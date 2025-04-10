Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – Захарова
Кая Каллас
Уникальную возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки продемонстрировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат обратила внимание на заявлениеглавы дипломатии Евросоюза о перспективах использования чужой собственности.
"Что касается использования замороженных активов России, то мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. И мы готовимся, потому что есть определенные риски и (обсуждаем), как их снизить. И некоторые страны очень сильно против этого", - заявила Каллас.
Официальный представитель МИД России в своём телеграм-канале обратила внимание на саморазоблачительный характер заявления Каллас.
"Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - констатировала Захарова.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.
Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Накануне, 9 апреля в Брюсселе украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин Украины получил от Евросоюза €1 млрд, обеспеченных доходами от заблокированных в ЕС активов России. Он также заявил, что обсудил с коллегами в ЕС использование российской собственности и подчеркнул, что "наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов". Подробности в публикации Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы