ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico - 10.04.2025 Украина.ру
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ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico
ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico - 10.04.2025 Украина.ру
ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico
Еврокомиссия не будет продлевать действие истекающих в июне торговых льгот, позволяющих Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях, сообщает Politico
2025-04-10T11:25
2025-04-10T11:25
новости
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"Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС - ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот - ред.) невозможно", - сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.По его словам, ЕК готовит новую систему тарифных квот, однако они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены.Как отмечает Politico, этот шаг представляет собой "политически чувствительную" перезагрузку после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств ряда стран ЕС.ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.Подробнее о последствиях - в материале Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах на сайте Украина.ру.
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452
60
новости, украина, ес, еврокомиссия, киев, варшава
Новости, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Киев, Варшава

ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico

11:25 10.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Еврокомиссия не будет продлевать действие истекающих в июне торговых льгот, позволяющих Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях, сообщает Politico
"Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС - ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот - ред.) невозможно", - сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.
По его словам, ЕК готовит новую систему тарифных квот, однако они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены.
Как отмечает Politico, этот шаг представляет собой "политически чувствительную" перезагрузку после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств ряда стран ЕС.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
Подробнее о последствиях - в материале Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах на сайте Украина.ру.
 
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