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Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку

Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку - 05.03.2025 Украина.ру

Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку

Командование ВСУ предпринимают попытки усилить курские подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных солдат. Об этом 5 марта написали военкоры Телеграм-канала "Северный ветер"

2025-03-05T12:04

2025-03-05T12:04

2025-03-05T12:04

новости

суджа

курская область

вооруженные силы украины

всу

мобилизация

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По их данным, в первую очередь, речь идет об участке под Суджей, где вокруг подразделений ВСУ постепенно формируется котел.Ранее отмечалось, что ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области дополнительные подразделения на помощь своим силам специальных операций. Между тем военкоры написали, что в Харьковскую область прибыли украинские подразделения военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из "особенных" солдат. О том, кого же будут отправлять в подобные подразделения — в публикации "Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат

суджа

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суджа, курская область, вооруженные силы украины, всу, мобилизация