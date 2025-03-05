"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат - 05.03.2025 Украина.ру
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"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат - 05.03.2025 Украина.ру
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
В Харьковскую область прибыли подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, успевших отличиться, для отправки в район Волчанска. Об этом 5 марта сообщил Телеграм-канал "Северный ветер"
2025-03-05T11:25
2025-03-05T12:01
новости
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
всу
потери всу
украина
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Военкоры, которые ведут канал, заявили, что подобные меры были приняты на фоне роста количества боестолкновений между солдатами ВСУ.Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Подробности в публикации ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается
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новости, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, всу, потери всу, украина
Новости, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Украина
"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат

Дебоширы ВСУ объединяются: "полиция ВСУ" выехала за балагурами

11:25 05.03.2025 (обновлено: 12:01 05.03.2025)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В Харьковскую область прибыли подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, успевших отличиться, для отправки в район Волчанска. Об этом 5 марта сообщил Телеграм-канал "Северный ветер"
Военкоры, которые ведут канал, заявили, что подобные меры были приняты на фоне роста количества боестолкновений между солдатами ВСУ.
"Поставлена задача сформировать до 20 штурмовых отрядов штрафников с их последующей переброской в Волчанск", — отмечается в сообщении.
Между тем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Подробности в публикации ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается
 
НовостиХарьковская областьВолчанскВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУУкраина
 
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