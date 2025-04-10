https://ukraina.ru/20250410/esli-k-paskhe-ne-izmenitsya-situatsiya-ssha-prodolzhat-usazhivat-moskvu-i-kiev-za-stol-peregovorov--1062420889.html

Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев

Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев - 10.04.2025 Украина.ру

Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев

США продолжат до лета "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров. И летом может сложиться удачная ситуация, когда у российской армия появится возможность вести маневренные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-04-10T03:45

2025-04-10T03:45

2025-04-10T03:45

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Попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться каких-то соглашений между Москвой и киевским режимом фактически ведутся еще с февраля, отметил эксперт.Помимо 18 апреля (окончание моратория на удары по энергетике), называлась еще одна дата – 20 апреля, когда католическая Пасха совпадает с православной. Возможно, к этому моменту мы увидим некое обновление позиций всех сторон, предположил он.Если этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат "усаживать" Украину и Россию за стол переговоров, пока не наступит лето. И тогда может сложиться удачная ситуация, когда у ВС РФ будет возможность вести маневренные боевые действия, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/1062383913.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры, пасха, сво, спецоперация, война на украине, война