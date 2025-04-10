https://ukraina.ru/20250410/razvernut-li-vsu-oruzhie-na-kiev-zhivov-o-zalozhnikakh-ukrainskogo-rezhima-1062435407.html

Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима

Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима - 10.04.2025 Украина.ру

Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, как бороться с украинской разведкой, объяснил, почему европейцам нужна война с Россией и куда пойдут... Украина.ру, 10.04.2025

2025-04-10T12:16

2025-04-10T12:16

2025-04-10T12:16

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русофобия

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал, как бороться с украинской разведкой, объяснил, почему европейцам нужна война с Россией и куда пойдут ВС РФ после освобождения Курской области. 00:21 – Секретный штаб в Висбадене; 03:05 – Как бороться с Западом без прямой конфронтации? 06:53 – Куда пойдут войска после освобождения Курской области? 08:47 – Украинская вербовка террористов в России; 14:03 – Почему русофобка Спартц предлагает отдать землю России? 16:33 – Состояние дел в ВСУ. Телеграм-канала Алексея Живова: https://t.me/zhivoff

россия

курская область

киев

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2025

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