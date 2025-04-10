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Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков

Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков - 10.04.2025 Украина.ру

Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков

На встрече в Турции делегации России и США не обсуждают украинскую проблему, однако заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-04-10T13:44

2025-04-10T13:44

2025-04-10T13:44

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По его словам, проходящие 10 апреля в Стамбуле переговоры делегаций России и США посвящены исключительно вопросам нормализации двусторонних отношений."Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах", - подчеркнул Песков.Он также ответил на вопрос о временных рамках обсуждения Москвой и Вашингтоном актуальных проблем."Никаких временных рамок нет, - сказал Песков. - Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это прежде всего соблюдение наших собственных интересов, соблюдение интересов Российской Федерации".Переговоры делегаций России и США начались утром 10 апреля в российском генконсульстве в Стамбуле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля

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новости, россия, сша, стамбул, дмитрий песков, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия