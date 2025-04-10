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В Стамбуле начались российско-американские переговоры

В Стамбуле начались российско-американские переговоры - 10.04.2025 Украина.ру

В Стамбуле начались российско-американские переговоры

В здании генерального консульства России в Стамбуле начались переговоры делегаций РФ и США, они пройдут в закрытом для прессы формате

2025-04-10T10:22

2025-04-10T10:22

2025-04-10T10:22

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Во главе российской делегации — посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую группу возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.Ранее СМИ писали о прибытии машины с российской делегацией к консульству. Запланированы обстоятельные многочасовые переговоры. Главной темой встречи станет восстановление работы дипломатических миссий.Как отметил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".Подробнее о предыдущих переговорах - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.

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новости, россия, александр дарчиев, сша, стамбул, джо байден