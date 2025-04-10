https://ukraina.ru/20250410/tsena-vtorzheniya-v-kurskuyu-oblast-i-otstavka-syrskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-10-aprelya-1062429058.html

Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля

Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля - 10.04.2025 Украина.ру

Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля

В армии России озвучили цену вторжения украинских формирований в Курскую область. На Украине требуют отправить главкома ВСУ Александра Сырского в отставку

2025-04-10T09:15

2025-04-10T09:15

2025-04-10T11:31

эксклюзив

хроники

"азов"

александр сырский

украина

курская область

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1e/1062153788_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1eaef148564b6b723b5e2006c4953d30.jpg

Утром 10 апреля РИА Новости опубликовало комментарий представителя группировки войск "Север"."Обеспечивали группировку численностью 60 тысяч военнослужащих в течение восьми месяцев", — рассказал источник.Как показал подсчёт агентства на основании открытых данных, таким образом сумму содержания ВСУ составила $2,4 млрд и включала в себя денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляют около $5 тыс. на одного солдата в месяц.Ранее агентство со ссылкой на данные группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников сообщало, что украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд."По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тыс. единиц натовской техники", — рассказал изданию источник в группировке войск.Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.До этого РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск сообщало, что за время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли 15 полноценных механизированных бригад."Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тыс. человек, из них 22 тыс. убитыми и более 50 тыс. ранеными. Эти цифры поражают", — отмечал источник.По его словам, в основе расчётов лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где в списках пропавших без вести числятся 600 человек. При этом за время вторжения в Курскую область соединение дважды пополняло личный состав, добавил источник."При штатной численности бригады приблизительно четыре тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — указывал источник.Однако, по его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно больше: по предварительным оценкам. Так общее число пропавших без вести превышает 7 тыс. человек."Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — подытожил источник в группировке.Тем временем на Украине всё громче звучат голоса тех, кто требует отставки главкома ВСУ Александра Сырского.Так, 9 апреля издание The Guardian выпустило статью с комментариями бывшего офицера 12-й бригады Нацгвардии "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Богданом Кротевичем, известным под позывным "Тавр".Он призвал к отставке Сырского, заявив, что тот отдаёт приказы, "граничащие с преступлением", подвергая риску жизни украинских солдат.Среди прочих преступлений, которые вменил Кротевич Сырскому и то, что главком ВСУ был "чрезмерно сосредоточен" на вторжении в Курскую область. И это при том, что тогда "у ВСУ были огромные проблемы", в т.ч.и "значительные потери"."Сырский не пытается применять высокую науку и военное искусство. <…> [У него] всего две функции: если враг атакует, он просто бросает туда больше людей. И если враг превосходит по численности, выводит людей и говорит, что беспокоится о них", — заявил Кротевич.По словам бывшего офицера "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), Украина не смогла найти способ ведения манёвренной войны, в то время как "противнику каким-то образом удается прорываться через наши линии каждый месяц".Он также заявил, что начал получать от высшего украинского армейского командования "всё более преступные приказы", которые не смог выполнить с "чистой совестью". Более подробно об этом Кротевич не говорил.Зато он заявил, что на его решение об увольнении из украинской армии повлияло то, что командиры "требовали от солдат того, чего не стали бы требовать от себя сами".Так, он рассказал о том, что Генштаб ВСУ приказал солдатам после окончания боёв отдыхать не в тылу, а 50 м от передовой, что подвергло жизни военнослужащих опасности.Помимо этого Кротевич заявил, что армейское командование "преступно виновно в непонимании принципов ведения войны". Под последним он понимает неумение работать с FPV-дронами и планирующими бомбами."У них (командования — Ред.) все ещё менталитет Второй мировой войны. Они по-прежнему отказываются признавать новые средства поражения целей", — подчеркнул Кротевич.В частности он заявил, что командующий украинской армии якобы опирался на инструкции, изданные в 2016 году. При этом такое мышление повлияло на безопасность штабов. Так, в какой-то момент штаб бригады Кротевича подвергся удару, хотя бригада "просила и настаивала", чтобы штаб перевели в другое место."Они специально сказали нам "нет", и мы получили прямое попадание", — подчеркнул Кротевич.В тот же день, 9 апреля, издание "Украинская правда" опубликовало колонку члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрия Гудыменко, который раскритиковал оборонное ведомство."Министерство обороны огромно. Невероятно раздутое. Количество людей, так или иначе работающих в министерстве, почти равно составу армейского корпуса. Не батальона, не полка, не бригады – корпуса", — подчеркнул Гудыменко.Он указал, что значительный процент рабочих процессов внутри украинского Минобороны "сознательно и несознательно удвоен, функции дублируются между разными департаментами и управлениями, значительное количество работников делает просто ненужную работу"."Это создает управленческий хаос и не позволяет сигналу (или команде) сверху быстро и качественно доходить до тех, кто должен выполнять эту команду. Рабочая культура в министерстве построена на безответственности. Отсутствие ответственности за свои действия, нежелание брать ответственность на себя и желание переложить ответственность на кого-то другого – вот три кита, на которых держится внутренняя логика процессов в министерстве", — подчёркивал Гудыменко.По его словам, "для подавляющего большинства работников министерства слово "ответственность" самое страшное в жизни"."У министерства, как у самурая, нет цели – есть только путь. Никто из тех, с кем я говорил об этом, не мог объяснить цели министерства. Все они называли процессы – обеспечение армии, улучшение логистики, продолжение цифровизации – но никто не смог сказать, куда именно министерство движется. Не имея цели, невозможно дойти до неё. И цели у министерства нет", — также подчеркнул Гудыменко.Он также отметил, что многие функции Минобороны Украины излишни."Министерство осуществляет закупки в армию, занимается культурой, курирует лесхозы, ведёт инновации, строит жилье, содержит земельные участки и дома культуры, мобилизует людей, контролирует (на самом деле нет) Вооружённые силы Украины, лицензирует, обучает, лечит, награждает, пропагандирует, бронирует и цифровизирует. Этими процессами, столь разными, столь противоположными, просто невозможно управлять нормально. И ими нормально не управляют", — указывал активист и бывший боец ВСУ.Гудыменко отдельно указал, что в Минобороны Украины полностью отсутствует система обратной связи."Система внутреннего аудита не работает, самоконтроль системы отсутствует. После последнего внутреннего аудита, среди прочего рекомендовавшего резко сократить численность работников министерства обороны, эта самая численность де-факто выросла еще на несколько сотен человек. Идея внешнего функционального аудита, о которой много говорили при последних перестановках в министерстве, умерла в муках сразу после завершения этих перестановок", — подчеркнул он.При этом коррупция из министерства не ушла: коррупционные схемы, по словам Гудыменко, изменились или скорее мутировали за последние годы."Создание отдельных агентств для закупок существенно уменьшило классическую прямую коррупцию, превратив её скорее в лоббизм с элементами давления "сверху". Одновременно классическая коррупция со взятками и откатами никуда не делась из огромных периферийных сфер Министерства обороны, например, из сферы военного обучения, лесхозов или недвижимости", — указывал член Общественного совета при украинском Минобороны.Таким образом, резюмировал Гудыменко, министерство обороны Украины "является медленным, огромным, хилым и безответственным, и продолжает становиться медленнее, больше, более слабым и безответственным".О сценариях будущего Владимира Зеленского— в статье Павла Котова "От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского".

https://ukraina.ru/20250409/vsu-atakuyut-rossiyskuyu-energetiku-es-kredituet-kiev-rossiyskimi-dengami-itogi-9-aprelya-1062417192.html

https://ukraina.ru/20240409/1054394839.html

https://ukraina.ru/20250409/sryv-resursnoy-sdelki-ukrainskiy-sled-v-napadenii-na-dps-v-chechne-glavnoe-na-ukraine-na-utro-9-1062395406.html

https://ukraina.ru/20250408/1062390582.html

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, "азов", александр сырский, украина, курская область, вооруженные силы украины, минобороны