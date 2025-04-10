В Стамбуле начались российско-американские переговоры
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПереговоры между делегациями России и США в Стамбуле
В здании генерального консульства России в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и США, они пройдут в закрытом для прессы формате
Во главе российской делегации — посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую группу возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Ранее СМИ писали о прибытии машины с российской делегацией к консульству.
Запланированы обстоятельные многочасовые переговоры. Главной темой встречи станет восстановление работы дипломатических миссий.
Как отметил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".
Подробнее о предыдущих переговорах - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.