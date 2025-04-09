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Перемирие в мае и сегрегация украинцев на выборах. Что обсуждают украинские элиты

Перемирие в мае и сегрегация украинцев на выборах. Что обсуждают украинские элиты - 09.04.2025 Украина.ру

Перемирие в мае и сегрегация украинцев на выборах. Что обсуждают украинские элиты

На этой неделе представители украинской политической элиты синхронно стали повторять то, что еще недавно считалось "нарративами Кремля", а именно, прогнозы о скором прекращении боевых действий.

2025-04-09T03:56

2025-04-09T03:56

2025-04-09T04:11

эксклюзив

украина

россия

прибалтика

кирилл буданов

юлия тимошенко

дональд трамп

офис президента

вооруженные силы украины

батькивщина

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Сначала лидер партии "Батькивщина", бабушка украинских Майданов Юлия Тимошенко заявила, что конфликт прекратится в мае текущего года. По её словам, это не просто политическая надежда, а часть неких "международных планов", о которых ей якобы известно. Последнее время она активно флиртует с администрацией Дональда Трампа, выдвигая себя в роли договороспособного лидера.Тимошенко также сказала, что сразу после окончания войны страну ждёт масштабная перезагрузка власти. Её заявление уже вызвало волну обсуждений. Украинские эксперты гадали, действительно ли она обладает такой информацией или это "разведка боем" в расчете на реакцию Офиса президента. Она также допустила "корейский сценарий" завершения войны: заморозка фронта и демилитаризованную зону.Вслед за ней глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко допустил возможность перемирия уже в мае, хотя и выразил сомнения в его реальности и долговечности. По его словам, подобные предложения могут появиться, но "вопрос — согласимся ли мы и будет ли это конец войны".Во всех этих прогнозах и допущениях, как на Украине, так и в западной прессе, обычно за скобки выносится позиция России.Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский уверен, что разговоры о вероятности перемирия в мае, которые ведут украинские политики, никакой инсайдерской информацией не обладающие, начинают напоминать ответ на вопрос о вероятности встретить динозавра на улице. Он пока не видит никаких предпосылок для отмены военного положения.На фоне подготовки к выборам украинские "ястребы" озаботились идеей о том, как отсечь неблагонадежного избирателя от участия в голосовании. Схема лишения избирательных прав значительной части населения была отработана в Прибалтике с ее институтом неграждан и в Молдавии. На днях же глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* призвал лишить права голоса всех, кто не участвовал в боевых действиях и не служил в ВСУ, а это - более 90% граждан Украины. Украинские соцопросы, которые в реальности никто не проводит, выводят Буданова на третье место.Его позицию поддержал украинский блогер-националист Александр Коваленко, вещающий под псевдонимом "Злой одессит", призывая лишать прав тех, кто не служил в ВСУ. "Такого человека следует лишать гражданских прав на уровне, например, участия в выборах, как местных, так и всеобщих" - пишет Коваленко, напрямую подчеркивая, что это станет "действенным инструментарием, в вопросах гражданской сегрегации".При этом Коваленко открыто призывает не только к сегрегации украинцев на подконтрольной территории, но и к "фильтрационным мерам" в отношении всех жителей Крыма и Донбасса, будучи уверен, что Киев вот-вот вернет эти территории. По его мнению, даже если эти люди ничего против Украины не совершали и не говорили, но они могут "мешать истинным гражданам Украины".Иными словами, в преддверии возможных выборов, украинские националисты и военные "ястребы" озабочены откровенно фашистскими идеями, мечтая о сегрегации и фильтрации, наделив статусом "граждан" лишь узкую группу своих единомышленников. Для украинских националистов, мнящих себя "элитой", еще с 1930х годов вопрос нации или гражданства сводился исключительно к вопросу о лояльности определенной политической идее или партии.В свою очередь в Офисе президента готовятся к фиктивным выборам через электронное голосование, результатами которого легче манипулировать. Одним из инструментов для обеспечения контроля над выборами может стать система электронного голосования, встроенная в платформу "Дия" (аналог "Госуслуг").Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" пишет, что проект реализуется при участии компаний, связанных с окружением главы ОП Андрея Ермака и сотрудников СБУ, что вызывает вопросы о прозрачности и независимости инфраструктуры голосования. "Банковая рассматривает предстоящие выборы как операцию по сохранению власти. В условиях военного положения планируется серьезно ограничить круг избирателей", - пишет "Наблюдатель".Проще говоря, применяется тот же принцип сегрегации, который озвучивали Буданов* и Коваленко, только здесь он прикрыт разговорами о "прогрессивных методах" голосования.Однако Великобритания решила не отдавать на откуп украинским элитам столь важный вопрос, как манипуляции на выборах, решив взять под контроль подсчет голосов. На этой неделе "Судебно-юридическая газета" сообщала, что британская корона, несмотря на свои финансовые проблемы, решила вдруг расщедриться и закупить программное обеспечение и оборудование для Центральной избирательной комиссии Украины. Цена вопроса относительно невелика – 414,7 тысяч фунтов стерлингов. Затем с помощью лишь своего программного обеспечения Лондон может легко назначать управленца Украиной и формировать антироссийский курс всех представителей украинской политической элиты.О террористической деятельности Украины на территории России - в статье Павла Котова "Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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эксклюзив, украина, россия, прибалтика, кирилл буданов, юлия тимошенко, дональд трамп, офис президента, вооруженные силы украины, батькивщина