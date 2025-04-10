В Стамбуле начались российско-американские переговоры - 10.04.2025 Украина.ру
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В Стамбуле начались российско-американские переговоры
В Стамбуле начались российско-американские переговоры - 10.04.2025 Украина.ру
В Стамбуле начались российско-американские переговоры
В здании генерального консульства России в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и США, они пройдут в закрытом для прессы формате
2025-04-10T10:22
2025-04-10T10:22
новости
россия
александр дарчиев
сша
стамбул
джо байден
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Во главе российской делегации — посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую группу возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.Ранее СМИ писали о прибытии машины с российской делегацией к консульству. Запланированы обстоятельные многочасовые переговоры. Главной темой встречи станет восстановление работы дипломатических миссий.Как отметил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".Подробнее о предыдущих переговорах - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр дарчиев, сша, стамбул, джо байден
Новости, Россия, Александр Дарчиев, США, Стамбул, Джо Байден

В Стамбуле начались российско-американские переговоры

10:22 10.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПереговоры между делегациями России и США в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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В здании генерального консульства России в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и США, они пройдут в закрытом для прессы формате
Во главе российской делегации — посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую группу возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Ранее СМИ писали о прибытии машины с российской делегацией к консульству.
Запланированы обстоятельные многочасовые переговоры. Главной темой встречи станет восстановление работы дипломатических миссий.
Как отметил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".
Подробнее о предыдущих переговорах - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАлександр ДарчиевСШАСтамбулДжо Байден
 
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