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Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма

Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма - 09.04.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма

В начале апреля количество проблем у киевской власти выросло. В бюджете вновь возникла дыра в 500 млрд гривен — у киевской власти снова закончились деньги на войну с Россией. США продолжают наседать со своей минеральной сделкой, расхваливая её преимущества и обосновывая их тем, что США — не Китай.

2025-04-09T03:45

2025-04-09T03:45

2025-04-09T03:45

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Заодно подкралась африканская железорудная беда, которая усложнит жизнь металлургам. А депутаты тем временем решили доломать систему среднего образования.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре.Нужны деньгиУ киевской власти вновь стали заканчиваться деньги на ведение войны и бюджету срочно требуются дополнительные 500 млрд гривен. "Экономическая правда" сообщает, что уже в первый месяц 2025 года на закупку боеприпасов, дронов и другого вооружения начали тратить средства, за которые планировалось в последние месяцы 2025 года платить денежное довольствие военным. Сверх плана потратили уже свыше 200 млрд гривен и, якобы, уже в сентябре украинским военным будет нечем платить.Ситуация не новая и повторяется уже в четвёртый раз: начиная с 2022 года изменения в украинский бюджет вносятся регулярно и каждый раз фигурирует одна и та же сумма в 500 млрд гривен. В прошлом году под предлогом их изыскания поднимали налоги и выставляли госсобственность на приватизацию. Что будут делать в этом году — не ясно. Вероятно, займутся всё тем же, заодно попросят денег у ЕС, так как США в финансировании киевской власти откажут.На этом фоне все украинские ИП "обилетили" на 5280 гривен единого социального взноса — он с 1 января стал обязательным для всех ИП, в том числе и тех, кто перестал вести хозяйственную деятельность, но не снялся с регистрации.США — не КитайВведённые Трампом импортные пошлины спровоцировали волну паники на биржах и потянули вниз котировки на нефть. Она всегда реагирует первой на кризисные проявления так как при сокращении мировой экономики снижаются и объёмы потребления энергетических ресурсов. Этот факт вызвал радость в стане украинских ура-патриотов, которые вновь увидели в флуктуации лучки надежды на крах России. Нефть нефтью — у России хватит ресурсов на доведение СВО до логического завершения в силу безусловного приоритета этой задачи, — но куда большие сырьевые проблемы грозят самой Украине.США не намерены отказываться от минеральной сделки и на этой неделе в Вашингтон должна прибыть делегация из Киева для обсуждения её условий. Спрогнозировать результаты этих переговоров невозможно, поэтому остаётся лишь ждать. Но шансы Украины остаться без контроля над собственной минерально-сырьевой базой весьма велики даже несмотря на отчаянное желание и дальше водить Трампа за нос.При этом США эту сделку считают лучшей из возможных для Украины. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил глава минфина США Скотт Бессент. В его представлении сделка является взаимовыгодной так как "деньги идут и американцам, и украинцам". А ещё сделка сильно отличается от того, что предлагает другим странам" Китай."Это не было китайским хищническим контрактом, где ты отдаёшь шахты или порт в обмен на кредит, который всё равно не сможешь выплатить. Это было настоящее экономическое партнёрство. Украина вносила активы, мы — кредиты через зарубежные банки и американские ноу-хау. Мы не зарабатываем, пока они не зарабатывают", — заявил Скотт Бессент.Какие именно кредиты и ноу-хау могут предложить США — не ясно. Проще говоря, сделка от США действительно сильно отличается от "хищнических" контрактов Китая так как США ничего не предлагают Украине взамен.К слову, проект соглашения изучило издание Le Point и отметило, что он больше похож на договор купли-продажи, чем на межправительственное соглашение.Кроме того, во вторник в ходе встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху, Трамп выдвинул идею о переселении палестинцев из Сектора Газа в Сирию и Украину. Туда, как полагает Трамп, могут отправиться 1,5 млн человек. Остаётся лишь вновь перефразировать второго президента Украины Леонида Кучму: США — не Китай. Китайцам и в голову не пришло бы поддержать геноцид, массовые депортации и грабёж в лучших традициях колониализма.Глядя на то, как Трамп раздвигает границы дозволенного, пример с него начинают брать и другие страны. Замглавы Минсельхоза Польши Михай Колодзейчак заявил, что Польша должна купить или арендовать на 50 лет Одесский порт, чтобы снизить стоимость транспортировки польской сельскохозяйственной продукции. Заодно Колодзейчаку хотелось бы, чтобы Украина выделила Польше полмиллиона гектаров земли для заведения скота.Железорудные бедыУкраинский железорудный экспорт с конца 2025 года окажется под большой угрозой. Дело в том, что в конце текущего года в Гвинее (Западная Африка) будет запущено крупнейшее в мире месторождение железной руды Симанду. Его запасы превышают 4,41 млрд тонн железной руды, а ежегодно там будут добывать около 120 млн тонн железной руды с содержанием железа свыше 65,3% (такая руда на территории постУкраины есть лишь в перешедшем под контроль России Днепрорудном). ¾ проекта принадлежат консорциуму китайских компаний, оставшаяся четверть — транснациональной корпорации Rio Tinto.Симанду увеличит ВВП Гвинеи на 50%, а заодно создаст массу проблем Украине и Австралии. Австралия является кладовой для Китая и обеспечивает его многими видами минералов, а Украина традиционно вывозила железную руду в Китай. Симанду обеспечит 10% потребностей Китая в железной руде, а значит сократит потребность в украинской и австралийской руде.Как с этой проблемой будут справляться австралийские компании — не ясно, впрочем, это их забота. А вот с украинской стороны уже бьют тревогу. Инвестбанкир Сергей Будкин уже предупреждает, что вскоре после запуска месторождения Симанду цены на железную руду обвалятся с текущих 110–115 долларов за тонну до 85 долларов за тонну к концу 2025 года, а далее стабилизируются на отметке в 80–82 доллара за тонну.В одном лишь 2024 году Украина экспортировала 33,7 млн тонн железной руды, продавая её примерно по 110 долларов за тонну. А себестоимость добычи тонны руды на Полтавском ГОКе составляет 76,5 долларов за тонну окатышей с содержанием железа в 65%. Для понимания: делать окатыши из гвинейской руды не потребуется, а себестоимость добычи тонны гвинейской руды составляет 23 доллара. При этом железную руду из Украины ещё нужно доставить в порт, перегрузить из вагонов в трюмы, а после довезти до конечного покупателя. С учётом транспортных расходов никакой прибыли от продажи окатышей с Полтавского ГОКа FerrExpo не получает — всё "съедают" фрахт, УЗ и порт. Если стоимость фрахта снизится (а она высокая из-за дорогой страховки) с 30 долларов за тонну до предвоенных 20 долларов, то с 1 тонны руды удастся заработать 10 долларов.Что будет с украинским железорудным экспортом в случае заключения минеральной сделки спрогнозировать не сложно. С 2026 года экспорт железной руды в КНР станет сокращаться. На фоне снижения цен на неё придётся снижать производственные издержки на украинских ГОКах, экономя на всём, включая социальную инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, чтобы адаптироваться к новым ценовым реалиям. США закупать руду у Украины не будут, но будут продавать её в ЕС так как это сейчас делает условный FerrExpo, но с мгновенным выводом прибыли за границу. На этом все ноу-хау и партнёрства закончатся.ЕС, к слову, о чём-то подобном догадывается: не зря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что соглашение между США и Украиной должно быть совместимым с европейским законодательством.Реформа образованияКабмин решил лишить отсрочки от призыва мужчин старше 25 лет, которые получают второе образование того же или низшего уровня, а также поступили на обучение за границей после начала боевых действий. Заодно при поступлении в аспирантуру потребуется обязательная сдача экзамена по иностранному языку, а на третьем году обучения нужно будет сдать зачёты по украинскому и иностранным языкам. Этими нововведениями власти хотят оставить часть студентов и аспирантов без права на отсрочку, пополнив ими ряды ВСУ.С учётом новых правил не стоит удивляться тому, что аспиранты будут использовать любую возможность для выезда за границу: всё равно на Украине у них нет никаких перспектив. К слову, около 15–17% студентов, покинувших Украину по программам обмена, не вернулись обратно.Этой же логикой будут руководствоваться и родители школьников: мальчиков-подростков и так массово вывозят за пределы страны, а теперь ещё киевская власть хочет доломать систему среднего образования. Депутаты от "Слуги народа" хотят упразднить разделение школ на три ступени, охватывающей всех школьников с 1 по 12 классы (на Украине 12-летнее среднее образование). Вместо этого школы хотят разделить на начальные (1–4 классы), гимназии (5–9 классы) и лицеи (10–12 классы) со специализацией. При этом школьники начальных классов учиться в лицеях не смогут, а те школы, чьё руководство ослушается указаний, лишат бюджетного финансирования. Директора школ уже высказались против реформы, но не факт, что к ним прислушаются.В целом, реализация такой "реформы" гарантирует уничтожение системы среднего образования так как с закрытием тысяч школ им либо не хватит нужного количества учащихся для получения бюджетного финансирования, либо учителей-предметников. А для родителей и детей "реформа" обернётся необходимостью возить своих детей в другой район города или и вовсе другой населённый пункт. Поэтому в таких условиях легче уехать за границу, чтобы раз отмучиться, адаптироваться к новым условиям и больше не страдать от "реформ" и киевской власти.Прочие новостиДиректор компании "Сигма" — дрогобычский пассажирский перевозчик — сообщил, что в Дрогобыче 5 апреля на линии маршрутки не вышли: отказались водители из-за принудительной мобилизации одного из своих коллег. При этом получить бронь компания не может так как это "практически нереально".Стоило вернуться холодам, как в украинской энергетике начались проблемы: на фоне похолодания в Одессе произошли локальные отключения электроэнергии, остановился электротранспорт, а школьников отправили на удалёнку. К слову, общая потребность Украины в маневровой генерации составляет 1,5 ГВт.7 апреля спикер украинских ВМС Плетенчук сообщил, что с 25 марта, когда США и Россия рамочно договорились о перемирии на Чёрном море в обмен на перезагрузку "зерновой сделки", Россия на наносила ударов по украинской портовой инфраструктуре. При этом США пока ничего для перезапуска "зерновой сделки" не сделали.В Киевской области некоторые жильцы начали добавлять полицейских в чаты ОСМД, чтобы они отслеживали сообщения об уклонистах. Не ясно, поможет ли это выполнению мобилизационных предписаний, но принятие каких-либо решений по управлению многоквартирным жилым фондом парализует, а сам чат перестанет быть местом для обсуждения домовых проблем.Украинский ретейлер "Сильпо" запустил сервис рассрочки на продукты. Теперь поесть можно в кредит.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует худший за последние 5 лет урожай зерновых на Украине.С начала года Украина импортировала 800 млн м3 природного газа. Всего же к концу года нужно будет купить 5 млрд м3 голубого топлива.О других экономических проблемах Украины - Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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