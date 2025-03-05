Запад отругал Зеленского за унижение перед Трампом после давления США
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Западные издания пестрят заголовками о том, что Владимир Зеленский "уступает давлению" и "унижается" перед США. В частности британские СМИ не слишком позитивно оценивают заявления украинского политика о готовности сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом. К таким выводам пришло украинское издание "Страна.ua"
"Зеленский уступает давлению, поскольку Трамп прекращает поставки оружия США", — такой заголовок подобрало издание The Independent. Приложение газеты The i Paper пишет, что "Зеленский унижается перед Трампом", а "Великобритания отчаянно пытается спасти мирное соглашение по Украине".
The Daily Telegraph также сообщает, что "Зеленский уступает давлению Трампа". Тем временем британский таблоид Daily Mail подчеркнул, что "Зеленский протягивает оливковую ветвь Трампу после просьбы премьер-министра".
The Daily Telegraph также сообщает, что "Зеленский уступает давлению Трампа". Тем временем британский таблоид Daily Mail подчеркнул, что "Зеленский протягивает оливковую ветвь Трампу после просьбы премьер-министра".
Как объяснило украинское издание, это значит, что, по мнению авторов Daily Mail, именно премьер-министр Великобритании Кир Стармер уговорил украинского президента выйти с такими заявлениями.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Газета Financial Times, в свою очередь, заявила что "Зеленский говорит, якобы Украина готова идти к миру, чтобы успокоить Трампа". Между тем американское издание New York Times подобрало похожий по смыслу заголовок с элементом сомнения в словах украинского политика: "Зеленский предлагает условия для прекращения боевых действий, заверяя США, что Украина хочет мира".
Ранее другое британское издание — BBC — писало, что Зеленский готов пойти на условия Трампа, так как после перепалки с президентом США в Белом доме чувствует себя униженным.
Тем временем США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. О том, какую игру вокруг Украины ведет американский лидер — в публикации Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений