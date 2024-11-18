https://ukraina.ru/20241118/1058999454.html

Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув

Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув - 18.11.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув

Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое .

2024-11-18T13:35

2024-11-18T13:35

2024-11-18T13:35

интервью

украина

курская область

мукачево

дональд трамп

сергей суровикин

александр сырский

нато

вооруженные силы украины

энергетика

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Причина проста: если мы проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам плохую технику или дали ее недостаточно, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В минувшее воскресенье 17 ноября армия России после долгого перерыва нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево, которая отвечает за значительную часть перетоков электроэнергии между Украиной и ЕС.- Михаил Аркадьевич, чем эта атака отличалась от предыдущей? Насколько она была эффективной?- Таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Основной упор делался на объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины. Пройдемся по конкретным целям.Первое. Бурштынская ТЭС была выведена из строя еще в марте. Похоже, Украина смогла там что-то восстановить, а сейчас был удар на ее добивание.Второе. Кременчугская ГЭС – эта одна из ГЭС Днепровского каскада, которая все еще работала.Третье. Подстанция в Мукачево – это особенно интересно, потому что мы почти не наносили ударов по Закарпатью. Видимо, у нас были политические договоренности с Венгрией, поэтому никакие гражданские и военные объекты мы там не атаковали, за исключением попыток ударить по тоннелю, который соединяет Закарпатье с остальной частью Украины, а также ударов по тяговой станции два года назад, которая обеспечивает напряжение в сети железных дорог. Я за этим внимательно следил и хорошо помню, что, где и когда бомбили.Кроме того, уже была информация о временной остановке ряда блоков атомных станций. Это значит, что сеть получила такие повреждения, что была не в состоянии пропускать электричество, которые вырабатывают АЭС, поэтому их были вынуждены остановить.Тем не менее, этой атаки все равно недостаточно, чтобы вывести из строя к зиме всю энергетическую систему Украины. У нас отключения в той или иной степени были в нескольких регионах, но никакого блэкаута нет. Если мы хотим вызвать паралич железных дорог и военных предприятий, удары нужно будет продолжить.- А это возможно?- Опыт СВО говорит, что наши массированные удары идут с перерывами.Мы накапливаем ракеты, наносим удары, происходит несколько таких мощных волн, а потом у нас наступает значительный перерыв, потому что эти ракеты производятся не так быстро и не так дешево.Кроме того, мы часто используем ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области. Я уже говорил, что эти дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает и потому что у каждой цели есть своя аргументация.Хватит ли у нас ракет? "Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет". Это зависит от того, получили мы что-то из Ирана и КНДР, что могло бы работать по тактическим целям в зоне СВО вместо "Искандеров". Пока все идет на уровне слухов в иностранной прессе, многие из которых не подтверждаются.- Пока мы пытаемся комбинировать удары по тактическим целям и удары по стратегическим целям. Насколько это эффективно?- Трудно сказать.У нас есть в этом направлении два успеха. У нас появились КАБы, которые бьют по тактическим целям. И у нас производство "Гераней" возросло до такой степени, что мы можем наносить ими удары в ежедневном режиме.Но давайте говорить честно. "Герань" несет очень небольшую боевую часть – около 50 килограммов. Они могут поразить подстанцию, склад или бочку на нефтебазе, но они в большей степени нужны для истощения украинской ПВО. То есть "Герань" - это не замена ракетам, а дополнение.И самое главное, что все технические новации СВО живут два месяца. После этого к ним находят противоядие в плане противодействия, маскировки и рассредоточения. Украина выла из-за "Гераней" в прошлом году, когда мы только стали их применять, а потом к ним приспособилась. Нам даже пришлось делать "Герань-2". Тем не менее, это не вундерваффе, которое может изменить ход войны.Если мы хотим изменить ход войны, нам нужно вывести из строя всю инфраструктуру Украины, включая мосты и дамбы через Днепр. Но уничтожить их как транспортные артерии без нанесения ядерных ударов практически невозможно.Плотина Каховской ГЭС в прошлом году рухнула из-за стечения обстоятельств. Ни мы, ни противник не ожидали, что так случится. У нас иногда путепроводы падают сами по себе без бомб, потому что инфраструктура изношена.Повторюсь, если мы хотим взорвать ту же плотину Кременчугской ГЭС, нам на нее не хватит даже десяти "Искандеров", потому что это мощное сооружение. Там самое уязвимое место – это перемычка над шлюзом. Вывести из строя этот бетонный мостик "Искандерами" можно. Но, во-первых, плотина от этого не рухнет. А, во-вторых, ее можно восстановить за месяц.Инфраструктура советского времени в целом очень мощная. Это не мост в США, который можно зацепить кораблем, чтобы он рухнул. Там все сделано из палок. А у нас все делали с большим запасом прочности.- Вы сказали, что мы почти не били по Закарпатью из-за политических договоренностей. А там же железнодорожная станция в Чопе имеет реальное военное значение?- Мне на самом деле не очень понятно, зачем мы ударили по подстанции в Мукачево. По моей информации, она не окажет существенное влияние на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков. Электричество будет идти из Польши через Львовскую область. А Одесса будет запитана от Приднестровской ГЭС.И потом, за два года Украина научилась восстанавливать ТЭС в том же Киеве. Вряд ли мы их сильно вывели из строя. Мы же не знаем, куда что прилетало во время наших последних ударов по Киеву. Тем более, какая-никакая ПВО у них осталась. Нам нужно много ракет и несколько таких массированных ударов, чтобы мы выбили их на три месяца.Так что удар по подстанции в Мукачево – это лишь сигнал о том, что Закарпатье не будет оставаться безопасным офшором, где можно делать, что хочешь.- И все-таки, о чем говорят наши удары по энергетике Украины с нынешней степенью интенсивности и эффективности? Мы ее хотим погасить, но не можем? Или мы не ставим такой цели, а это просто политический ход?- Не знаю.Когда при Суровикине два года назад начались такие удары, мы неожиданно выяснили, что энергетика Украины гораздо более устойчива, чем мы на это рассчитывали.Похоже, сейчас мы хотим показать, что Рагнарёк придет на Украину посреди холодной зимы, когда им придется отапливать дома от генераторов. Хотя в целом этих генераторов хватит, чтобы пережить массовые отключения.То есть, тут все не совсем понятно. А когда не совсем понятно, проще ответить: "Как получится".Давайте исходить из того, что ни на какие переговоры до 20 января Украина точно не пойдет. Никто там белый флаг выбрасывать не будет. До инаугурации Трампа киевский режим будет собирать людей и отправлять их на фронт. Да, жилые дома будут замерзать, но элита свои семьи на виллах обогреет. В массовые протесты я тоже не верю. Мужчины будут сидеть по домам, прячась от ТЦК. Вероятность бабьего бунта есть, но этот процесс пока не принял системный характер.- Куда мы можем ударить по Украине в ответ на отмену ограничений на удары европейским оружием по России?- Вчера был вброс New York Times о якобы данном разрешении. Официальных подтверждений вчера не было, и, судя по сегодняшним сообщениям, его сегодня не будет. Запад ждет нашей реакции.Смысл всей этой истории – подставить Трампа, потому что после 20 января ему будет тяжелее выкручиваться.Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью, и мы получим открытый конфликт с НАТО. Это то, чего хотела бы Украина, потому что сама она конфликт не вывозит.Если говорить о техническом плане, то ракеты, которые передали Украине, не нанесут критического ущерба российским регионам. Все эти "Атакамсы" и "Скальпы" применялись в течение нескольких месяцев по Луганску, Крыму и Бердянску. Да, они выбивали какие-то военные и гражданские объекты, но критического урона они не нанесли, и с ними научились бороться.Главное, чтобы мы не проспали такую атаку. Потому что даже третий год войны не дает гарантии, что все офицеры на местах несут свою службу добросовестно. И если Украина ударит "Атакамсами" по Брянской области, что-то обидное пропустить мы можем.Но принципиально ситуацию в зоне СВО это не изменит.- А мы показательно будем бить в ответ по объектам на Украине?- Это развяжет нам руки по неким объектам, которые мы пока не трогали и которые пока неизвестны широкой публике. Главный вопрос в том, будем ли мы бомбить Жешув, на чем настаивают наши горячие головы. А на Украине только этого и ждут, потому рассчитывают, что НАТО открыто им поможет. Я не знаю, какое решение будет принято. Но я бы предложил Польше на всякий случай эвакуировать гражданское население Жешува и его окрестностей, чтобы они не стали целью для наших ракет.- Какой у вас будет прогноз по основным направлениям в зоне СВО (Курахово, Купянск, Курская область)?- Давайте по порядку.Первое. Кураховский карман мы обязательно захлопнем. К этому все идет. Мы продвигаемся со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление ВСУ не в состоянии, потому что мы применяем отработанную тактику. Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы мы прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого.Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут. А дальше боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, мы решили не штурмовать Покровск, потому что там мощные укрепления, а обходить его с юга.Второе. Наш прорыв к Осколу и к Купянску давно напрашивался несколько месяцев даже с дивана, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые мы постоянно выбиваем. Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку. Поэтому восточная часть Купянска обозримой перспективе будет освобождена.Третье. Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились.Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам плохую технику или дали ее недостаточно. Пусть англичанам будет стыдно, что сожженный "Челленджер" стоит возле британского посольства на Смоленской площади, и все над ним ржут. В этом есть свой цимес (смеется).Повторюсь, тяжелые бои в Курской области продолжатся. Сырский дважды намекал, что войска надо оттуда выводить, но киевский режим ему такой команды не дал.О других военных и политических аспектах конфликта на Украине - в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20241118/1058949311.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, мукачево, дональд трамп, сергей суровикин, александр сырский, нато, вооруженные силы украины, энергетика, мосты, днепр, курахово, купянск, ракеты, герань, польша