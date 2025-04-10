Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков - 10.04.2025 Украина.ру
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Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков
Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков - 10.04.2025 Украина.ру
Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков
На встрече в Турции делегации России и США не обсуждают украинскую проблему, однако заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-04-10T13:44
2025-04-10T13:44
новости
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стамбул
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международные отношения
международная политика
дипломатия
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По его словам, проходящие 10 апреля в Стамбуле переговоры делегаций России и США посвящены исключительно вопросам нормализации двусторонних отношений."Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах", - подчеркнул Песков.Он также ответил на вопрос о временных рамках обсуждения Москвой и Вашингтоном актуальных проблем."Никаких временных рамок нет, - сказал Песков. - Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это прежде всего соблюдение наших собственных интересов, соблюдение интересов Российской Федерации".Переговоры делегаций России и США начались утром 10 апреля в российском генконсульстве в Стамбуле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля
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новости, россия, сша, стамбул, дмитрий песков, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия
Новости, Россия, США, Стамбул, Дмитрий Песков, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия

Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков

13:44 10.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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На встрече в Турции делегации России и США не обсуждают украинскую проблему, однако заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, проходящие 10 апреля в Стамбуле переговоры делегаций России и США посвящены исключительно вопросам нормализации двусторонних отношений.
"Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах", - подчеркнул Песков.
Он также ответил на вопрос о временных рамках обсуждения Москвой и Вашингтоном актуальных проблем.
"Никаких временных рамок нет, - сказал Песков. - Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это прежде всего соблюдение наших собственных интересов, соблюдение интересов Российской Федерации".
Переговоры делегаций России и США начались утром 10 апреля в российском генконсульстве в Стамбуле.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля
 
НовостиРоссияСШАСтамбулДмитрий ПесковСВОмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатия
 
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