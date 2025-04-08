https://ukraina.ru/20250408/1062388446.html

Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел

Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел - 08.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-08T17:24

2025-04-08T17:24

2025-04-08T17:24

суджа

краснояружский район

курская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

пленные

киевский режим

спецоперация

эксклюзив

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Потерпев чувствительное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть российской территории.В частности, противник за минувшие сутки отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя -одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского FPV-дронов такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе.Кстати, украинскую 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, часть подразделений которой обязали удержать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак". Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства.Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем. Как рассказывают наши военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления.У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует.Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает. Это обусловлено ещё и тем, что украинским войскам приходится сдерживать наступление российской армии, которая с нескольких направлений продвигается в Сумской области.Кроме того, участились случаи сдачи в плен и в Белгородском приграничье. Здесь есть любопытные подробности. Один из сдавшихся проходил службу в 3013-м зенитном ракетном дивизионе, однако в 2025 году его прикомандировали к 225 отдельному штурмовому полку. Военнопленный не скрывает, что он добровольно пошел в ВСУ еще в конце 2020 года. Проходя службу по призыву, согласился подписать контракт и в дальнейшем служил в сравнительно безопасной части ПВО.Оказавшись в штурмовом подразделении, он был сильно удивлен, что все командные должности в полку занимают бывшие заключенные, которые сами не участвуют в боевых действиях. Даже командиры групп (низшего звена) - подписавшие контракт с ВСУ уголовники, которые лишь доставляют штурмовые группы до точки высадки.Другие рассказывают о том, что на службу в ВСУ их захватили силком, игнорируя все медицинские противопоказания. Конечно, пленные солдаты и офицеры ВСУ в основном призванные с регионов юго-востока Украины, еще долго после боя борются за свою жизнь, несут "спасительную для них чушь". Ведь в ВСУ идет четкая информация: русские в плен не берут, сразу убивают.На самом деле все как раз наоборот. Те, кто сдается — 100% оказываются в плену. И остаются жить. Их щадят и так, без просьбы американского президента. Кто не поверил - лежат в Судже, на дне рек Псел, Удава, в лесопосадках Краснояружского района.Поэтому вполне закономерно, что несмотря на все усилия киевских властей, число дезертиров в украинской армии продолжает расти. По официальным данным, украинские судебные органы расследовали 60 тысяч случаев самовольного оставления части и 30 тысяч случаев дезертирства. А по состоянию на 1 апреля 2025 года заведено уже 175 тысяч уголовных дел по дезертирству.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250407/1062344262.html

суджа

краснояружский район

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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суджа, краснояружский район, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, пленные, киевский режим, спецоперация, эксклюзив