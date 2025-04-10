https://ukraina.ru/20250410/ot-pobedy-do-likvidatsii-stsenarii-buduschego-zelenskogo-1062413871.html

От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского

От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского - 10.04.2025 Украина.ру

От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского

Издание Украина.ру предположило, что ждет дальше Владимира Зеленского

2025-04-10T05:00

2025-04-10T05:00

2025-04-10T05:00

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

сво

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Первая развилка, перед которой встает Зеленский предельно проста: останется ли он у власти, либо же потеряет ее. Рассмотрим сначала варианты, при которых он сохранит свой постВечная войнаВыборы президента Украины по закону должны были пройти в мае прошлого года. Из-за военного положения они были отменены, хотя конституция страны такого положения не имеет, речь там идет исключительно о невозможности проведения парламентских выборов.Так или иначе, потерявший легитимность Зеленский продолжает де-факто управлять страной по истечении срока своих президентских полномочий. Следовательно, режим военного положения позволяет ему как угодно долго продлевать свое нахождение у власти. Продолжение боевых действий и срыв мирных переговоров позволят ему без оглядки на выборы править еще неопределенный срок.Главная проблема этого сценария – усиливающийся нажим со стороны США, которые хотят возвращения выборного процесса на Украине и растущее недовольство тех же Соединенных Штатов фигурой самого Зеленского, который чем дальше, тем становится все большей помехой для миротворческих усилий Дональда Трампа.С надеждой на ЕвропуРазновидность первого варианта с акцентом на том, что статус-кво для Зеленского будет поддерживаться за счет Великобритании, Франции и других стран ЕС, которые втянулись в противостояние с США.Здесь многое будет зависеть от отношений европейских столиц с Вашингтоном и того, до какого предела ЕС и примкнувшие к нему Британия и Канада готовы будут впрягаться за Украину.Киев вынужден лавировать между своими американскими и европейскими партнерами. Ресурсы Украины ей уже практически не принадлежат, вопрос лишь в том, кто их будет контролировать и достаточно ли этого будет для дальнейшей поддержки Зеленского.Очередную иллюстрацию такой тактики можно было наблюдать совсем недавно. На днях военные представители Лондона и Парижа провели встречу с украинскими коллегами. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идет об интервенции."По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", - сказала она.Таким образом, Зеленский обсуждает ресурсную сделку с США, одновременно подыгрывая европейцам. Торги продолжаются.Победа на выборахЕсли обстановка будет складываться таким образом, что военное положение придется отменять, то проведение выборов президента не избежать. Тем не менее, и при таком раскладе у Зеленского есть шанс остаться во главе государства путем переизбрания.Согласно опросам, Зеленский по всем статьям проигрывает экс-главкому ВСУ, послу в Великобритании Валерию Залужному. Это его основной конкурент. Задача победы в таких условиях все равно решаема – для этого Залужного можно не допустить до избирательной кампании (договориться с ним), либо же провести выборы так, чтобы они дали "нужный" властям результат.В последнем случае, например, выборы можно провести без отмены военного положения. Такой вариант ранее озвучивал бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. По его словам, к каждому избирательному участку можно будет поставить сотрудников военкомата, что резко снизит явку, а сама кампания пройдет в усеченном режиме и будет скорее имитацией.Еще вариант - провести все в стиле недавних президентских выборов в Молдавии, где победительница Майя Санду проиграла внутри страны, зато набрала необходимый перевес за счет молдавской диаспоры в странах Европы. Избирательные участки в РФ были при этом открыты в минимальном количестве.В случае Украины избирательных участков в России не будет вовсе, что лишь облегчает Зеленскому задачу, достаточно будет подтянуть для победы украинский электорат в Польше, Румынии и других европейских странах, где осели выходцы с Украины. Как писало издание The Economist, Зеленский может уже сейчас вести подготовку к выборам, держа в уме возможное заключение мирного соглашения с Россией в мае. Тогда выборы назначат на июль, а сама избирательная кампания будет скоротечной, что также на руку правящему режиму.Провал на выборахДалее идут сценарии, при которых Зеленский тем или иным путем лишается президентского кресла. Первый из них вытекает из предыдущего, только с противоположным исходом, то есть при поражении на выборах.Учитывая административный ресурс, практически диктаторские полномочия, зачистку оппозиции, преимущества при проведении "быстрых" выборов проигрывать Зеленскому по большому счету некому, кроме разве что Залужному.Маловероятно, что Зеленский рискнет выдвигаться против бывшего главкома, поэтому реалистичность варианта с проигрышем на выборах сомнительна. Если выборы и состоятся, то только так, чтобы победа Зеленского в них не вызывала ни малейших сомнений.Несмотря на это, есть те, кто уверен, что Зеленскому все равно не видать переизбрания."Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ", - утверждал миллиардер, глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск.Внешнее управлениеВпервые эту идею выдвинул президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в недавней истории были прецеденты, когда в той или иной стране вводилось внешнее управление."И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления", - сказал глава российского государства.Это можно было бы сделать, чтобы провести на Украине демократические выборы, добавил Путин."Говоря о временном внешнем управлении для Украины Путин просто призывает упорядочить то, что уже есть. Сейчас Украина уже под внешним управлением США в военном смысле. Без Вашингтона Киев не продержится и недели", - прокомментировал это заявление в своей программе "Вести недели" Дмитрий Киселев.ЛиквидацияУсловный сценарий, который включает в себя множество вариаций устранения Зеленского: переворот, путч, покушение, ракетный удар и т.д. Способы варьируются, итог одинаковый – физическая ликвидация главы киевского режима.Военный историк и писатель Михаил Поликарпов в интервью изданию Украина.ру ранее так высказался об этой возможности.Теоретически США могли бы устроить на Украине путч. Но возникла парадоксальная ситуация, когда в результате перестройки всех государственных органов, которую затеял Трамп, в Америке не осталось людей, которые занимались Украиной: часть из них убрали, часть из них перешла в оппозицию. И сейчас Трамп столкнется с тем, что было на первом его сроке – с саботажем со стороны государственного механизма, рассказал эксперт.Трамп может позвонить Путину и сказать: "Владимир Владимирович, Зеленский – это твоя проблема. Но у тебя есть карт-бланш на его устранения", продолжил собеседник издания.Этого не происходило три года, однако сейчас, когда Зеленский уже утратил легитимность, все может измениться, полагает Поликарпов."США оказались в тупике, потому что у них не получается прогнуть Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. И если это не удастся сделать мирным способом или путем госпереворота, американцы могут предложить это сделать нам", - подытожил он.Принуждение к отставкеМожет случиться и так, что радикальный вариант с физическим устранением Зеленского не потребуется, а американцы обойдутся санкциями. Об этом на днях в эфире "Первого канала" рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.Он подчеркнул, что Трампу нужно как можно быстрее заключить с Киевом сделку по ресурсам, чтобы преподнести ее как свою первую реальную победу в ходе второго президентского срока."По моей информации, [в США] приготовлены санкционные списки на 8 человек: чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения Зеленского. Даже фамилии известны", - сказал экс-депутат.По словам Царева, только верхушка и ближайшее окружение беспрекословно подчиняются главе режима, среднее и низшее звено делает это уже с оглядкой, опасаясь проблем в будущем. Если против этого ближнего круга будут введены санкции, то "все посыплется", полагает политик.Если Зеленский не подпишет сделку, то он попадет под санкции и уголовные дела в США, это может произойти в течение месяца. Если же он одобрит соглашение, то следующим шагом Трампа будет предъявление Зеленскому требования уходить в отставку и объявить новые выборы, подытожил Царев.О том, как Владимир Зеленский и его соратники рассорились с конгресвумен от Республиканкой партии Викторией Спартц - в материале издания Украина.ру От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского.

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, сво