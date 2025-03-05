https://ukraina.ru/20250305/1061549038.html

"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России

"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России - 05.03.2025 Украина.ру

"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии запросили нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу "Дружба". Об этом 5 марта сообщила местная газета Hospodářské noviny

2025-03-05T11:24

2025-03-05T11:24

2025-03-05T11:24

новости

чехия

россия

москва

нпз

северный поток-2

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101862/95/1018629508_0:218:2728:1752_1920x0_80_0_0_e096cdc10627c751741b5615dbcd5755.jpg

Пресс-секретарь оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл уточнил, что производство автомобильного топлива в стране пока идет в полном объеме, но для обеспечения бесперебойного снабжение компания "хотела бы перестраховаться".Ранее Чехия, как и многие другие европейские страны, объявила о намерении отказаться от российского черного золота. Для этой цели в стране начали модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL).В январе этого года премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении этой работы, отметив, что реализация проекта "больше не позволит Москве шантажировать страну поставками энергоносителей". В то же время Фиала отметил, что окончательно и бесповоротно отказываться от нефти из России Прага пока не планирует.Трудности без российских ресурсов испытывают и немецкие концерны, однако Власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2.

чехия

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, россия, москва, нпз, северный поток-2, нефть