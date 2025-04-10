Броня и огонь: конструктор Николай Духов

Если танк прорыва предыдущего поколения — Т-35, имел пять башен и сравнительно тонкую броню, то новые танки должны были иметь не более двух башен. Проектирование новых танков первоначально велось на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ), но затем было перенесено в Ленинград — на завод №185 им. Кирова (проект Т-100) и на Кировский (бывший «Красный путиловец») завод (проект СМК — «Сергей Миронович Киров», и его однобашенный вариант КВ — «Клим Ворошилов»).

Первоначально СМК и КВ разрабатывала группа Афанасия Ермолаева, а конца 1938 года работа над однобашенным вариантом была поручена Духову (в апреле 1940 г. получит за нее орден Ленина). Кстати, в группе по разработке танка «Клим Ворошилов» работал приёмный сын наркома обороны — Пётр Ворошилов, ставший потом заместителем директора Челябинского Кировского завода, генерал-лейтенантом танковых войск и высокопоставленным сотрудником Министерства обороны.

Танк КВ впервые был опробован в бою на линии Маннергейма в декабре 1939 года. Финская артиллерия не смогла причинить танку никакого вреда, а на мину ему, в отличие от СМК, удалось не наехать. С другой стороны, как оказалось, калибр 76 мм. особого вреда финским ДОТам причинить не мог и было принято решение разработать вариант танка со 152 мм пушкой, получивший наименование КВ-2 (по сути это был не танк, а самоходное орудие с вращающейся башней — предшественник современных «Акаций» и «Гвоздик»). Духов также принимал участие в разработке этой машины. Кстати, упомянутый выше Гальдер в возможность существования такого танка не поверил — у самих-то немцев в это время были только самоходные лафеты под полевые 150 мм гаубицы (легкий танк с железной полукоробкой вместо башни, в которую закатывали орудие).

Одновременно в 1935-40 годах Духов преподавал в автодорожном и политехническом институтах.

В 1941 году Ленинградский Кировский завод был эвакуирован в Челябинск, где на базе тракторного завода начали разворачивать производство танков КВ. 10 июля 1941 года Духов выехал из Ленинграда в Челябинск, получив должность главного конструктора отдела №3. В октябре ЧТЗ был переименован в Челябинский Кировский завод, ставший основной знаменитого «Танкограда», и Духов стал заместителем главного конструктора, а постановлением Государственного Комитета Обороны от 26 июня 1943 года был назначен главным конструктором, оставаясь в этой должности до 1948 года. В 1944 году был награждён ещё одним орденом Ленина (всего их у него было четыре).