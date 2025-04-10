https://ukraina.ru/20250410/ek-ne-budet-prodlevat-deystvie-torgovykh-lgot-dlya-ukrainskoy-selkhozproduktsii----politico-1062433326.html

ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico

ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico - 10.04.2025 Украина.ру

ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico

Еврокомиссия не будет продлевать действие истекающих в июне торговых льгот, позволяющих Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях, сообщает Politico

2025-04-10T11:25

2025-04-10T11:25

2025-04-10T11:25

новости

украина

ес

еврокомиссия

киев

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_115fa37b3af34ddd7197c26a838fe485.jpg

"Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС - ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот - ред.) невозможно", - сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.По его словам, ЕК готовит новую систему тарифных квот, однако они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены.Как отмечает Politico, этот шаг представляет собой "политически чувствительную" перезагрузку после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств ряда стран ЕС.ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.Подробнее о последствиях - в материале Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах на сайте Украина.ру.

украина

киев

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, еврокомиссия, киев, варшава