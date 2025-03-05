В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский - 05.03.2025 Украина.ру
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В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский
В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский - 05.03.2025 Украина.ру
В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о перспективах ВС России в Курской... Украина.ру, 05.03.2025
2025-03-05T11:53
2025-03-05T11:53
видео
россия
белоруссия
курская область
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о перспективах ВС России в Курской области, объяснил, за кем сейчас преимущество в личном составе, а также указал причины логистических сложностей России на фронте. 00:39 – О роли Белоруссии в процессе военной поддержки России; 04:01 – Как Минск смотрит на мирные переговоры? 05:59 – О возможности военной авантюры ВСУ в Брянске и Гомеле; 08:02 – Как понять, когда на фронте поменяется соотношение личного состава в пользу российской армии? 08:59 – О ситуации в Курской области; 15:21 – Что может дать России преимущество в личном составе? 17:53 – О проблемах ВС России в логистике; 19:43 – Как будут двигаться военные России после того, как подсохнет земля? 21:41 – Об опасности создания линейки дронов от ВСУ; 24:15 – О применении Россией ФАБов; 25:57 – О неопределённости мирного процесса. #Зимовский #Белоруссия #Беларусь #Минск #оборона #Северная_Корея #КНДР #Иран #беспилотники #БПЛА #дрон #оружие #торговля #ВПК #доллары #деньги #Литва #Прибалтика #колёса #Балтия #ракеты #ВПК #РЭБ #электроника #оптика #заводы #экспорт #мир #переговоры #Брянск #Брянская_область #Гомель #Гомельская_область #Курск #Курская_область #солдаты #миграция #мобилизация #ТЦК #контракт #Сумы #Сумская_область #Юнаковка #котёл #окружение #снабжение #логистика #Малая_Локня #Бурлацкое #Скудное #Комар #Шевченково #Запорожье #Запорожская_область #Работино #Большая_Новосёлка #литий #СССР #Трамп #США #Америка #спутники #Европа #ЕС #Евросоюз #Курахово #Чернигов #Черниговская_область #логистика #коптеры #наступление #Белогоровка #Харьков #Харьковская_область #Купянск #Газа #ХАМАС #Ближний_Восток #Израиль #Красноармейск #Часов_Яр #Краматорск #Славянск #ДНР #Донбасс #Донецк #Трамп #США #Каховка #Крым #канал #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #армия #ВСРФ #Россия #РФТГ-канал Александра Зимовского: t.me/zimovskyALНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, россия, белоруссия, курская область, вооруженные силы украины, ес, украина.ру
Видео, Россия, Белоруссия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру

В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский

11:53 05.03.2025
 
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о перспективах ВС России в Курской области, объяснил, за кем сейчас преимущество в личном составе, а также указал причины логистических сложностей России на фронте.

00:39 – О роли Белоруссии в процессе военной поддержки России;
04:01 – Как Минск смотрит на мирные переговоры?
05:59 – О возможности военной авантюры ВСУ в Брянске и Гомеле;
08:02 – Как понять, когда на фронте поменяется соотношение личного состава в пользу российской армии?
08:59 – О ситуации в Курской области;
15:21 – Что может дать России преимущество в личном составе?
17:53 – О проблемах ВС России в логистике;
19:43 – Как будут двигаться военные России после того, как подсохнет земля?
21:41 – Об опасности создания линейки дронов от ВСУ;
24:15 – О применении Россией ФАБов;
25:57 – О неопределённости мирного процесса.

#Зимовский #Белоруссия #Беларусь #Минск #оборона #Северная_Корея #КНДР #Иран #беспилотники #БПЛА #дрон #оружие #торговля #ВПК #доллары #деньги #Литва #Прибалтика #колёса #Балтия #ракеты #ВПК #РЭБ #электроника #оптика #заводы #экспорт #мир #переговоры #Брянск #Брянская_область #Гомель #Гомельская_область #Курск #Курская_область #солдаты #миграция #мобилизация #ТЦК #контракт #Сумы #Сумская_область #Юнаковка #котёл #окружение #снабжение #логистика #Малая_Локня #Бурлацкое #Скудное #Комар #Шевченково #Запорожье #Запорожская_область #Работино #Большая_Новосёлка #литий #СССР #Трамп #США #Америка #спутники #Европа #ЕС #Евросоюз #Курахово #Чернигов #Черниговская_область #логистика #коптеры #наступление #Белогоровка #Харьков #Харьковская_область #Купянск #Газа #ХАМАС #Ближний_Восток #Израиль #Красноармейск #Часов_Яр #Краматорск #Славянск #ДНР #Донбасс #Донецк #Трамп #США #Каховка #Крым #канал #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #армия #ВСРФ #Россия #РФ

ТГ-канал Александра Зимовского: t.me/zimovskyAL

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