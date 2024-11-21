Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ
Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы сейчас перемалывают лучшие части ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Нельзя сказать, что у ВСУ в Черниговской области совсем нет обороны. В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае российские военные двинулись бы еще дальше, отметил эксперт.
Внезапным заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении, добавил он.
"В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области. Хотя бои там тяжелые, но ВС РФ перемалывают там лучшие украинские части. [Владимир] Зеленский бросил их туда, чтобы создать иллюзию, что война идет не только на территории Украины, но и в России", — подчеркнул Кнутов.
По мере того, как российская группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области, отметил историк.
На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. По словам Кнутова, тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
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