https://ukraina.ru/20250410/glava-diplomatii-es-zayavila-o-planirovanii-i-razrabotke-prestupleniya--zakharova-1062436311.html

Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – Захарова

Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – Захарова - 10.04.2025 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – Захарова

Уникальную возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки продемонстрировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-04-10T12:30

2025-04-10T12:30

2025-04-10T12:30

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Российский дипломат обратила внимание на заявлениеглавы дипломатии Евросоюза о перспективах использования чужой собственности."Что касается использования замороженных активов России, то мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. И мы готовимся, потому что есть определенные риски и (обсуждаем), как их снизить. И некоторые страны очень сильно против этого", - заявила Каллас.Официальный представитель МИД России в своём телеграм-канале обратила внимание на саморазоблачительный характер заявления Каллас.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииНакануне, 9 апреля в Брюсселе украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин Украины получил от Евросоюза €1 млрд, обеспеченных доходами от заблокированных в ЕС активов России. Он также заявил, что обсудил с коллегами в ЕС использование российской собственности и подчеркнул, что "наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов". Подробности в публикации Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы

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новости, россия, украина, запад, ес, мид, замороженные активы, антироссийские санкции, собственность