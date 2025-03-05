Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку - 05.03.2025 Украина.ру
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Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку
Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку - 05.03.2025 Украина.ру
Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку
Командование ВСУ предпринимают попытки усилить курские подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных солдат. Об этом 5 марта написали военкоры Телеграм-канала "Северный ветер"
2025-03-05T12:04
2025-03-05T12:04
новости
суджа
курская область
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
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По их данным, в первую очередь, речь идет об участке под Суджей, где вокруг подразделений ВСУ постепенно формируется котел.Ранее отмечалось, что ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области дополнительные подразделения на помощь своим силам специальных операций. Между тем военкоры написали, что в Харьковскую область прибыли украинские подразделения военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из "особенных" солдат. О том, кого же будут отправлять в подобные подразделения — в публикации "Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
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новости, суджа, курская область, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация

Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку

12:04 05.03.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Командование ВСУ предпринимают попытки усилить курские подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных солдат. Об этом 5 марта написали военкоры Телеграм-канала "Северный ветер"
По их данным, в первую очередь, речь идет об участке под Суджей, где вокруг подразделений ВСУ постепенно формируется котел.
"Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом. <...> В контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района уже вовсю принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области дополнительные подразделения на помощь своим силам специальных операций.
Между тем военкоры написали, что в Харьковскую область прибыли украинские подразделения военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из "особенных" солдат. О том, кого же будут отправлять в подобные подразделения — в публикации "Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
 
НовостиСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныВСУмобилизация
 
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