https://ukraina.ru/20250305/1061535251.html

Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев

Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев - 05.03.2025 Украина.ру

Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев

С учётом пятничного визита главы киевского режима в Белый дом и того, во что он вылился, подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа может занять месяц, а то и больше. Что касается документа о запрете переговоров Киева с Москвой — это личное изобретение Зеленского.

2025-03-05T07:10

2025-03-05T07:10

2025-03-05T07:10

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переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Виктор Татаринцев.В Лондоне 2 марта прошел саммит европейских стран, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. А в Вашингтоне 28 февраля состоялась встреча Трампа, Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Ранее представители России и США встречались в Эр-Рияде и в Стамбуле для налаживания контактов между странами и подготовки переговоров на высшем уровне.— Виктор Иванович, одним из поводов нашей беседы явилось то, что у вас есть украинские корни. Вы родом из Херсона, который, как мы все прекрасно знаем, стал новым субъектов Российской Федерации. Расскажите чуть подробнее о себе.— Я родился в Херсоне, но пожил там недолго. Мой отец был военным, нас потом разбросало по разным военным городкам, но моя тяга к малой родине к Херсону, разумеется, до сих пор глубоко в сердце. Мои мама, папа и младший брат там похоронены.Я служил в рядах Советской Армии, закончил МГИМО как специалист по Скандинавии и проработал 25 лет в нашем посольстве в Стокгольме. Был послом в Исландии с 2006 по 2010 годы, в Швеции — с 2014-го по 2024-й.Хотя Украину и Швецию, на первый взгляд, мало что связывает, все-таки исторические контакты, которые эти страны имели издавна (взять ту же Полтаву), сохраняются и по сей час.— Давайте на примере происходящих событий расскажем нашим читателям, как обычно готовятся встречи на высшем уровне? Какие есть технологии, дипломатический протокол?— Проработка, подготовка к такому серьёзному политическому событию как встреча на высшем уровне между представителями государств, как, например, Российской Федерации и США, занимает значительное место.В ходе подготовки скрупулёзно, до малейших деталей, прорабатывается подход не только к политическим вопросам (хотя понятно, что эта повестка является основополагающей), но и обращают внимание на те вещи, которые для непосвящённых людей, представляются не столь значимыми. Например, это протокольные нюансы, связанные с тем, что будет подаваться на раутах и приёмах в ходе визита. Что немаловажно — это код одежды. В этом плане оговариваются многие детали, вплоть до того, какие оттенки галстуков предпочитает глава государства в конкретном случае (на переговорах).Мы видели в прошлую пятницу, 28 февраля, во что был одет президент Украины. Это грубейшее нарушение американского протокола — принимающей страны. Это недопустимо.На первый взгляд, дресс-код может показаться мелким моментом, но таки вещи приводят к интересным, важным результатам, создают доброжелательный, деловой тон для серьёзных переговоров.— Какие особенности этикета есть во время организации приема, кто решает, чем угощать дипломатов и иных представителей на переговорах?— Многое зависит от того, на территории какой стороны проходят переговоры. Если в России — это один момент, в Америке — другой. На территории третьей страны, в зависимости от ее принадлежности к мусульманскому миру или какой-либо иной категории государств, принимающая страна привносит свои кулинарные изыски и изюминки и, конечно же, хочет проявить себя с максимально интересной и выгодной стороны, чтобы подчеркнуть специфику своих традиций.Важно, чтобы все участники переговоров понимали, что сторона, которая является хозяйкой, уделяет данного рода вопросам не последнее место. Поэтому в ходе переговоров, даже политических, обязательно следует сделать отступление и отдельно поблагодарить за изысканные блюда, которые подаются на проходящем рауте.То есть эти моменты ни в коем случае нельзя оставлять полностью вне поле зрения. Это неправильно и может приводить к весьма нежелательным последствиям.— Где обычно принимают самые важные решения и подписывают документы? На ланчах, в перерывах или же непосредственно на каких-то серьёзных встречах?— Конечно, субстантивные важнейшие политические аспекты, документы, которые подписываются в рамках подобного рода визитов на высшем уровне, прорабатываются заранее специальными экспертными группами.Этот процесс может занимать довольно длительное время. Эксперты обеих сторон обязаны делать соответствующие паузы для того, чтобы докладывать политическому руководству своих стран о том, чего удалось достичь, что соответствует государственным интересам и директивам, которые разрабатываются накануне переговоров каждой страной, насколько удалось продвинуться по этим направлениям.Если продолжают сохраняться серьёзные противоречия, важно тактично и умно сформулировать компромиссные предложения, которые могут быть в дальнейшем выдвинуты экспертами своим партнёрам — с тем, чтобы двинуть дело дальше.Главная задача для специалистов — выработка компромиссных решений. Здесь многое зависит от степени их подготовки и компетентности — насколько они чувствуют партнёров, ощущают ли возможность проводить свою позицию, не ставя под удар компетенции или то, во имя чего ратуют партнёры. То есть, партнёра ни в коем случае нельзя "обижать", его мнение необходимо обязательно учитывать и делать это максимально деликатно.— Но о чём все-таки говорят в кулуарах?— В кулуарах могут быть обсуждения различного порядка. Они могут касаться и личных вопросов. Если это не первая встреча лидеров двух стран, то такая беседа может вестись вокруг того, что обсуждалось раньше. Предсказать что-то загодя очень сложно. Важно то, насколько лидеры государств друг другу доверяют и симпатизируют, насколько открыты и расположены. В большей степени всё зависит от того, какую тональность выберет руководитель делегации, какую "пружинку" нащупает — для того, чтобы на максимально позитивном уровне удерживать диалог со своим партнёром.— В какие сроки обычно удается договориться о встрече на высшем уровне, ведь переговоры могут тянуться и 4 года. Сколько времени, например, может уйти на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа? Неделя, месяц, год?— Что-то предсказывать сложно. Думаю, всё зависит от конкретной ситуации.В нашем случае, с учётом пятничного визита Зеленского к Трампу и того, во что он вылился, данная подготовка [встречи Путина и Трампа] может занять месяц, а то и больше. Вряд ли это будет неделя. Повторюсь, я могу ошибаться. Но уверен: и американская, и российская сторона, понимают, что от них зависят судьбы всего мира. Это не для пафосного словца сказано, а так оно и есть.Поскольку это действительно завязано на судьбы мира, то любая подобного рода встреча должна быть подготовлена максимально внимательно, ответственно, глубоко — с тем, чтобы стороны пришли к важнейшим результатам, которые кардинально могут изменить и оздоровить обстановку в мире.— Есть ли, например, различия в подготовке переговоров Трампа с Путиным и Трампа с Зеленским в сложившейся ситуации? Подобные встречи организуют по запросу, договариваются на словах или как?— Подобного рода встречи организуются по договорённости. Я исхожу из того, что подготовка уже началась, поскольку в Стамбуле в ходе первого раунда экспертных встреч наши представители встречались с американцами. Это первый шаг РФ и США навстречу друг другу.Подобного рода мероприятий может пройти ещё довольно много. Российско-американская повестка объёмна и требует серьёзных усилий для того, чтобы сдвинуться вперёд хотя бы на небольшую дистанцию — пусть не по всем, но хотя бы по безотлагательным вопросам. Это то, что должно предшествовать самой встрече на высшем уровне, встрече лидеров наших государств.— А с Зеленским получается всё проще? То есть, Трамп его позвал — он приехал?— То, что случилось с Зеленским — это результат того, что нельзя такие мероприятия готовить с кондачка: захотел — приехал, не захотел — не приехал. Что Зеленский вытворял? Весь мир убедился в том, что непрофессионалам, людям-недоучкам, любителям-дилетантам нельзя поручать такие серьёзнейшие дела.К моментам подобного рода нужно готовиться максимально серьёзно, прорабатывать всё до малейшей детали, чувствовать струну ответственности и политической важности момента с точки зрения международного развития в целом.— Почему Зеленский все время говорит: мы не пойдем на переговоры, пока у нас не будет прочной позиции за счет побед на фронте. Насколько успехи на фронте влияют на дипломатические позиции? Есть ли в этом прямая связь, или это чисто такая риторика Зеленского, чтобы военную помощь больше вытягивать с Запада?— Об этом ясно и убедительно сказал наш министр Сергей Лавров. Он заявил, что наши дипломатические успехи целиком и полностью зависят от наших побед на фронте.Что касается Зеленского, я исхожу из того, что он пытается для себя выискивать какие-то пути отхода, высосать побольше денег из западных партнёров — с тем, чтобы набить и так уже набитые донельзя карманы.Нашим доблестным вооруженным силам ни в коем случае нельзя расслабляться, сбавлять темпы наступления на всех участках фронтов с Украиной. Потому что только здесь ключ для наших убедительнейших успехов и на дипломатическом поприще.— Зеленский заявил, что подписал документ, который ему не дает возможности вести переговоры с РФ. А существует ли вообще такой вид документа, который запрещает это делать? Или это фантазии Зеленского, придумал — написал?— Я, проработав почти 50 лет на дипломатическом поприще, не слышал о том, чтобы существовали какие-либо дипломатические документы, которые не позволяли бы заключать подобного рода соглашения [вести переговоры о мире]. Это изобретение доморощенного главы Украины, выдумка Зеленского, которая не стоит даже той бумаги, на которой эта "идея" изложена.По сути он запретил всем украинским деятелям заключать соглашения подобного рода, но нужно реально посмотреть на данные вещи. Вести переговоры могут и эксперты, но, да, последнее слово всегда остаётся за главой страны.— Как выбирают переговорную площадку, в чем ее особенности? Ранее Путин с Байденом встречались в Женеве, потому что это нейтральная страна. Где потенциально Путин и Трамп могут встретиться? Может ли такой страной стать Швеция, где вы работали (она до вступления в НАТО придерживалась вооруженного нейтралитета)? Остались ли вообще сейчас в мире реально нейтральные государства, где можно проводить такие встречи? Почему Турция пытается играть активную роль в переговорном процессе? Насколько Америку может устроить Китай как переговорная площадка?— Мы уже высказывались официально насчёт Швейцарии и Австрии. Эти страны в наших глазах никоим образом уже не являются нейтральными, поскольку они занялись поставками вооружений, военной техники киевскому режиму.Поэтому не стоит говорить о том, что Женева, Вена и другие города этих государств могут в дальнейшем представлять возможную площадку для проведения подобного рода переговоров. Страны, которые недавно стали членами НАТО — Финляндия и Швеция — о них тоже не стоит упоминать в качестве возможных кандидатов на проведение подобного рода мероприятия.Я уверен, что и Трамп, и его подчинённые, это понимают и принимают нашу точку зрения.Что касается других площадок — то, как была выбрана Саудовская Аравия для переговоров РФ и США, нужно отдать должное Трампу. Это было сделано с дипломатической точки зрения исключительно оперативно и аккуратно. В то же время аравийцы принимали обе делегации на солидном, профессиональном уровне. Все смотрелось и воспринималось всеми здорово.Турция играет большую роль с точки зрения посреднических усилий: взять те же Стамбульские договорённости, которые в апреле 2022 года были парафированы и Украиной, и нашей делегацией. Мы знаем, чем это всё завершилось.Как вы знаете, совсем недавно в Стамбуле была проведена встреча российских и американских экспертов. Это подчёркивает то, что Турция вполне может стать так же как и Саудовская Аравия, площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.Какие ещё страны? Почему бы не Объединённые Арабские Эмираты, Катар? Что касается Китая, я бы не спешил с выводами. Может показаться, что американцы вряд ли пойдут на этот шаг. Но всё развивается по нарастающей, причём по неожиданному сценарию.То, что США могут дать добро на проведение такой встречи в Китае, и последний выскажет пожелание принять российскую и американскую делегации — я бы не исключал. Также, впрочем, как и Индию, как и целый ряд других стран Юго-Восточной Азии.Страны Глобального Юга в целом — это очень неплохая возможность и альтернатива. И Вашингтон, и Москва подтвердили, что они устремлены в будущее и понимают, что только общими усилиями различных государств смогут дать важный стимул для достижения прочного и универсального мира.— Действительно, взгляды США и России устремлены в будущее, страны пытаются наладить взаимосвязи, но посмотрите, что происходит в Европе! В Лондоне прошёл саммит "партии войны", как говорят многие. То есть, Европа, видимо, намерена поддерживать Украину и воевать с РФ?— Что такое Европа сейчас? То сборище, которое состоялось в воскресенье, 2 марта, в Лондоне, а до этого в других европейских столицах, те заявления, которые делают Стармер, Макрон, Мерц (воевать они, видимо, хотели бы) — я думаю, что их пыл начнёт охладевать по мере того, как будет дан глубокий анализ реальных возможностей Европы.Суметь победить Россию, даже вступить в военное противостояние с нами (в военном плане и в военно-техническом отношении) вряд ли у них получится. Думаю, что у них хватит ума, аналитических способностей, глубины анализа для того, чтобы отрешиться от этой идеи и заявить о том, что "да, помогать Украине мы будем продолжать, но направлять свои войска на ее территорию мы не станем".Моё глубокое убеждение, что именно к этому всё и сведётся, или, как сказал наш министр Лавров: "Если вы хотите, то направляйте своих солдат – у нас места для могил всех ваших военнослужащих предостаточно".Это не угроза. Это твёрдая констатация наших убеждений и нашей позиции. Мы хотим, чтобы бывшие западные партнёры России как можно быстрее к этому выводу пришли. Я более чем уверен, что это случится не в самом отдалённом будущем.— Трамп довольно эмоциональный человек. Как вы считаете, не сорвет ли это переговоры с Владимиром Путиным? Вообще, может что-то пойти не так с учётом характера Трампа и его непоследовательности?— Я не вижу каких-либо серьёзных оснований сомневаться в том, что Трамп откажется от встречи с Владимиром Путиным. Напротив, для Трампа, с точки зрения политической, выгодно было бы встретиться с нашим лидером — с тем, чтобы получить официальное подтверждение российской позиции о необходимости заключения мирного соглашения по Украине.Понятное дело, что Россия будет хранить верность своей позиции и принципиальным установкам. При этом мы полностью отдаём себе отчёт, что Трамп будет отстаивать американские интересы. Главное — это не должно мешать ему подтвердить мировому сообществу свою заинтересованность в достижении мира путём развития диалога с Москвой.Украинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог. О скандале в Белом доме, влиянии Зеленского на Европу и роли Британии в конфликте с Россией, в интервью Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом.

https://ukraina.ru/20250304/1061518211.html

https://ukraina.ru/20250304/1061528100.html

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Анна Черкасова

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