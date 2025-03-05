"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России - 05.03.2025 Украина.ру
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"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России
"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России - 05.03.2025 Украина.ру
"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии запросили нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу "Дружба". Об этом 5 марта сообщила местная газета Hospodářské noviny
2025-03-05T11:24
2025-03-05T11:24
новости
чехия
россия
москва
нпз
северный поток-2
нефть
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Пресс-секретарь оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл уточнил, что производство автомобильного топлива в стране пока идет в полном объеме, но для обеспечения бесперебойного снабжение компания "хотела бы перестраховаться".Ранее Чехия, как и многие другие европейские страны, объявила о намерении отказаться от российского черного золота. Для этой цели в стране начали модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL).В январе этого года премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении этой работы, отметив, что реализация проекта "больше не позволит Москве шантажировать страну поставками энергоносителей". В то же время Фиала отметил, что окончательно и бесповоротно отказываться от нефти из России Прага пока не планирует.Трудности без российских ресурсов испытывают и немецкие концерны, однако Власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2.
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новости, чехия, россия, москва, нпз, северный поток-2, нефть
Новости, Чехия, Россия, Москва, НПЗ, Северный поток-2, нефть

"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России

11:24 05.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии запросили нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу "Дружба". Об этом 5 марта сообщила местная газета Hospodářské noviny
Пресс-секретарь оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл уточнил, что производство автомобильного топлива в стране пока идет в полном объеме, но для обеспечения бесперебойного снабжение компания "хотела бы перестраховаться".
Ранее Чехия, как и многие другие европейские страны, объявила о намерении отказаться от российского черного золота. Для этой цели в стране начали модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL).
В январе этого года премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении этой работы, отметив, что реализация проекта "больше не позволит Москве шантажировать страну поставками энергоносителей". В то же время Фиала отметил, что окончательно и бесповоротно отказываться от нефти из России Прага пока не планирует.
Трудности без российских ресурсов испытывают и немецкие концерны, однако Власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2.
 
НовостиЧехияРоссияМоскваНПЗСеверный поток-2нефть
 
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