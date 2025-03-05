Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву - 05.03.2025 Украина.ру
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Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву
Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву - 05.03.2025 Украина.ру
Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал символическим жестом временную приостановку военной помощи Вашингтоном Киеву
2025-03-05T11:20
2025-03-05T12:39
новости
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украина
дональд трамп
дмитрий медведев
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"(Дональд - ред.) Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический", - написал Медведев.По его словам, администрация президента США хотела посмотреть, как Владимир Зеленский и лидеры Европы придут просить прощения, и это произошло в течение дня,Он напомнил, что позже Трамп получил от наказанного им Зеленского "покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора".Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Позже Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, дмитрий медведев
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев

Медведев предположил, когда США возобновят поставки вооружений Киеву

11:20 05.03.2025 (обновлено: 12:39 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал символическим жестом временную приостановку военной помощи Вашингтоном Киеву
"(Дональд - ред.) Трамп усилил давление на киевскую камарилью, приняв решение временно приостановить военную помощь. Понятно, жест больше символический", - написал Медведев.
По его словам, администрация президента США хотела посмотреть, как Владимир Зеленский и лидеры Европы придут просить прощения, и это произошло в течение дня,
Он напомнил, что позже Трамп получил от наказанного им Зеленского "покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора".
"Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом что Европа уже увеличила их)", - написал Медведев.
Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Позже Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевУкраинаДональд ТрампДмитрий Медведев
 
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12:05Медведев объяснил, кому на самом деле была адресована показная "выволочка" Зеленскому в Белом доме
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11:55"Отняли у ребенка конфету": Трамп о растратах на Украину
11:53В какую авантюру влезут "полтора землекопа" ВСУ после их отскока из-под Курска - Зимовский
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11:42Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине
11:25"Класс коррекции": кадровые перестановки ВСУ объединяют "особенных" солдат
11:24"Дружба" врозь: чешские НПЗ запросили резервную нефть после остановки поставок из России
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11:20Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая
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