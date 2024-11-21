Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ - 21.11.2024 Украина.ру
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Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ
Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ - 21.11.2024 Украина.ру
Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ
Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы сейчас перемалывают лучшие части ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-21T06:00
2024-11-21T06:00
новости
черниговская область
россия
курская область
юрий кнутов
всу
потери всу
дрг
граница
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Нельзя сказать, что у ВСУ в Черниговской области совсем нет обороны. В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае российские военные двинулись бы еще дальше, отметил эксперт.Внезапным заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении, добавил он.По мере того, как российская группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области, отметил историк.На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. По словам Кнутова, тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
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новости, черниговская область, россия, курская область, юрий кнутов, всу, потери всу, дрг, граница, владимир зеленский, сво, детали, спецоперация
Новости, Черниговская область, Россия, Курская область, Юрий Кнутов, ВСУ, потери ВСУ, ДРГ, граница, Владимир Зеленский, СВО, детали, Спецоперация

Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ

06:00 21.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы сейчас перемалывают лучшие части ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Нельзя сказать, что у ВСУ в Черниговской области совсем нет обороны. В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае российские военные двинулись бы еще дальше, отметил эксперт.
Внезапным заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении, добавил он.

"В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области. Хотя бои там тяжелые, но ВС РФ перемалывают там лучшие украинские части. [Владимир] Зеленский бросил их туда, чтобы создать иллюзию, что война идет не только на территории Украины, но и в России", — подчеркнул Кнутов.

По мере того, как российская группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области, отметил историк.
На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. По словам Кнутова, тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
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НовостиЧерниговская областьРоссияКурская областьЮрий КнутовВСУпотери ВСУДРГграницаВладимир ЗеленскийСВОдеталиСпецоперация
 
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