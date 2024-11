https://ukraina.ru/20241114/1058903786.html

Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября

После победы Дональда Трампа на выборах президента США на Украине ставят на первое место гарантии безопасности, а не вопрос территорий, сообщили американские СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Как сообщило американское издание The New York Times, сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика переговоров, на котором настаивает победивший на выборах президента США Дональд Трамп, Киев придаёт большее значение получению гарантий безопасности, как и тому, где может пройти линия разграничения.По информации издания, два украинских чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня."Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - заявил изданию неназванный высокопоставленный источник.Председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко, переговоры с Россией "должны базироваться на гарантиях"."Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", - подчеркнул Костенко.По его словам, Украина определяет свои границы на основе декларации о независимости 1991 года, и Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, воссоединившуюся с Россией."Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам"", - писало издание.При этом украинские СМИ сообщают, что руководство страны на самом деле готово пожертвовать большим количеством территорий ради сохранения собственной власти."Наш источник сообщает, что Зеленский в угоду своим лоббистам/спонсорам, ради продолжения войны и "сидения" у власти еще некоторое время, готов пожертвовать Украиной и привести страну к полной капитуляции, где Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская и Одесская область могут уйти под контроль России. Расклад такой. Зеленский игнорит предложения Трампа о мире, требуя воевать дальше, Трамп обрезает Киев от денег и вооружения, ВСУ продолжают отступать, терять быстро города, но за то демократы получают отличный кейс для критики Трампа и обвинения его в работе на Кремль и тд. . Раскачивая кейс "импичмента" и т. д. Конечно, это пока версия, но по слухам, Зеленский настроен полностью против Трампа и его команды. Наблюдаем…", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Тем временем на Украине обеспокоены по поводу того, каких политиков Трамп предложил на ключевые должности в США. Эти политики известны скептическими взглядами в отношении помощи Украине.Обстрелы и налётыУтром 14 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.Все обстрелы ВСУ совершили на горловском направлении, выпустив в общей сложности 28 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 2 снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА.Днём 14 ноября глава муниципалитета Кременной, что в ЛНР, Вячеслав Третьяков сообщил о последствиях произошедшей накануне атаки."Вчера наш город, к сожалению, стал свидетелем трагических событий, когда нацистские формирования Украины нанесли массированный удар по нашим территориям. В течение дня мы столкнулись с прилетами, которые причинили значительные повреждения жилым домам и госучреждениям. По предварительным оценкам, пострадало порядка десяти жилых строений и несколько зданий госучреждений. К сожалению, среди последствий этого беспредела стало ранение гражданки 1980 года рождения, которая в момент удара находилась в хлебопекарне и пришла за свежим хлебом. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Третьяков.Также днём Правительство Луганской Народной Республики рассказало об очередной атаке украинских дроноводов на мирных жителей."На автодороге между городами Новодружеск и Приволье вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором находились двое мирных жителей, сообщили в муниципалитете. Пожилой мужчина получил осколочные ранения и в настоящее время находится на госпитализации. Пожилая женщина, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Также в Лисичанске вследствие обстрела со стороны нацистских военных формирований Украины было разрушено два дома. В результате прямого попадания в один из домов также погибла пожилая женщина", - указывалось в сообщении.Утром 14 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Таврово и Щетиновка выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Совершены атаки двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждён грузовой автомобиль. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Грузское подверглись атакам 7 БпЛА. В селе Грузское в результате атаки дрона-камикадзе количество раненых увеличилось до 5 мирных жителей. Сегодня утром в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму и баротравму. После оказания необходимой медицинской помощи его переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Четверо пострадавших отпущены на амбулаторное лечение. На территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи", - писал Гладков.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Дроновка, Мокрая Орловка и Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено 8 боеприпасов, а также сброшено 8 взрывных устройств с трёх БпЛА. Был повреждён социальный объект.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Надежевка, Отрадовка, Поповка и Староселье выпущены 20 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 6 беспилотников. Были повреждены линия электропередачи и автомобиль."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и хутору Балки выпущены 34 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 беспилотников, из которых 4 были сбиты. За день в округе повреждены 10 частных домовладений, надворная постройка, нежилое здание, автомобиль, детская площадка и линии газо- и электроснабжения", - сообщил губернатор.В 12:51 Гладков предупредил земляков о ракетной опасности."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"", - написал он.В Курской области идут бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О грядущих изменениях в политике США - в статье Павла Волкова "Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа".

