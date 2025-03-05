Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме - 05.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250305/1061551932.html
Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме
Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме - 05.03.2025 Украина.ру
Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме
Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия. Таким мнением поделился 5 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
2025-03-05T12:05
2025-03-05T12:40
новости
сша
владимир зеленский
дмитрий медведев
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574302_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_5ce7f9c33ce699a0b80a8cc7dc721744.jpg
"Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев.Однако, по его словам, адресатом стали "все, кто вокруг".В конце февраля встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.
сша
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574302_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1d4c1450d7e51c8116b819ebe403aa7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия, европа
Новости, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Россия, Европа

Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме

12:05 05.03.2025 (обновлено: 12:40 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия. Таким мнением поделился 5 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
"Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев.
Однако, по его словам, адресатом стали "все, кто вокруг".
"Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна – типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам", - считает Медведев.
В конце февраля встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевРоссияЕвропа
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев
12:30"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук
12:18В Китае заметили новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине
12:14Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
12:05Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме
12:04Стало известно, кем ВСУ собираются подпитывать курскую группировку
11:55"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину
11:53В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский
11:51Медведев назвал главную задачу России в ходе спецоперации
11:47Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo - фото
11:42Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине
11:25"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
11:24"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России
11:20Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву
11:20Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая
10:48"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
10:45Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"
10:36Запад отругал Зеленского за унижение перед Трампом после давления США
10:32Трамп добивается "более масштабной" сделки с Украиной по ресурсам - СМИ
10:31В Мариуполе пресекли канал незаконной миграции, что стало с его организатором
Лента новостейМолния