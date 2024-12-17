https://ukraina.ru/20241217/1059690099.html

Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США - 17.12.2024 Украина.ру

Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

У США и Европы был консенсус, что за издержки по украинскому конфликту заплатит Россия, но что-то у них ничего не получается. Платить за это придется кому-то из них. И наша задача – сделать так, чтобы эта цена была максимальной, считает политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев

2024-12-17T07:00

2024-12-17T07:00

2024-12-17T07:00

интервью

украина

россия

запад

европа

энергетика

курахово

минобороны

ядерное оружие

"орешник"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В конце прошлой недели ВКС РФ провели массированную атаку по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на обстрел Таганрога из американских ракет ATACMS. То есть несмотря на всеобщие ожидания, что сейчас последует новое применение "Орешника" или удар по территории стран НАТО, официальная Москва приняла решение ограничиться обычной боевой работой, а не проводить показательные акции. - Алексей Викторович, по поводу этой нашей политико-дипломатической формулы в интернете шутят, что Минобороны поступает как хитрые родители, которые дарят ребенку на день рождения куртку или джинсы – то, что они бы и так купили. Для чего нужна эта формула? Насколько она эффективна в плане воспитания Украины и Запада?- Тут никто никого особо не воспитывает. Это более тонкий момент.Эти заявления делаются не для Украины, а для Запада: "Мы не про эскалацию. Мы про переговоры и про достижение мира, но на наших условиях". Это касается не только последнего удара по энергетике. Это и к вопросу о том, почему у нас не объявляют новую мобилизацию, разговоры о которой идут постоянно.То есть мы не собираемся воевать с НАТО и усиливать международную напряженность. У нас есть понятные задачи СВО, мы их хотим выполнить, а сверх этого мы ни на что не претендуем.- А не расценивает ли Запад эту нашу умеренность как слабость?- В этом-то все и дело.С одной стороны, надо показывать: "У нас есть чем, мы готовы в случае чего". С этим и был связан пуск "Орешника". С другой стороны, бронепоезд стоит на запасном пути и на основной путь никто его не переводит, потому что третьей мировой войны мы не хотим.Удерживать этот баланс довольно трудно. Это можно сравнить с выступлением канатоходца. Пока у нас получается. По крайней мере, рассказы, что "русские сейчас пойдут и захватят Европу", упираются в простые и здравые рассуждения самих западных военных экспертов: "Простите, а чем?"- Мы в следующем году сможем избежать ситуации, когда Украине передадут тактическое ядерное оружие, а нам придется запускать "Орешник" по Европе?- Нам сейчас надо пережить несколько сложных недель до смены власти в Вашингтоне, потому что она может привести к серьезным разборкам на Западе: как внутри США, так и между Америкой и Европой, которая сейчас носится как курица с оторванной головой, выдавая противоречивые заявления и не очень понимая, что делать.Единственный в Европе, кто спокойно гнет свою линию – это Орбан.- Разве Трамп не попытается склонить Россию к заморозке конфликта теми же методами?- Для США больше важна внутренняя политика, а не внешняя. Трамп должен чем-то радикально отличаться от своих противников. Если он будет делать то же самое, что и его демократические "друзья", его просто запинают.Да, Трамп будет потрясать мир риторическими формулами. Он это любит. Но не знаю, будет ли у него возможность даже взять в свои руки американский государственный аппарат, который весь его искренне ненавидит.- А снижение цен на нефть или откровенный ядерный шантаж России? Он это тоже не сможет сделать теоретически?- Трамп будет этим угрожать, но не уверен, что он сможет это выполнить. Хотя новая власть в США для нас очень опасна. Объясню почему.Самая опасная для нас часть команды Трампа – это "Мафия PayPal". Конкретно, Илон Маск и Питер Тиль вместе с его "Палантиром" и "Андурилом". Эти люди делают ставку не на ядерное или нефтяное доминирование, а на цифровые платформы и искусственный интеллект. Они хотели бы взять паузу, и за это время максимально вложиться в новый технологический рывок, который вновь обеспечит Америке глобальное лидерство. А для этого им нужно перевооружить Штаты в очень многих смыслах.В частности, СВО показала, что арсенал, которым обладает Пентагон, не такой уж и эффективный.Получится у них или нет – время покажет. Но попытка такая будет. И я за этим слежу с нарастающим вниманием и интересом.Когда я читал их доклад о необходимых реформах в Пентагоне и ВПК, я кровавыми слезами обливался – ну точно один народ (русские и американцы). Там те же проблемы, что и у нас: монополизация разработок, монополизация производств, неоправданно завышенная стоимость военных поставок, постепенная деградация технического прогресса в сфере вооружений. А главное – способы исправить эти проблемы. Бери и делай. Я имею в виду нас (смеется).- Вернемся к последней атаке по украинской энергетике. Мы пытаемся закошмарить тыл киевского режима? Или мы пытаемся добиться глобальных изменений в энергосистеме всей Европы?- Это удары по кошельку.Украина и так целиком и полностью находится на содержании коалиции западных стран. Цена этой поддержки серьезно разбор. И одна из старых разборок между США и Евросоюзом: "Кто за это будет платить?". При Трампе она только усилится.У них был консенсус, что за все заплатит Россия в том или ином виде, но что-то у них ничего не получается. Платить за это придется кому-то из них. И наша задача – сделать так, чтобы эта цена была максимальной.Это касается и текущего поддержания жизнедеятельности, и последующего восстановления.- К вопросу о технологиях. Вы напрямую занимаетесь производством беспилотников. Когда вам станет понятно, что мы превосходим противника и по количеству дронов, и по их качеству, и по искусству их применения?- Все упирается в людей. Мы за все время СВО отставали от противника не по количеству и качеству дронов, а по кадрам.Первое. Нам нужны люди, способные их применять (операторы и расчеты).Второе. Нам нужны люди, способные ими управлять. Я имею в виду младших офицеров, которые могут грамотно использовать фактор БПЛА в бою.Третье. Нам нужны люди, которые умеют все это дело координировать (средний офицерский солдат и штабы).Четвертое. Нам нужны люди, которые учитывают беспилотие как фактор стратегии (генералы).Мы должны постепенно все это освоить. А чистые технологии – это вопрос технический. Тактика предшествует технике. Когда мы начнем лучше противника понимать, как использовать беспилотие как фактор военного превосходства, мы будем давать правильные рекомендации разработчикам дронов. А дальше – вопрос оперативного насыщения войск качеством и количеством техники.Если этого нет, то сколько бы мы ни клепали дронов, превосходства это не даст.- И как у нас сейчас дела с кадрами?- По-разному. Все неровно.На уровне рядового и сержантского состава люди быстро учатся. Когда мы еще учили людей управлять "Мавиками" в нескольких километрах от ЛБС, мы обнаружили, что скорость освоения навыков там гораздо выше, чем в тылу, потому что жить хочется. Уже появился слой квалифицированных операторов, инженеров и ремонтников, но этого все равно мало и это все равно колхозный самоубуч.С уровнем повыше пока у нас сложности. Но я все жду момента, когда у нас в генеральском конкурсе появится значимое количество людей, которые знают, как применять беспилотие в сочетании с другими средствами ведения вооруженной борьбы, чтобы добиваться результатом.- В этом отношении на Белоусова возлагались большие надежды.- Сейчас ему не до того, чтобы опереться именно в беспилотие. Сейчас он просто наводит порядок в Минобороны. И, что особенно меня радует в работе Белоусова, что у нас начали карать за вранье. Его тезис "Ошибаться можно – врать нельзя" начинает получать практическое административное воплощение. Липовые отчеты у нас теперь сопряжены с риском потери должности в лучшем случае.Этот процесс пошел, результаты его видны. По крайней мере, движение информации стало более адекватно, чем полгода назад.- Вы еще затронули тему новой мобилизации. От нее Москва всячески открещивается. Но, может быть, есть какие-то косвенные признаки того, что в 2025 году она все же состоится?- Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни.Грубо говоря, если у тебя есть возможность зачистить территорию до того, как подойдет штурмовая пехота, бойцы пройдут по ней как по паркету. Так, как Красная Армия наступала на Украине в 1944 году.И наше руководство сейчас стоит перед вилкой: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо стремительно насыщать армию людьми. Потому что сейчас людей действительно не хватает.Кстати, это даже хорошо, что эти три года мы воюем в условиях, когда люди – дефицит. Потому что это приучает офицеров к мысли, что бойцов надо беречь. Им очень трудно дается эта мысль, но постепенно она становится общим местом.- Допустим, у нас будет полностью беспилотная армия. Но штурмовиков все равно невозможно полностью обезопасить. Они будут уставать и получать ранения.- Согласен. Но тут уже начнет работать большая математика. Я в этом смысле согласен с украинскими дроноводами, которые говорят, что если пехота вступила в стрелковый бой – мы уже где-то ошиблись или недоработали. Логика беспилотной войны такова, что стрелковый бой – это средство последнего шанса, когда все остальные технологии не сработали. Это правильный подход.- Мы постоянно говорим о вероятном нападении Украины на Брянскую область до или сразу после инаугурации Трампа. В эти выходные в СМИ стали появляться более детальные оценки сил противника и направлений ударов. Если этой авантюры все же не будет, что должно произойти на фронте, чтобы мы перестали бояться этой угрозы?- У командования ВСУ тоже есть выбор: рискнуть или не рисковать.Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр – это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось (смеется).С Курской областью у Украины ничего не получилось. Это была неудача, близкая к катастрофе. Сам Залужный сказал, что до курской авантюры у них было главное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям (перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские). А после того, как появился курский мешок, возможность маневра резервами сравнялось. И теперь работает принцип "где тонко, там и рвется".Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое уже. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс.С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу. Будет ли выстрел во вторую ногу – посмотрим.- А когда Украине точно придется "снимать трусы" и делать эту последнюю ставку?- А этот момент уже наступил, потому что остановилось производство коксующегося угля под Покровском.Я в августе и в сентябре много времени провел в Донецке. Там много говорили о том, куда пойдет армия России после очеретинского прорыва: на Покровск или на Курахово. Выбор был в следующем: или подрыв экономической мощи Украины (месторождения под Покровском очень важны), или безопасность Донецка. Судя по осенним событиям, выбор был сделан в пользу безопасности Донецка.А сейчас, когда до падения Курахово остались считанные дни, можно будет и Покровском заняться.И если падет еще и Покровск, цена вопроса поддержки Украины для Запада будет очень высок. Будет понятно, что Украина – это очень надолго. Она станет перманентно убыточным и токсичным активом.Поэтому время для этих последних ставок настало. Вопрос для нас в том, какими они будут.- И какие тут есть минимальные и максимальные ставки?- Минимальная ставка – это выжить. В случае с Зеленским это не метафора. Понятно же, почему он, нарушая все правила, ушел в отказ по любым переговорам о переговорах. Как только запустится хоть какой-то переговорный процесс, он вообще не будет нужен никому и угроза его физической ликвидации возрастет кратно.Его единственная ставка – сделать так, чтобы война не закончилась. Поэтому они так держат Курскую область.Максимальная ставка у Запада была всегда одна и та же прямо с февраля 2022 года. Он рассчитывал, что внутри России что-то сломается. Было два момента, когда они были близки к успеху: осень 2022 года в связи с мобилизацией и лето 2023 года в связи с мятежом Пригожина. Но, как говорят в Америке: Close, but no cigar – близко, но не сыграла.Подрыв внутренней стабильности в России – это единственная надежда Запада победить нас. Но я верю, что ничего у них не получится.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, запад, европа, энергетика, курахово, минобороны, ядерное оружие, "орешник", покровск/красноармейск, владимир зеленский, курская область, брянская область