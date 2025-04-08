Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел - 08.04.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел
Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел - 08.04.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-08T17:24
2025-04-08T17:24
суджа
краснояружский район
курская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
пленные
киевский режим
спецоперация
эксклюзив
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Потерпев чувствительное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть российской территории.В частности, противник за минувшие сутки отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя -одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского FPV-дронов такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе.Кстати, украинскую 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, часть подразделений которой обязали удержать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак". Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства.Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем. Как рассказывают наши военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления.У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует.Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает. Это обусловлено ещё и тем, что украинским войскам приходится сдерживать наступление российской армии, которая с нескольких направлений продвигается в Сумской области.Кроме того, участились случаи сдачи в плен и в Белгородском приграничье. Здесь есть любопытные подробности. Один из сдавшихся проходил службу в 3013-м зенитном ракетном дивизионе, однако в 2025 году его прикомандировали к 225 отдельному штурмовому полку. Военнопленный не скрывает, что он добровольно пошел в ВСУ еще в конце 2020 года. Проходя службу по призыву, согласился подписать контракт и в дальнейшем служил в сравнительно безопасной части ПВО.Оказавшись в штурмовом подразделении, он был сильно удивлен, что все командные должности в полку занимают бывшие заключенные, которые сами не участвуют в боевых действиях. Даже командиры групп (низшего звена) - подписавшие контракт с ВСУ уголовники, которые лишь доставляют штурмовые группы до точки высадки.Другие рассказывают о том, что на службу в ВСУ их захватили силком, игнорируя все медицинские противопоказания. Конечно, пленные солдаты и офицеры ВСУ в основном призванные с регионов юго-востока Украины, еще долго после боя борются за свою жизнь, несут "спасительную для них чушь". Ведь в ВСУ идет четкая информация: русские в плен не берут, сразу убивают.На самом деле все как раз наоборот. Те, кто сдается — 100% оказываются в плену. И остаются жить. Их щадят и так, без просьбы американского президента. Кто не поверил - лежат в Судже, на дне рек Псел, Удава, в лесопосадках Краснояружского района.Поэтому вполне закономерно, что несмотря на все усилия киевских властей, число дезертиров в украинской армии продолжает расти. По официальным данным, украинские судебные органы расследовали 60 тысяч случаев самовольного оставления части и 30 тысяч случаев дезертирства. А по состоянию на 1 апреля 2025 года заведено уже 175 тысяч уголовных дел по дезертирству.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250407/1062344262.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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суджа, краснояружский район, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, пленные, киевский режим, спецоперация, эксклюзив
Суджа, Краснояружский район, Курская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Пленные, киевский режим, Спецоперация, Эксклюзив

Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел

17:24 08.04.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Потерпев чувствительное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть российской территории.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В частности, противник за минувшие сутки отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя -одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского FPV-дронов такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе.
Кстати, украинскую 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, часть подразделений которой обязали удержать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак". Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства.
Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем. Как рассказывают наши военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления.
У них нет связи, сели аккумуляторы мобильных телефонов и радиостанций, продовольствия тоже нет, как и пополнения боеприпасов. Но есть команда не отступать, а также угроза попасть под огонь заградотрядов и свои же минные поля, схем которых не существует.
Командование ВСУ, подгоняемое из Киева, пытается перебросить хоть какое-то подкрепление, но его явно не хватает. Это обусловлено ещё и тем, что украинским войскам приходится сдерживать наступление российской армии, которая с нескольких направлений продвигается в Сумской области.
Кроме того, участились случаи сдачи в плен и в Белгородском приграничье. Здесь есть любопытные подробности. Один из сдавшихся проходил службу в 3013-м зенитном ракетном дивизионе, однако в 2025 году его прикомандировали к 225 отдельному штурмовому полку. Военнопленный не скрывает, что он добровольно пошел в ВСУ еще в конце 2020 года. Проходя службу по призыву, согласился подписать контракт и в дальнейшем служил в сравнительно безопасной части ПВО.
Оказавшись в штурмовом подразделении, он был сильно удивлен, что все командные должности в полку занимают бывшие заключенные, которые сами не участвуют в боевых действиях. Даже командиры групп (низшего звена) - подписавшие контракт с ВСУ уголовники, которые лишь доставляют штурмовые группы до точки высадки.
Другие рассказывают о том, что на службу в ВСУ их захватили силком, игнорируя все медицинские противопоказания. Конечно, пленные солдаты и офицеры ВСУ в основном призванные с регионов юго-востока Украины, еще долго после боя борются за свою жизнь, несут "спасительную для них чушь". Ведь в ВСУ идет четкая информация: русские в плен не берут, сразу убивают.
На самом деле все как раз наоборот. Те, кто сдается — 100% оказываются в плену. И остаются жить. Их щадят и так, без просьбы американского президента. Кто не поверил - лежат в Судже, на дне рек Псел, Удава, в лесопосадках Краснояружского района.
Поэтому вполне закономерно, что несмотря на все усилия киевских властей, число дезертиров в украинской армии продолжает расти. По официальным данным, украинские судебные органы расследовали 60 тысяч случаев самовольного оставления части и 30 тысяч случаев дезертирства. А по состоянию на 1 апреля 2025 года заведено уже 175 тысяч уголовных дел по дезертирству.
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Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вчера, 16:26
Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километровЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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