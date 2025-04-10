https://ukraina.ru/20250410/razvernut-li-vsu-oruzhie-na-kiev-zhivov-o-zalozhnikakh-ukrainskogo-rezhima-1062435407.html
Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима
Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима - 10.04.2025 Украина.ру
Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, как бороться с украинской разведкой, объяснил, почему европейцам нужна война с Россией и куда пойдут... Украина.ру, 10.04.2025
2025-04-10T12:16
2025-04-10T12:16
2025-04-10T12:16
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россия
курская область
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сво
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, как бороться с украинской разведкой, объяснил, почему европейцам нужна война с Россией и куда пойдут ВС РФ после освобождения Курской области. 00:21 – Секретный штаб в Висбадене; 03:05 – Как бороться с Западом без прямой конфронтации? 06:53 – Куда пойдут войска после освобождения Курской области? 08:47 – Украинская вербовка террористов в России; 14:03 – Почему русофобка Спартц предлагает отдать землю России? 16:33 – Состояние дел в ВСУ. Телеграм-канала Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
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Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, как бороться с украинской разведкой, объяснил, почему европейцам нужна война с Россией и куда пойдут ВС РФ после освобождения Курской области.
00:21 – Секретный штаб в Висбадене;
03:05 – Как бороться с Западом без прямой конфронтации?
06:53 – Куда пойдут войска после освобождения Курской области?
08:47 – Украинская вербовка террористов в России;
14:03 – Почему русофобка Спартц предлагает отдать землю России?
16:33 – Состояние дел в ВСУ.
Телеграм-канала Алексея Живова: https://t.me/zhivoff