта написали военкоры Телеграм-канала "Северный ветер"
2025-03-05T12:04
2025-03-05T12:04
2025-03-05T12:04
новости
суджа
курская область
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
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По их данным, в первую очередь, речь идет об участке под Суджей, где вокруг подразделений ВСУ постепенно формируется котел.Ранее отмечалось, что ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области дополнительные подразделения на помощь своим силам специальных операций. Между тем военкоры написали, что в Харьковскую область прибыли украинские подразделения военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из "особенных" солдат. О том, кого же будут отправлять в подобные подразделения — в публикации "Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
суджа
курская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, суджа, курская область, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация
Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку
Командование ВСУ предпринимают попытки усилить курские подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных солдат. Об этом 5 марта написали военкоры Телеграм-канала "Северный ветер"
По их данным, в первую очередь, речь идет об участке под Суджей, где вокруг подразделений ВСУ постепенно формируется котел.
"Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом. <...> В контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района уже вовсю принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области
дополнительные подразделения на помощь своим силам специальных операций.
Между тем военкоры написали, что в Харьковскую область прибыли украинские подразделения военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из "особенных" солдат. О том, кого же будут отправлять в подобные подразделения — в публикации "Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат