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Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря

Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру

Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве. Трамп утверждает, что получил от Киева сигналы о стремлении завершить конфликт с РФ. Основатель Pink Floyd предположил, что недавнее применение гиперзвуковой ракеты "Орешник" заставило Зеленского задуматься

2024-12-17T09:00

2024-12-17T09:00

2024-12-17T11:52

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России."Главным следственным управлением СК России по городу Москве по факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело... В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", – говорится в материале ведомства.Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что взрывчатка, в результате которой погиб Кириллов на юго-востоке Москвы, была заложена в самокат."По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома", – сказала она.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заверил, что убийцы Кириллова будут наказаны."Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", – написал Косачев в своём телеграм-канале.Сенатор отметил, что сотрудничал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, он оказал комиссии "неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале напомнила, что он много лет разоблачал преступления США и Британии и натовские провокации."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", – написала она.Сигналы Киева о "стремлении" к мируИзбранный президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго, заверил, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования конфликта с Россией.Он призвал Зеленского готовиться к заключению сделки по завершению конфликта.Еще до победы на президентских выборах в США Трамп неоднократно заявлял, что намерен сосредоточиться на прекращении конфликтов, включая украинский кризис.Теперь же он рассказал о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.В России к обещаниям Трампа относятся настороженно. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что псевдомирные инициативы Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией."Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского президента Зеленского – Ред.), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил. Так что делайте вывод сами об искренности его заявлений и призывах. Не исключаю, что это всего лишь дымовая завеса перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область", – объяснил российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.В свою очередь администрация действующего президента США Джо Байдена, которая умышленно затягивает конфликт, сразу же подчеркнула, что Зеленский должен якобы сам определить условия переговоров по завершению конфликта на Украине."Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах. Мы ясно дали ему понять как в прошлом, так и сегодня, что пока президент Байден является главнокомандующим, он найдет в этой администрации сторонника", –сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Кроме того, указал представитель Белого дома, Вашингтон намерен обеспечить Киев всем необходимым для продолжения военных действий.Он подчеркнул, что поставки Штатами оружия Киеву якобы могут помочь Зеленскому занять выгодную позицию на возможных мирных переговорах."Мы хотим поставить Зеленского в лучшую возможную позицию, чтобы если и когда он будет готов к завершению этой войны, то сможет сделать это с позиции силы, имея определенный рычаг. Именно поэтому мы продолжаем поставлять так много помощи для безопасности ему", – объяснил он.Кирби добавил, что поставки оружия продолжатся в оставшиеся недели работы администрации Байдена.В то же время вице-спикер Косачев считает, что новый президент Трамп попытается перевести часть бремени расходов на союзников."Позиция Трампа известна, она была таковой и в ходе его и предыдущего президентства – перевести значительную часть бремени расходов США на союзников в Европе… И тут я не сомневаюсь ни секунды, что Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жестко. А уже внутри НАТО, внутри ЕС, я уверен, на этот счет будут самые разные точки зрения", – сказал Косачев.По его словам, настроенные против России страны Европы могут поддержать предложения о размещении войск на Украине в ущерб собственным национальным интересам, даже за счет урезания каких-то других экономических и социальных программ внутри соответствующих стран.По его мнению, вопрос потенциального размещения своих вооруженных сил на Украине будет "отдан на откуп" самим странам Европы."Это будет отдано на откуп странам ЕС, каждая из которых после этого будет либо демонстрировать свою лояльность к США с тем, чтобы сохранить американцев внутри НАТО, либо посчитают, что этого делать не обязательно, потому что, что называется, овчинка выделки не стоит", – добавил сенатор.Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп предложил разместить войска Европейского союза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие.Успехи ВС РФВ ночь на вторник воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал звучит также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а кроме того, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумском районе, в Киевской и Черниговской областях Украины ,в подконтрольном ВСУ Херсоне.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта."Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое", - сказал Рогов.По его словам, за Сторожевое, которое находится южнее Времевки, начались бои.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное на Времевском направлении. За Времевкой находится Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.Российские войска выбили ВСУ из села Зеленовка юго-западней города Курахово."Наши войска выбили противника из села Зеленовка. Сейчас там завершается зачистка", – сказал Рогов.По его словам, после взятия Зеленовки для российских войск откроется оперативный простор для наступления в сторону села Улаклы, его освобождение позволит перерезать трассу, по которой идет снабжение группировки ВСУ в самом Курахово.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной."В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить передовые порядки украинских боевиков и расширить зону контроля на юго-западе от Кременной. За несколько последних суток от националистов было очищено около 7 га кременского леса", – сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава и более 10 единиц различной бронетехники.Кроме прочего, ВС РФ закрепились на широком участке вдоль реки Оскол на Купянском направлении.С его слов, на многих участках ВС РФ нарастили силы, средства и создали стабильные логистические цепочки снабжения. Он отметил, что у российских войск на данный момент существует возможность быстро форсировать водную преграду – реку Оскол – на участке между селами Гряниковка и северо-западом Синьковки. Как объяснил Марочко, в совокупности это порядка 20 километров береговой линии.Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Министерстве обороны России.Ведомство также показало видео уничтожения техники и позиций ВСУ в ДНР бойцами группировки "Центр" из батальона "Атлант".На кадрах минометный расчет уничтожает частный дом, в котором укрывались бойцы ВСУ – в темное время суток их перемещения выявила разведка с беспилотника. После огневого поражения по дому был нанесен контрольный удар дроном-камикадзе. На следующих кадрах: поражение бронетехники ВСУ с помощью БПЛА. Также показаны удары по силовикам Киева, которые занимались оборудованием позиций. По ним ударил расчет гранатомета АГС-17 "Пламя"."В ходе боевой работы воины-гвардейцы батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжают уничтожать подразделения украинских боевиков, срывая ротации и контратаки ВСУ на линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении", – прокомментировали в оборонном ведомстве.Отрезвляющий удар "Орешником"Основатель группы Pink Floyd музыкант Роджер Уотерс в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник", предположив, что это событие заставило задуматься Зеленского."Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант.Он также добавил, что на Западе практически не было представлено данных о последствиях удара, что, по его мнению, свидетельствует о значимости произошедшего.Также Уотерс отметил, что разрешение стран Запада Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России является огромной ошибкой, это не поможет ВСУ.Накануне Трамп также заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.Подробнее о реакции на "Орешник" - в материале В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника" на сайте Украина.ру.

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