https://ukraina.ru/20250410/ssha-poteryayut-doverie-naroda-i-poterpyat-proval---mid-knr-1062433458.html
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР - 10.04.2025 Украина.ру
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР
США потеряют доверие народа и потерпят провал. Об этом 10 апреля заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
2025-04-10T11:26
2025-04-10T11:26
2025-04-10T11:26
новости
китай
пекин
сша
дональд трамп
си цзиньпин
тарифы
пошлина
международные отношения
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Накануне вечером президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Линь Цзянь указал на ошибочность политики Белого дома."Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, но что официальный Пекин отвечал такими же повышениями. В очередной раз подняв пошлины, президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин "очень умный парень" и любит свою страну, не желает эскалации конфликта в нынешнем противостоянии Вашингтона и Пекина.Накануне в новостях США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов
китай
пекин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, пекин, сша, дональд трамп, си цзиньпин, тарифы, пошлина, международные отношения
Новости, Китай, Пекин, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, тарифы, пошлина, международные отношения
"США потеряют доверие народа и потерпят провал" - МИД КНР
США потеряют доверие народа и потерпят провал. Об этом 10 апреля заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Накануне вечером президент США Дональд Трамп решил ответить Китаю на взаимное повышение пошлин и распорядился немедленно поднять ввозные пошлины на товары из КНР до 125%. Линь Цзянь указал на ошибочность политики Белого дома.
"Действуя наперекор всему, США
потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь.
Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, но что официальный Пекин
отвечал такими же повышениями. В очередной раз подняв пошлины, президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин
"очень умный парень" и любит свою страну, не желает эскалации конфликта в нынешнем противостоянии Вашингтона
и Пекина.