https://ukraina.ru/20241121/1059085934.html

Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ

Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ - 21.11.2024 Украина.ру

Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ

Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы сейчас перемалывают лучшие части ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-21T06:00

2024-11-21T06:00

2024-11-21T06:00

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Нельзя сказать, что у ВСУ в Черниговской области совсем нет обороны. В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае российские военные двинулись бы еще дальше, отметил эксперт.Внезапным заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении, добавил он.По мере того, как российская группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области, отметил историк.На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. По словам Кнутова, тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059084899.html

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