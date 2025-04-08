https://ukraina.ru/20250408/1062391520.html

Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО

Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО - 08.04.2025 Украина.ру

Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО

Постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин считает, что в обозримой перспективе зависимость Украины от США будет оформлена официально. Сама же Америка расколота и через 3–4 года там может вспыхнуть гражданская война.

2025-04-08T19:30

2025-04-08T19:30

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Украинские чиновники прибудут в США 11–12 апреля для переговоров по сделке о редкоземельных металлах и восстановлению инфраструктуры после возможного завершения конфликта, сообщило 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве.Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна идет к расколу, — сообщают крупнейшие американские СМИ.— Александр, как считаете, как обстановка в США повлияет на международную ситуацию?— В ближайшей перспективе — никак. Трамп явно демонстрирует максимальную самостоятельность. И ему даже не то чтобы безразлично чужое мнение — мне кажется, он зачастую подзаряжается от негатива. В этом плане протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем.Что касается более долгосрочной перспективы, надо понимать, кто стоит за этими протестами. Скорее всего это deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с Трампом непримиримую борьбу. В этом смысле происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет.На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%, что много больше в сравнении, например, с тем, какие у него были цифры на первом сроке. Но даже тогда он все равно действовал, как считал нужным. Поэтому скорее всего Трамп продолжит идти выбранным путем.Так же обратите внимание: Трамп успел заменить ключевых силовиков в стране, везде расставил своих людей. И этого, кстати, тоже не было в его предыдущем президентстве. Сейчас люди, которые окружают Трампа, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм. Так что, повторюсь, я полагаю, что в обозримой перспективе гражданской войны в Америке не будет. Но что произойдет через 3–4 года, предсказать сложно. В целом Америка расколота, и потенциал для гражданской войны там есть.— Теперь немного о том, что породило протесты в США. Мнения в отношении пошлин Трампа разделились. Одни говорят, что он действует глупо, и это приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же одобряют Трампа за то, что он поддерживает собственного производителя и борется с глобалистами. Чего больше в тарифах Трампа: экономики или политики?— Политика и экономика всегда в принципе переплетены. У Трампа есть определенное видение мира. В рамках этого видения госдолг США не может расти вечно. И в принципе Трамп тут прав.Либералы по всему миру, в том числе в России, долгое время рассказывали, что американский госдолг может вырасти до какого угодно состояния, и это ни на что не будет влиять. Так бы работало, будь Америка единоличным гегемоном, от которого зависит падение всего мира, и он вынужден подпитывать ее.Но в ситуации реальной многополярности; в ситуации, когда Россия абсолютно изменила общую мировую картину; в ситуации, когда не просто поднимается Китай, а он по целому ряду показателей уже отодвинул Америку на второе место — в этой ситуации США не гегемон. Америка в лучшем случае может претендовать на позицию первого среди равных, и то не факт.При таком раскладе волнообразно растущий госдолг в какой-то момент просто похоронит Соединенные Штаты. Так обычно происходит с любой "пирамидой" — наступает время, и окружающие видят, что нет смысла в нее вкладываться. И как только начинается отток инвестиций, вся пирамида рушится.Трамп понимает, как раньше уже не будет, и пытается решить проблему госдолга США введением пошлин. Он хочет резко поднять доходы бюджета, вернуть американские компании в США, организовать рабочие места и переиграть историю — отмотать в каком-то смысле время назад и спасти Америку.Получится у него или нет — это другой вопрос. Сейчас у него есть шансы на успех. Но если у Трампа не получится, то в перспективе через 20 лет США ждет крах. При этом он вряд ли планирует через 20 лет править Америкой, поэтому можно сказать, что старается не для себя.Поскольку США сейчас ждут непростые времена в рамках новой пошлинной политики, в каком-то смысле Трамп собой жертвует, чтобы не дать Америке пасть в будущем.Повторюсь, сложно сказать, получится у него что-то из этого или нет. Если начнется серьезная рецессия США, если рейтинг Трампа критически упадет до 20 пунктов поддержки, то непонятно, что будет.Опять же важно понимать, что Трамп вводил все свои тарифы глобально таким образом, чтобы направить их против одной страны — Китая. По-настоящему Трамп пытается повысить доходы в Америке и ослабить исключительно Китай. Со всеми остальными странами он готов торговаться, снижать тарифы, и так далее.Например, на Вьетнам, Трамп наложил пошлины, чтобы не дать обходного пути китайским товарам. И Вьетнам уже начинает сейчас договариваться с США. То есть логика в действиях Трампа есть. А какой будет результат, покажет время.— Но, получается, спасая Америку, глава Белого дома разрушает систему международных торговых отношений?— В аспекте нынешней ситуации мировая торговля, вообще мировая экономика, неизбежно будет дробиться на территориальные экономические зоны. Это то, что ждет, судя по всему, мировой рынок. Но к этому и так все шло.Эта тенденция уже обозначилась. Хотя Трамп, несомненно, в этом плане ускоряет процессы. Если нельзя победить, то надо возглавить.— Как это повлияет на Россию и ее рынок?— Я думаю, что на России это пока никак не отразится, поскольку торговля России с Америкой сейчас минимальна.Может быть негативное отражение, если пойдет рецессия в Индии, с котрой у РФ большой торговый баланс. Или, например, ситуация с экономикой в Китае может косвенно на России отразиться. Но, опять же, это отразится намного меньше, чем на других странах. Как ни странно, Россия может в итоге от этого даже выиграть.— Хорошо. А в какой степени эта торговая война может отразиться на состоянии российского тыла? И что будет с поставками комплектующих для дронов из Китая, раз уж мы о нем заговорили?— Я думаю, на состоянии российского тыла это вообще никак не отразится.Что касается поставок комплектующих для дронов из Китая, в данном случае это не связанные вещи, поскольку китайско-российские отношения не изменятся. Возможно незначительное изменение ценовой политики, но не факт, что такое произойдет.— Возможно ли, что, в связи с торговой войной и из-за нарушений Киевом моратория в рамках перемирия, Россия пойдет на эскалацию на Украине, изменив формат СВО?— Россия и так одерживает победы, поэтому я не думаю, что будет какое-то глобальное изменение СВО.Касаемо переговорного трека в рамках Америки, России и Украины, довольно очевидно, что Киев этот процесс саботирует, пытается всеми силами ситуацию затянуть. Насколько Трамп заинтересован долгое время заниматься российско-украинским конфликтом, это большой вопрос.У Трампа сейчас другие заботы. Например, он активно интегрируется в ближневосточный и дальневосточный кейсы. Я имею в виду противостояние с Ираном и с Китаем. Поэтому не исключено, что на каком-то этапе интерес Трампа к российско-украинскому конфликту просто ослабнет.При этом, судя по всему, отношения с Россией Трамп будет улучшать. Опять же, не потому что он любит или не любит Россию, а потому что это отвечает экономическим интересам Америки.— Кстати, Михаил Делягин высказал мысль в нашем с ним интервью, что у Трампа задача не остановить войну на Украине, а перехватить контроль за Украиной у англичан. Потому что Украина для него — шикарный бизнес, и все разговоры Трампа про мир — это как раз про перехват управления. Как вам такая мысль?— Из Киева в Вашингтон приедет переговорная группа для оформления нового соглашения по недрам Украины. Она фактически должна решить технические вопросы и не уполномочена вести какие-то политические разговоры. То есть украинцы просто должны подписать все, что американцы скажут.Но пока какого-то внятного результата по этой сделке нет и не ясно, будет ли. Одновременно в ведущих мировых СМИ появилась информация о том, что никаких редкоземельных металлов на Украине не имеется, а данные об этом сильно преувеличены.Из всего вышесказанного не очень понятно, что Киев сейчас может предложить Америке. Я думаю, что в итоге кончится тем, что Украина попадет в неформальную, или полуформальную, даже крепостную, зависимость от США. То есть в том или ином виде страна будет Зеленским продана американцам. Понятно, что на Украине и так никакого суверенитета нет, но, я допускаю, что таковое отсутствие суверенитета теперь оформят официально.И да, несомненно, Трамп перехватывает в этом плане Украину у Европы. Потому что Украина не способна противостоять хоть как-то России без поддержки США, она моментально схлопнется. А Европа не может заменить Америку, что уже абсолютно очевидно.Аргументируя этим, Трамп берет Украину полностью под свой контроль. Что он с ней будет делать? Сказать сложно. Скорее всего, повторюсь, зависимость Украины от Америки будет оформлена на каком-то институциональном уровне.А тем временем русские бойцы продолжают продвигаться на фронте, одерживая одну за другой маленькие победы. Каких еще ресурсов не хватает для проведения неплохой наступательной операции, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

https://ukraina.ru/20250408/1062352995.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, украина, дональд трамп, александр каргин, россия, новости украины, сво, переговоры, тарифы