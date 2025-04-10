Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев - 10.04.2025 Украина.ру
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Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев
Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев - 10.04.2025 Украина.ру
Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев
США продолжат до лета "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров. И летом может сложиться удачная ситуация, когда у российской армия появится возможность вести маневренные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-10T03:45
2025-04-10T03:45
новости
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Попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться каких-то соглашений между Москвой и киевским режимом фактически ведутся еще с февраля, отметил эксперт.Помимо 18 апреля (окончание моратория на удары по энергетике), называлась еще одна дата – 20 апреля, когда католическая Пасха совпадает с православной. Возможно, к этому моменту мы увидим некое обновление позиций всех сторон, предположил он.Если этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров, пока не наступит лето. И тогда может сложиться удачная ситуация, когда у ВС РФ будет возможность вести маневренные боевые действия, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры, пасха, сво, спецоперация, война на украине, война
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, переговоры, Пасха, СВО, Спецоперация, война на Украине, война

Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев

03:45 10.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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США продолжат до лета "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров. И летом может сложиться удачная ситуация, когда у российской армия появится возможность вести маневренные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться каких-то соглашений между Москвой и киевским режимом фактически ведутся еще с февраля, отметил эксперт.
"В какой стадии сейчас приостановка боевых действий на земле? Непонятно. По ней ведутся такие переговоры, которые любят тишину. Пока нет никаких слухов по поводу того, как поведет себя Россия или Украина", — подчеркнул Корнев.
Помимо 18 апреля (окончание моратория на удары по энергетике), называлась еще одна дата – 20 апреля, когда католическая Пасха совпадает с православной. Возможно, к этому моменту мы увидим некое обновление позиций всех сторон, предположил он.
Если этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров, пока не наступит лето. И тогда может сложиться удачная ситуация, когда у ВС РФ будет возможность вести маневренные боевые действия, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
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05:30Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте
05:15На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области
05:00От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского
04:45Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
04:30Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира
04:15Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России
04:00"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
03:45Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев
03:30Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
03:18Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов
21:28Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха
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