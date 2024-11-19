https://ukraina.ru/20241119/1059033668.html

Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает

Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает - 19.11.2024 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает

Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется.

2024-11-19T19:30

2024-11-19T19:30

2024-11-19T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Однако официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер накануне признал, что не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по "старой" территории России.- Юрий Альбертович, какие новые военные риски вы видите в связи с этим решением западных союзников Украины?- Запад уже широко применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow. Помним массированный удар по Крымскому мосту, который был отбит нашими системами ПВО, удар по пляжу Севастополя ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, когда погибли мирные граждане.Решение о том, что ракеты можно применять по "старым" границам России до 24 февраля 2022 года больше имеет политический характер. Оно означает, что Запад объявляет войну России. Для того, чтобы использовать эти ракеты, нужна информация со спутников, привязанная к цифровым картам, которые находятся в компьютерах этих ракет. И без этих цифровых карт противник сделать ничего не может.RT публиковало расшифровку переговоров немецких офицеров, которые обсуждали применение ракет Taurus, если их передадут Украине. Из этого разговора было ясно, какое участие в подготовке полетного задания принимают офицеры Бундесвера. Это признание того, что натовцы косвенно участвуют в боевых действиях, а спецназ и другие подразделения делают это напрямую. Это персонал зенитно-ракетных комплексов Patriot, IRIS-T, NASAMS.На сегодняшний день есть главная проблема. Ракеты запускаются с пусковых установок Himars и MRLS. Они очень мобильны, и после запуска ракеты установка меняет позицию. Но был период, когда Россия объявила охоту на эти машины, и эта охота была успешной.Поэтому я считаю, что сейчас такая охота должна быть начата не дожидаясь официальных подтверждений со стороны Пентагона. Должны усилиться удары по местам базирования самолетов Су-27, носителей ракет Storm Shadow/Scalp, и Mirage 2000, которые были переданы Францией.О передаче этих самолетов Макрон заявил несколько месяцев назад, дав понять, что удары ракетами будут разрешены. То есть уже тогда было ясно, что США такое решение примут, а за ними Британия и Франция.Западные ракеты мы сбиваем и делаем это успешно, но ответные меры все равно будут приняты. Эти меры могут быть асимметричными, но очень чувствительными для США и их союзников.- По полетным характеристикам эти ракеты отличаются?- Storm Shadow и Scalp – это одна и та же ракета. Под первым названием она производится в Британии, под вторым - во Франции с участием европейского концерна. Ракета привязана к европейским самолетам, с F-16 она не запускается.- Попрошу вас прокомментировать ситуацию на фронте. Почему ВСУ не отводят войска из Кураховского кармана даже под угрозой окружения?- Зеленский копирует Гитлера во многом. Это города-крепости, Восточный вал, вера в чудо-оружие. Держаться до последнего, оттягивая как можно больше российских частей. Такой же принцип Гитлер исповедовал с 1944 года. Зеленский хладнокровно относится к потерям, которые несет Украина, иначе давно бы пошел на мирные переговоры.- В Купянске ВСУ, видимо, проще держать оборону, опираясь на реку Оскол?- В Купянске не все просто. Нашим войскам удалось с ходу ворваться в город. Река является дополнительным препятствием для нас, но Купянск очень важен, потому что появляется перспектива движения на Харьков с востока. Но это перспектива дальняя, не сегодняшнего дня, но она важна, поэтому за Купянск и Курахово идут тяжелые бои.- Недавний выход наших ДРГ в Черниговскую это попытка прощупать оборону, которой там, как оказалось, не существует?- Я бы не говорил, что ее не существует. В глубине территории войска, скорее всего, находятся. В противном случае мы бы двинулись дальше. Но мы показали свою готовность к продвижению и в Черниговской области. В зависимости от того, как сложится ситуация в Курской области, хотя бои там тяжелые, но российская армия перемалывает там лучшие украинские части. Зеленский бросил их туда, чтобы создать иллюзию, что война идет не только на территории Украины, но и в России. По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области.- На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. Наше командование стремится нарезать группировку ВСУ на мини-котлы?- Такая тактика используется нашими войсками давно. Еще в начале СВО мы рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали.Но с того времени многое поменялось. Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется.Там очень активно работают наши РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части остаются без снабжения и в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери.- Недавно состоялся самый массированный налет на энергосистему Украины. Насколько такие удары эффективны, ведь мы не наносим удары по АЭС, которые вырабатывают основной объем электроэнергии?- Задачей этого удара была не только энергетическая инфраструктура, но и системы ПВО. В Киеве был подавлен пункт управления и комплексы ПВО. Система ПВО Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей не сработала, показав свою неготовность при отражении массированного комбинированного удара.В ходе налета наносились удары и по объектам ВПК и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области. Мы разумно применяем свои возможности. По АЭС удар действительно не наносился. Но в ходе удара семь реакторов из десяти Украина сама отключала, чтобы избежать аварийных последствий.Мы можем бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делаем этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Мы не преследовали цель все превратить в песок, а ставилась задача продемонстрировать наши возможности.Мы их продемонстрировали даже больше, чем планировалось. Большая часть средств поражения достигла цели: 64 объекта были выведены из строя. Украине показали, что пора садиться за стол переговоров.О ситуации в зоне СВО Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, юрий кнутов, адольф гитлер, джо байден, украина.ру, вооруженные силы украины, new york times