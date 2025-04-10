Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
США продолжат до лета "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров. И летом может сложиться удачная ситуация, когда у российской армия появится возможность вести маневренные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться каких-то соглашений между Москвой и киевским режимом фактически ведутся еще с февраля, отметил эксперт.
"В какой стадии сейчас приостановка боевых действий на земле? Непонятно. По ней ведутся такие переговоры, которые любят тишину. Пока нет никаких слухов по поводу того, как поведет себя Россия или Украина", — подчеркнул Корнев.
Помимо 18 апреля (окончание моратория на удары по энергетике), называлась еще одна дата – 20 апреля, когда католическая Пасха совпадает с православной. Возможно, к этому моменту мы увидим некое обновление позиций всех сторон, предположил он.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
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