https://ukraina.ru/20250305/1061549295.html
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат - 05.03.2025 Украина.ру
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
В Харьковскую область прибыли подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, успевших отличиться, для отправки в район Волчанска. Об этом 5 марта сообщил Телеграм-канал "Северный ветер"
2025-03-05T11:25
2025-03-05T11:25
2025-03-05T12:01
новости
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
всу
потери всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302911_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_95e029d9a89303fd2303da5c739439b0.jpg
Военкоры, которые ведут канал, заявили, что подобные меры были приняты на фоне роста количества боестолкновений между солдатами ВСУ.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Подробности в публикации ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается
харьковская область
волчанск
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302911_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_0988139e35b8ad23aaae9463b574bf1e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, всу, потери всу, украина
Новости, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Украина
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
Дебоширы ВСУ объединяются: "полиция ВСУ" выехала за балагурами
11:25 05.03.2025 (обновлено: 12:01 05.03.2025)
В Харьковскую область прибыли подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, успевших отличиться, для отправки в район Волчанска. Об этом 5 марта сообщил Телеграм-канал "Северный ветер"
Военкоры, которые ведут канал, заявили, что подобные меры были приняты на фоне роста количества боестолкновений между солдатами ВСУ.
"Поставлена задача сформировать до 20 штурмовых отрядов штрафников с их последующей переброской в Волчанск", — отмечается в сообщении.
Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Подробности в публикации ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается