https://ukraina.ru/20250305/1061541971.html

Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта

Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру

Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта

Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают националистов и технику. Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

2025-03-05T09:00

2025-03-05T09:00

2025-03-05T09:24

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Владимир Зеленский признался в соцсети Х, что раздосадован после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом."Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу пошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пришло время все исправить. Мы хотели бы сделать будущее сотрудничество и коммуникацию конструктивными", - написал Зеленский.Он заверил, что вместе с командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. А также выразил благодарность США за помощь.Кроме того, Зеленский указал, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Также на видео в телеграм-канале он заявил, что поручил министру обороны Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами и получить официальную информацию о статусе военной помощи от США на фоне сообщений о ее приостановке.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox Business заявил, что обсуждал с Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме, и считает заявление из Киева извинениями."Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать. Он, по сути, извинился перед президентом за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны - принять сделку", - сказал Джонсон.По его словам, разрешение украинского кризиса возможно, как только Трамп добьется участия Зеленского в переговорах, а затем к ним присоединится российское руководство."Мы разрешим ситуацию", - добавил Джонсон.Сам Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.“Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира”, - сказал глава государства в Капитолии.Он отметил, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами."Настало время остановить это безумие, пора положить конец бессмысленной войне", - сказал Трамп.По его словам, в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира."Разве это не было бы прекрасным исходом?" – задался вопросом хозяин Белого дома.Он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон.В свою очередь источник в правительстве Великобритании заверил, что накануне британские чиновники "весь день" работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа, пишет Telegraph.По словам источника, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках.В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заверил, что Офис Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем."Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора",- отметил Рогов.Он добавил, что Зеленский и его команда сегодня похожи на загнанную в угол "стаю нацистских крыс", которые пытается напоследок искусать всех, кто находится рядом."В Офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая готовность выполнять желание и волю Пекина", - подчеркнул Рогов.По его словам, отвечает за разработку плана глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России. Как в Офисе Зеленского собираются завоевать доверие Пекина после того, как китайских инвесторов кинули на несколько миллиардов долларов с заводом "Мотор Сич" - вопрос риторический", - отметил Рогов.Провалы ВСУВ ночь на среду воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, в части Черкасской области и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области РФ.Украинские СМИ информировали о взрывах в Черкассах, Павлограде Днепропетровской области, в Днепропетровске, Киеве, Одессе и Черноморске, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.Министерство внутренних дел Украины пожаловалось на повреждение критической инфраструктуры в Одесской области после взрывов.Кроме того, два промышленных предприятия было повреждено в Павлограде Днепропетровской области, сообщил в среду глава областной военной администрации Сергей Лысак."На одном из них произошел пожар", - написал Лысак в своем телеграм-канале.Он уточнил, что возгорание уже ликвидировано.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы РФ держат под огневым контролем все дороги в Белогоровку на севере ЛНР."В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт, по которым украинские боевики осуществляют поставки материальных средств и проводят ротационные мероприятия", - заявил Марочко.Он добавил, что сейчас в круглосуточном режиме идет мониторинг ситуации и проводятся мероприятия оперативного реагирования на изменение ситуации. Данный факт привел к росту потерь у ВСУ и серьезно затруднил ведение боевых действий украинскому командованию.Также он рассказал, что ВС РФ улучшили тактическое положение у населенного пункта Надия в ЛНР. По его словам, после уничтожения огневых позиций украинских боевиков российские военнослужащие заняли лесополосу юго-западнее населенного пункта."Юго-восточнее Надии продвижение вдоль автомобильной дороги за сутки составило около 300 метров. Также наши войска выровняли передовые рубежи на двухкилометровом участке. В целом за последнее время в данном районе от вооруженных формирований Украины было очищено около двух гектаров нашей земли", - добавил Марочко.Кроме прочего, российские войска в результате ударов авиабомбами поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кондрашовке (Купянское направление) и уничтожили несколько десятков украинских военных. В результате удара могло быть уничтожено до 30 человек личного состава ВСУ, а также повреждены системы связи и разведки.Несмотря на провалы, украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за минувшие сутки они 22 раза обстреляли ДНР, выпустив 72 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Двадцать одна вооруженная атака - на Горловском направлении. Одна вооруженная атака - на Енакиевском направлении", - перечислили в представительстве.Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки 2017 года рождения.Кроме того, украинцы попытались атаковать РФ с помощью беспилотников, однако российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны России. В том числе, три дрона - над территорией Белгородской области, столько же — над Крымом и по одному БПЛА над территориями Курской и Брянской областей.Призывы Лукашенко к переговорамПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу признал, что ему жаль Зеленского."Мне его (Зеленского - ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры... Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - отметил Лукашенко .Он подчеркнул, что вместо того, чтобы стремиться к миру, Зеленский лишь усугубил конфликт на Украине."Самым главным обещанием было положить конец войне. Но, на самом деле, он сделал все, чтобы разжечь огонь войны", - посетовал Лукашенко.В итоге, по его словам, Зеленский довел конфликт до "экстраординарного уровня".Лукашенко также отметил, что Зеленский, в силу своей неопытности, допустил несколько ошибок. Однако он мог бы их избежать, если бы не торопился и прислушивался к рекомендациям экспертов, уточнил президент Белоруссии.Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не возник бы, если бы Запад не накачивал Киев оружием.В то же время он отметил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который действует в интересах собственного народа."Путин и нынешнее руководство России не будут проводить политику, чтобы разрушить некую ось. Путин - человек, который действует в интересах собственного народа. Для него интересы народа превыше всего", - заявил Лукашенко.Он указал, что вопрос урегулирования конфликта на Украине стал актуальным благодаря новой администрации президента США Дональда Трампа. Лукашенко выразил надежду, что Трамп сможет реализовать свою программу и оправдать ожидания избирателей.Президент Белоруссии также поделился мнением, что в этом году будут разрешены конфликты на Украине и Ближнем Востоке."Надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком там проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим", - заявил Лукашенко.Он пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры."Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", - сказал он.Подробнее о возможных переговорах - в материале Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061517071.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, взрыв, украина, россия, сша, дональд трамп, александр лукашенко, вооруженные силы украины, владимир зеленский, общественная палата, мотор сич