https://ukraina.ru/20250410/ssha-poteryayut-doverie-naroda-i-poterpyat-proval---mid-knr-1062433458.html

"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР

"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР - 10.04.2025 Украина.ру

"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР

США потеряют доверие народа и потерпят провал. Об этом 10 апреля заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

2025-04-10T11:26

2025-04-10T11:26

2025-04-10T11:26

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Накануне вечером президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Линь Цзянь указал на ошибочность политики Белого дома."Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, но что официальный Пекин отвечал такими же повышениями. В очередной раз подняв пошлины, президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин "очень умный парень" и любит свою страну, не желает эскалации конфликта в нынешнем противостоянии Вашингтона и Пекина.Накануне в новостях США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов

китай

пекин

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новости, китай, пекин, сша, дональд трамп, си цзиньпин, тарифы, пошлина, международные отношения