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Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме

Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме - 05.03.2025 Украина.ру

Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме

Адресатами показной "выволочки" для Владимира Зеленского в Овальном кабинете были и население США, и Европа, и Россия. Таким мнением поделился 5 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

2025-03-05T12:05

2025-03-05T12:05

2025-03-05T12:40

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"Недоделанный фюрер достал Трампа и его команду. Поэтому ему была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете", - написал Медведев.Однако, по его словам, адресатом стали "все, кто вокруг".В конце февраля встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 мартана сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия, европа