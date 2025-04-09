Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война" - 09.04.2025 Украина.ру
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Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"
Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война" - 09.04.2025 Украина.ру
Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"
Сегодня основные мировые новости - торговая война, которую начал Трамп. И особенно - с Китаем. Пока идёт очередной раунд этой войны, можно посмотреть, что уже сделано Китаем. И что было бы, если бы война между США и Китаем превратилась бы в не торговую. А также - другие скандалы недели
2025-04-09T10:22
2025-04-09T10:23
эксклюзив
сша
китай
украина
дональд трамп
пит хегсет
андрей мельник
пентагон
оон
вооруженные силы украины
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А еще мы узнаем: зачем бывший командующий ВСУ Залужный решил рассказать, где они с американцами собирались в "секретном штабе".Почему именно Голливуд пострадает от торговой войны США-Китай?Сколько Трамп собирается потратить на Пентагон?Кого Украина делает "засланным казачком" в ООН?И обсудим очень интересную ситуацию: формат "Рамштайн" пройдёт на этой неделе без участия США."Экипаж прощается" с пассажирамиВстреча в формате "Рамштайн" впервые может пройти без присутствия представителей США.Формат "Рамштайн" - это встречи группы стран, которые предоставляют Киеву вооружение.Уже на прошлой встрече, в феврале, произошёл показательный момент: Пит Хегсет, новый министр обороны США, отказался на ней быть председателем.Теперь же, как предполагается, на встрече 11 апреля, которая пройдёт в Брюсселе, не будет вообще представителей США - ни министра, ни высшего командования, никого. Ни очно, ни по видеосвязи.Уже тревожно вскинулся Зеленский: "Нам есть что обсудить с американцами, будем верить, что они изменят позицию".Питер Хегсет неоднократно отмечал: позиция США заключается в том, что конфликт должен прекратиться.Возвращение регионов, которые покинули Украину с 2014 года и позже, Хегсет назвал нереалистичным. Вступление Украины в НАТО - тоже.Что ему обсуждать с Зеленским?Как прокомментировала отсутствие США на этой встрече официальный представитель российского МИД Мария Захарова, "Экипаж прощается и желает хорошего полёта".Но в то же время, как отмечает Мария Захарова, поставки вооружения от США на Украину продолжаются, поэтому о выходе Америки из процесса "милитаризации "террористической банды" из Киева" речи нет.Но тенденция интересная.Ношу "Украина" США собираются переложить полностью на ЕС.Еще недавно "Украина" была совместным проектом всего объединённого Запада, во главе с США. Но теперь "экипаж прощается с вами".Или это, как обычно в администрации Трампа, "шаг вперёд, два шага назад"? Прощаются, но уходят не навсегда?Европа не тянетЕвропа сама не может обеспечить Украину даже, например, спутниковой связью (не говоря о многом другом).Сколько было рассказов: "мы заменим, не беспокойтесь!"Макрон, как обычно, выступал с речами о том, что Франция будет лидером и "поддержит Украину".Вот что говорит генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью изданию "Политико":Вопрос о том, смогут ли они обеспечить связью именно украинскую армию, аккуратно обходится.Но и так всем понятно, что Eutelsat в конкуренции со Starlink проиграет.40 тысяч американских терминалов сейчас работают на Украине. И 2 тысячи европейских. Еще 4 тысячи готовы вроде бы к установке. Но даже в этом случае, это всё равно будет всего лишь 15 процентов от Starlink.Секретный штаб и ЗалужныйБывший глава ВСУ, теперь посол Украины в Лондоне, генерал Валерий Залужный вдруг решил "приоткрыть завесу" и рассказать про "секретный штаб для ВСУ".Секретный оперативный штаб, в котором "планировались операции, проводились военные игры и формировались потребности для ВСУ" находился вначале в Штутгарте, в помещении европейского командования США. Потом был перенесён в Висбаден.Зачем Залужный решил опубликовать эту информацию? В Англии, которой теперь служит Залужный, решили отдельно отметить роль США - вот кто именно руководил, планировал и проводил военные игры.Это "попытка затруднить коммуникацию между Москвой и Вашингтоном", пишет Елена Панина, директор института Русстрат.Временные союзникиА тем временем Трамп совершенно, как ему свойственно, прямолинейно выступил с рассказом о том, как он относится к Европе и "союзникам":"Нашим союзникам мы будем продавать упрощённые версии самолетов, потому что, возможно, они перестанут быть нашими союзниками."Но на своих спонсоров Трамп денег не жалеет. Выполняет свои обязательства перед избирателями. А его избиратели - это военные корпорации США, которые давали деньги на предвыборную кампанию.В списке щедрых спонсоров президента Трампа - не только ВПК, но и цифровые гиганты, например. И между ними много противоречий, так что мы ещё увидим и внутренние конфликты между ними. И они с неизбежностью для такой страны как США, станут внешними.Вот, например, как выглядит удар внешних сил - в этот раз, по врагам Трампа.Китай в войне с ГолливудомКитай уже обещает удар по Голливуду. Санкции в ответ на пошлины Трампа: Китай перестанет закупать голливудские киноподделки. А Китай - это, оказывается, огромный рынок для американского кинохлама.Но расстроится ли Трамп? Учитывая, сколько оскорблений от "звёзд Голливуда" услышали он и его семья.Пытались травить даже внучку Трампа - за то, что слишком хорошенькая и не трансгендер.Голливуд - это "вотчина" Демпартии. Поэтому удар Китая по Голливуду Трамп будет только приветствовать.А вот спонсоров военных надо Трампу отблагодарить. И он это делает.Один триллион на Пентагон?Вспомним, что Трамп шёл на выборы с ясной целью: сократить бюджет Пентагона. Даже называлась цифра: чуть ли не 40 процентов.Илон Маск вроде бы "заходил" в Пентагон со своим DOGE.Обещали провести наконец аудит (уже лет 20 не могут, ни одна администрация, ни один президент не смогли провести в этом веке аудит Пентагона). Провалили уже то ли пятый, то ли седьмой по счету аудит, не могут объяснить 60 процентов расходов.Следующий аудит запланирован на 2028 год. Можно продолжать, без проблем.И Трамп уже обещает увеличить бюджет Пентагона на 2026 год до фантастического 1 триллиона долларов.Не зря военные корпорации оплачивали выборы Трампу, не зря. Они все очень довольны.Доволен Пит Хегсет, новый министр обороны, который приводит с собой на секретные совещания жену, не имеющую никаких допусков к секретной информации.Жена была его продюсером на "Фокс ньюз", когда Хегсет ещё был журналистом (всего лишь полгода назад). Он привык с женой ходить на работу, ему так комфортно.В принципе, это пока что всё, что изменилось в Пентагоне: на совещаниях наличествует жена министра.И вот, еще больше денег дадут."Спасибо, господин президент!" - с чувством отреагировал Хегсет.Это пока что пробный шар. Трамп с Хегсетом закидывают обществу информацию, чтобы понять реакцию.Утверждать бюджет будут в мае.Ответ китайского императораИ по поводу тарифов: самый главный ответ, которого ждёт Трамп - это ответ Китая.Пока что ответ (возможно, промежуточный), по старой партийной традиции, опубликован в газете "Жэньминь жибао".И звучит он пока что так: "мы не прогнёмся".Председатель Си сказал в духе китайской традиции, спокойно и поэтично:"Китайская экономика - это не маленький пруд, а огромное море. Это море выдержит любые штормы, любые волны торговой войны. В конце концов весь мир увидит его спокойную решительную силу, готовую принять "все реки мира".Дело в том, что Китай давно уже принял программу перехода на внутренний рынок.Вырастили свой "средний класс", этот средний класс начал покупать товары, активно потреблять.Да, Китай по прежнему много поставляет в США - на 440 миллиардов долларов ежегодно. Огромные пошлины, конечно, ударят по Китаю.Но и Китаю есть что ответить. Они уже обещают ответные и "не зеркальные" пошлины.Ответные санкцииКитай уже прекратил закупать в США сланцевый газ. Уже прекратил закупки сельскохозяйственной продукции. Это должно ударить по фермерам на Среднем западе США, которые как раз голосовали за Трампа.Бобы, говорят, и в Бразилии можно купить. Канада тоже предлагает.Редкоземельные перестанут поставлять в США. Китай сегодня контролирует до 90 процентов мирового рынка редкоземельных.Мгновенно были опубликованы списки металлов, которые не будут теперь не только поставляться Пентагону, но и любой покупатель должен будет доказать, что он не связан с военными компаниями из США.В этих списках: самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий.Автомобили, авиация, спутники и радары не смогут выпускать без них США. Но они могут где-то найти других поставщиков... А, стоп. 90 процентов редкоземельных производится в Китае. Это же не бобы со Среднего запада.Интересно, что будет? Договорятся или нет?Трамп уже опубликовал нечто примирительное, типа "приходите, мы вас ждём".И второй вопрос: когда Трамп и его администрация вводили эти пошлины, они заранее не спросили у Китая, какая будет реакция?Неужели решили дождаться ответа через "Женьминь жибао"?Торговая война уже идёт, и дело не только в пошлинах. Как будут возвращать себе редкоземельные металлы? Наладить их добычу хоть в Гренландии, хоть на Украине - на это уйдут годы и миллиарды долларов.Кстати, интересные данные есть по поводу войны между Китаем и США, если бы такая состоялась сейчас.Война Китая и США: какой итог?Китай готов к любой войне.Подсчеты показали: В военной игре США с Китаем США исчерпают запасы боеприпасов за 3-4 недели.Некоторых важных боеприпасов, например противокорабельных ракет, у США хватит на несколько ДНЕЙ.После этого потребуются ГОДЫ для того, чтобы произвести новые боеприпасы.Украинский цирк едет в ООННу и из юмористического.Послом в ООН от Украины назначен Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии.Это тот самый, что назвал канцлера Шольца "ливерной колбасой". И не просто ливерной, а ещё и "обиженной ливерной колбасой".Он ставил диагноз Ангеле Меркель: "галлюцинации". Это за то, что она сказала: "мир в Европе без участия России недостижим."Выпускник львовского университета рекомендовал премьер-министру земли Саксония Михаэлю Кречмеру "засунуть голову в холодильник". Так как тот выступал за "заморозку" конфликта на Украине.Он же дал "очень дипломатичный ответ" Илону Маску, послав его по известному адресу. Причем Мельник умудрился это сделать на английском, вспомнив тот скудный словарный запас, который он вынес из львовского университета.Маск всё, однако, понял и хотел отключить старлинковские терминалы, но Пентагон не дал ему этого сделать.В общем, Мельник прославился много чем и много где, и вот теперь - в ООН. Новая площадка для выступлений. Весь мир ждёт циркового представления с маркой "от Украины".На хамство Зеленского там уже насмотрелись, но Мельник нисколько и ни в чём не уступает главе киевского режима (нелегитимному, заметим).О других скандалах, сотрясающих мировую политическую элиту - в статье Елы Мурзиной "Как поляки хотят Одессу? "Курский капут" Украины и Почему в США предупреждают: "Вы потеряете Украину"?
сша
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, китай, украина, дональд трамп, пит хегсет, андрей мельник, пентагон, оон, вооруженные силы украины
Эксклюзив, США, Китай, Украина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Андрей Мельник, Пентагон, ООН, Вооруженные силы Украины

Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"

10:22 09.04.2025 (обновлено: 10:23 09.04.2025)
 
Скандалы недели. Коллаж
Скандалы недели. Коллаж
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Сегодня основные мировые новости - торговая война, которую начал Трамп. И особенно - с Китаем. Пока идёт очередной раунд этой войны, можно посмотреть, что уже сделано Китаем. И что было бы, если бы война между США и Китаем превратилась бы в не торговую. А также - другие скандалы недели
А еще мы узнаем: зачем бывший командующий ВСУ Залужный решил рассказать, где они с американцами собирались в "секретном штабе".
Почему именно Голливуд пострадает от торговой войны США-Китай?
Сколько Трамп собирается потратить на Пентагон?
Кого Украина делает "засланным казачком" в ООН?
И обсудим очень интересную ситуацию: формат "Рамштайн" пройдёт на этой неделе без участия США.
"Экипаж прощается" с пассажирами
Встреча в формате "Рамштайн" впервые может пройти без присутствия представителей США.
Формат "Рамштайн" - это встречи группы стран, которые предоставляют Киеву вооружение.
Уже на прошлой встрече, в феврале, произошёл показательный момент: Пит Хегсет, новый министр обороны США, отказался на ней быть председателем.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
. Архивное фото
Теперь же, как предполагается, на встрече 11 апреля, которая пройдёт в Брюсселе, не будет вообще представителей США - ни министра, ни высшего командования, никого. Ни очно, ни по видеосвязи.
Уже тревожно вскинулся Зеленский: "Нам есть что обсудить с американцами, будем верить, что они изменят позицию".
Питер Хегсет неоднократно отмечал: позиция США заключается в том, что конфликт должен прекратиться.
Возвращение регионов, которые покинули Украину с 2014 года и позже, Хегсет назвал нереалистичным. Вступление Украины в НАТО - тоже.
Что ему обсуждать с Зеленским?
Как прокомментировала отсутствие США на этой встрече официальный представитель российского МИД Мария Захарова, "Экипаж прощается и желает хорошего полёта".
Но в то же время, как отмечает Мария Захарова, поставки вооружения от США на Украину продолжаются, поэтому о выходе Америки из процесса "милитаризации "террористической банды" из Киева" речи нет.
Но тенденция интересная.
Ношу "Украина" США собираются переложить полностью на ЕС.
Еще недавно "Украина" была совместным проектом всего объединённого Запада, во главе с США. Но теперь "экипаж прощается с вами".
Или это, как обычно в администрации Трампа, "шаг вперёд, два шага назад"? Прощаются, но уходят не навсегда?
Европа не тянет
Европа сама не может обеспечить Украину даже, например, спутниковой связью (не говоря о многом другом).
Сколько было рассказов: "мы заменим, не беспокойтесь!"
Макрон, как обычно, выступал с речами о том, что Франция будет лидером и "поддержит Украину".
Вот что говорит генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью изданию "Политико":
"Если бы мы должны были взять на себя ответственность за все каналы связи на Украине, мы бы не смогли это сделать. Давайте будем предельно честны. Думаю, что мы можем обеспечить связь для нескольких критически важных государственных служб."
Вопрос о том, смогут ли они обеспечить связью именно украинскую армию, аккуратно обходится.
Но и так всем понятно, что Eutelsat в конкуренции со Starlink проиграет.
40 тысяч американских терминалов сейчас работают на Украине. И 2 тысячи европейских. Еще 4 тысячи готовы вроде бы к установке. Но даже в этом случае, это всё равно будет всего лишь 15 процентов от Starlink.
Секретный штаб и Залужный
Бывший глава ВСУ, теперь посол Украины в Лондоне, генерал Валерий Залужный вдруг решил "приоткрыть завесу" и рассказать про "секретный штаб для ВСУ".
© телеграм-канал Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
Валерий Залужный
© телеграм-канал Валерій Залужний
Валерий Залужный
Секретный оперативный штаб, в котором "планировались операции, проводились военные игры и формировались потребности для ВСУ" находился вначале в Штутгарте, в помещении европейского командования США. Потом был перенесён в Висбаден.
Зачем Залужный решил опубликовать эту информацию? В Англии, которой теперь служит Залужный, решили отдельно отметить роль США - вот кто именно руководил, планировал и проводил военные игры.
Это "попытка затруднить коммуникацию между Москвой и Вашингтоном", пишет Елена Панина, директор института Русстрат.
Временные союзники
А тем временем Трамп совершенно, как ему свойственно, прямолинейно выступил с рассказом о том, как он относится к Европе и "союзникам":
"Нашим союзникам мы будем продавать упрощённые версии самолетов, потому что, возможно, они перестанут быть нашими союзниками."
Но на своих спонсоров Трамп денег не жалеет. Выполняет свои обязательства перед избирателями. А его избиратели - это военные корпорации США, которые давали деньги на предвыборную кампанию.
В списке щедрых спонсоров президента Трампа - не только ВПК, но и цифровые гиганты, например. И между ними много противоречий, так что мы ещё увидим и внутренние конфликты между ними. И они с неизбежностью для такой страны как США, станут внешними.
Вот, например, как выглядит удар внешних сил - в этот раз, по врагам Трампа.
Китай в войне с Голливудом
Китай уже обещает удар по Голливуду. Санкции в ответ на пошлины Трампа: Китай перестанет закупать голливудские киноподделки. А Китай - это, оказывается, огромный рынок для американского кинохлама.
Но расстроится ли Трамп? Учитывая, сколько оскорблений от "звёзд Голливуда" услышали он и его семья.
Пытались травить даже внучку Трампа - за то, что слишком хорошенькая и не трансгендер.
Голливуд - это "вотчина" Демпартии. Поэтому удар Китая по Голливуду Трамп будет только приветствовать.
А вот спонсоров военных надо Трампу отблагодарить. И он это делает.
Один триллион на Пентагон?
Вспомним, что Трамп шёл на выборы с ясной целью: сократить бюджет Пентагона. Даже называлась цифра: чуть ли не 40 процентов.
Илон Маск вроде бы "заходил" в Пентагон со своим DOGE.
Обещали провести наконец аудит (уже лет 20 не могут, ни одна администрация, ни один президент не смогли провести в этом веке аудит Пентагона). Провалили уже то ли пятый, то ли седьмой по счету аудит, не могут объяснить 60 процентов расходов.
Следующий аудит запланирован на 2028 год. Можно продолжать, без проблем.
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
И Трамп уже обещает увеличить бюджет Пентагона на 2026 год до фантастического 1 триллиона долларов.
Не зря военные корпорации оплачивали выборы Трампу, не зря. Они все очень довольны.
Доволен Пит Хегсет, новый министр обороны, который приводит с собой на секретные совещания жену, не имеющую никаких допусков к секретной информации.
Жена была его продюсером на "Фокс ньюз", когда Хегсет ещё был журналистом (всего лишь полгода назад). Он привык с женой ходить на работу, ему так комфортно.
В принципе, это пока что всё, что изменилось в Пентагоне: на совещаниях наличествует жена министра.
И вот, еще больше денег дадут.
"Спасибо, господин президент!" - с чувством отреагировал Хегсет.
Это пока что пробный шар. Трамп с Хегсетом закидывают обществу информацию, чтобы понять реакцию.
Утверждать бюджет будут в мае.
Ответ китайского императора
И по поводу тарифов: самый главный ответ, которого ждёт Трамп - это ответ Китая.
Пока что ответ (возможно, промежуточный), по старой партийной традиции, опубликован в газете "Жэньминь жибао".
И звучит он пока что так: "мы не прогнёмся".
Председатель Си сказал в духе китайской традиции, спокойно и поэтично:
"Китайская экономика - это не маленький пруд, а огромное море. Это море выдержит любые штормы, любые волны торговой войны. В конце концов весь мир увидит его спокойную решительную силу, готовую принять "все реки мира".
Дело в том, что Китай давно уже принял программу перехода на внутренний рынок.
Вырастили свой "средний класс", этот средний класс начал покупать товары, активно потреблять.
Да, Китай по прежнему много поставляет в США - на 440 миллиардов долларов ежегодно. Огромные пошлины, конечно, ударят по Китаю.
Но и Китаю есть что ответить. Они уже обещают ответные и "не зеркальные" пошлины.
Ответные санкции
Китай уже прекратил закупать в США сланцевый газ. Уже прекратил закупки сельскохозяйственной продукции. Это должно ударить по фермерам на Среднем западе США, которые как раз голосовали за Трампа.
Бобы, говорят, и в Бразилии можно купить. Канада тоже предлагает.
Редкоземельные перестанут поставлять в США. Китай сегодня контролирует до 90 процентов мирового рынка редкоземельных.
Мгновенно были опубликованы списки металлов, которые не будут теперь не только поставляться Пентагону, но и любой покупатель должен будет доказать, что он не связан с военными компаниями из США.
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкКлайпедский морской порт
Клайпедский морской порт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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Клайпедский морской порт
В этих списках: самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий.
Автомобили, авиация, спутники и радары не смогут выпускать без них США. Но они могут где-то найти других поставщиков... А, стоп. 90 процентов редкоземельных производится в Китае. Это же не бобы со Среднего запада.
Интересно, что будет? Договорятся или нет?
Трамп уже опубликовал нечто примирительное, типа "приходите, мы вас ждём".
И второй вопрос: когда Трамп и его администрация вводили эти пошлины, они заранее не спросили у Китая, какая будет реакция?
Неужели решили дождаться ответа через "Женьминь жибао"?
Торговая война уже идёт, и дело не только в пошлинах. Как будут возвращать себе редкоземельные металлы? Наладить их добычу хоть в Гренландии, хоть на Украине - на это уйдут годы и миллиарды долларов.
Кстати, интересные данные есть по поводу войны между Китаем и США, если бы такая состоялась сейчас.
Война Китая и США: какой итог?
Китай готов к любой войне.
Подсчеты показали: В военной игре США с Китаем США исчерпают запасы боеприпасов за 3-4 недели.
Некоторых важных боеприпасов, например противокорабельных ракет, у США хватит на несколько ДНЕЙ.
После этого потребуются ГОДЫ для того, чтобы произвести новые боеприпасы.
Украинский цирк едет в ООН
Ну и из юмористического.
Послом в ООН от Украины назначен Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии.
© из открытых источниковАндрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© из открытых источников
Андрей Мельник . Архивное фото
Это тот самый, что назвал канцлера Шольца "ливерной колбасой". И не просто ливерной, а ещё и "обиженной ливерной колбасой".
Он ставил диагноз Ангеле Меркель: "галлюцинации". Это за то, что она сказала: "мир в Европе без участия России недостижим."
Выпускник львовского университета рекомендовал премьер-министру земли Саксония Михаэлю Кречмеру "засунуть голову в холодильник". Так как тот выступал за "заморозку" конфликта на Украине.
Он же дал "очень дипломатичный ответ" Илону Маску, послав его по известному адресу. Причем Мельник умудрился это сделать на английском, вспомнив тот скудный словарный запас, который он вынес из львовского университета.
Маск всё, однако, понял и хотел отключить старлинковские терминалы, но Пентагон не дал ему этого сделать.
В общем, Мельник прославился много чем и много где, и вот теперь - в ООН. Новая площадка для выступлений. Весь мир ждёт циркового представления с маркой "от Украины".
На хамство Зеленского там уже насмотрелись, но Мельник нисколько и ни в чём не уступает главе киевского режима (нелегитимному, заметим).
О других скандалах, сотрясающих мировую политическую элиту - в статье Елы Мурзиной "Как поляки хотят Одессу? "Курский капут" Украины и Почему в США предупреждают: "Вы потеряете Украину"?
 
ЭксклюзивСШАКитайУкраинаДональд ТрампПит ХегсетАндрей МельникПентагонООНВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
10:58Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
10:29Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
10:22Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"
10:00Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
09:23Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
09:00Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля
08:14Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
08:04Главное за ночь 9 апреля
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