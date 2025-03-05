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"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат

"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат - 05.03.2025 Украина.ру

"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат

В Харьковскую область прибыли подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, успевших отличиться, для отправки в район Волчанска. Об этом 5 марта сообщил Телеграм-канал "Северный ветер"

2025-03-05T11:25

2025-03-05T11:25

2025-03-05T12:01

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харьковская область

волчанск

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потери всу

украина

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Военкоры, которые ведут канал, заявили, что подобные меры были приняты на фоне роста количества боестолкновений между солдатами ВСУ.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Подробности в публикации ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, всу, потери всу, украина