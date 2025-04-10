"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР - 10.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250410/ssha-poteryayut-doverie-naroda-i-poterpyat-proval---mid-knr-1062433458.html
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР - 10.04.2025 Украина.ру
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР
США потеряют доверие народа и потерпят провал. Об этом 10 апреля заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
2025-04-10T11:26
2025-04-10T11:26
новости
китай
пекин
сша
дональд трамп
си цзиньпин
тарифы
пошлина
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058945301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f76ef6961c7cd5909bd8d40cfd72045.jpg
Накануне вечером президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Линь Цзянь указал на ошибочность политики Белого дома."Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, но что официальный Пекин отвечал такими же повышениями. В очередной раз подняв пошлины, президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин "очень умный парень" и любит свою страну, не желает эскалации конфликта в нынешнем противостоянии Вашингтона и Пекина.Накануне в новостях США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов
китай
пекин
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058945301_167:0:1607:1080_1920x0_80_0_0_2342d7c24600f805bf8e829e309a59fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, пекин, сша, дональд трамп, си цзиньпин, тарифы, пошлина, международные отношения
Новости, Китай, Пекин, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, тарифы, пошлина, международные отношения

"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР

11:26 10.04.2025
 
Фото: флаг КНР и США
Фото: флаг КНР и США
Читать в
ДзенTelegram
США потеряют доверие народа и потерпят провал. Об этом 10 апреля заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Накануне вечером президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Линь Цзянь указал на ошибочность политики Белого дома.
"Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, но что официальный Пекин отвечал такими же повышениями. В очередной раз подняв пошлины, президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин "очень умный парень" и любит свою страну, не желает эскалации конфликта в нынешнем противостоянии Вашингтона и Пекина.
Накануне в новостях США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов
 
НовостиКитайПекинСШАДональд ТрампСи Цзиньпинтарифыпошлинамеждународные отношения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН
11:26"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР
11:25ЕК не будет продлевать действие торговых льгот для украинской сельхозпродукции - Politico
10:42Четвёртая Отечественная. Илья Муромец вновь идёт на Киев
10:41 Нужна ли России новая мобилизация?
10:22В Стамбуле начались российско-американские переговоры
10:00Ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ - Каллас
09:27Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе
09:15Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля
08:54Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами"
08:54Карлсон призвал отправить в тюрьму политиков, передавших Киеву дальнобойное оружие
08:30Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин
08:11Главное за ночь 10 апреля
07:59Как русская берёза изменила ход новейшей польской истории
07:55ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ
07:33Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина
07:16США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон
07:00Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС
06:00Не хочешь "целовать зад", выйди вон. Дмитрий Выдрин о том, как США тренируют лояльность у Зеленского
05:45Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании
Лента новостейМолния