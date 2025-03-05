Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме
12:05 05.03.2025 (обновлено: 12:40 05.03.2025)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия. Таким мнением поделился 5 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
"Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев.
Однако, по его словам, адресатом стали "все, кто вокруг".
"Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам", - считает Медведев.
В конце февраля встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.