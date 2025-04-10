https://ukraina.ru/20250410/oni-soshli-s-uma-chto-uznali-mask-i-tramp-pro-svoyu-stranu-1062435710.html

"Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну

"Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну - 10.04.2025 Украина.ру

"Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну

Администрация Дональда Трампа продолжает разгребать наследие своих предшественников-демократов. Как рассказал журналист Такер Карлсон, когда США передавали Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ, они оценивали вероятность ядерного конфликта с Россией в 50%

2025-04-10T12:23

2025-04-10T12:23

2025-04-10T12:23

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сша

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такер карлсон

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Трудно в это поверить, но это правдаРешение снять мораторий на удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории было принято администрацией Джо Байдена под занавес его правления, после чего украинцы нанесли серию ударов по российским регионам ракетами ATACMS.Дальнейшее хорошо известно – Москва провела испытания на Украине новейшей гиперзвуковой ракетной системы "Орешник", а в Вашингтоне к власти пришел Трамп, после чего применение украинцами американского "дальнобоя" сошло на нет.По словам Карлсона, Соединенные Штаты оценивали риски этой эскалации, однако все равно пошли на этот шаг.Карлсон назвал все это "настоящим безумием"."Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда", - заявил он."Улица Сезам" для ИракаКоманда Трампа загодя понимала, в каком состоянии оставляют им Америку демократы, поэтому заранее было объявлено, что после возвращения республиканцев в Белый дом они проведут масштабный аудит всего и вся.Эта миссия была поручена миллиардеру Илону Маску, под которого создали Департамент эффективности правительства (DOGE), который он возглавил.Одним из первых, на что они обратили внимание проверяющие, стали безумные траты, которые осуществляло Агентство США по международному развитию, оно же USAID.Выяснилось, что деньги американских налогоплательщиков шли на такие "необходимые" грантовые программы, как "трансгендерная* опера" в Колумбии (47 тыс. долларов), продвижение равенства и инклюзивности на рабочих местах в Сербии (1,5 млн), электромобили для Вьетнама (2,5 млн), финансирование туристической отрасли Египта (6 млн) и т.д."Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 млн на "Улицу Сезам" для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тыс. тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 млн", - комментировал Трамп.По его словам, предыдущее правительство потратило сотни миллионов на консультанта для создания инвестиционного центра в Африке."520 млн долларов на консультанта, я хочу узнать, кто этот консультант, для создания инвестцентра в Африке. 25 миллионов для "продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии" - никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит", - сказал американский президент.С заботой об украинских животныхОсобую активность USAID развило на Украине. Сообщалось, что отдельной статьей расходов проходило финансирование, выделяемое местному бизнесу по Программе конкурентноспособной экономики (СЕР)."Дизайнеры, в том числе "производитель ковров по заказу", который получил около 2 млн долларов, и две разные линии мебели, получившие 114 тыс. и 91 тыс. долларов соответственно, также присоединились к финансовому бешенству [USAID]", - писало в феврале этого года американское издание Federalist.Американских грантодателей почему-то также очень сильно волновала судьба животных на Украине. Так, 300 тыс. долларов агентство выложило на украинское приложение для отслеживания домашних животных, примерно столько же денег было выделено производителю ошейников для собак, еще порядка 109 тыс. получил от USAID изготовитель упаковки для кормов.Помимо животного мира, не забывали в этой организации и про людей, точнее их обработку в духе американской пропаганды. Вскоре после того, как деятельность USAID была поставлена на паузу, украинские СМИ наполнились жалобным плачем о скором финансовом крахе. Оказалось, что порядка 90% всех средств массовой информации этой страны существовали на деньги США.Как отметил Такер Карлсон, Соединенные Штаты никогда не волновала Украина, ее лишь использовали для войны с Россией."Эту войну [на Украине] вели США - американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ - все они управляли войной против России. Это никогда не было связано с Украиной. Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт в том, что эту страну заселят выходцы из стран третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы просто уничтожили Украину", - сказал он.Гости из будущегоЕще один неожиданный результат работы DOGE – вскрытие афер с пособиями. Сотрудники департамента установили, что тысячи "мертвых душ" значатся получателями пособий от государства.Из недавно опубликованной командой Маска таблицы следует, что в США живут более 20 млн человек, которым старше 100 лет. Теоретически, такое можно допустить, но дальше идет уже откровенная фантастика.Так, более 1,3 млн американцев якобы перешагнули возрастной порог в 150 лет, еще тысяча граждан будто бы прожили уже более 220 лет, а один даже "дотянул" до 240. Но есть и "рекордсмен", которому уже более 360 лет."Согласно базе данных социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", - прокомментировал Маск.Помимо этого, "мертвые души" активно берут кредиты – всего эти "долгожители" получили кредитов на 333 млн долларов. Так, пять лет назад кредит в 36 тыс. долларов по документам оформил человек, которому исполнилось 157 лет.Естественно, вариантов тут только два: либо же в Соединенных Штатах разработали эликсир вечной молодости, либо же годами идет циничное воровство казенных и банковских денег.Но это еще не все. Кроме людей из глубокого прошлого, в США спокойно проживают люди из далекого будущего. И даже требуют от государства пособия по безработице.Департамент эффективности правительства проверил заявления на получение пособий, поступившие с 2020 года. Среди просителей оказались 9,7 тыс. человек, будто бы рожденные в 2040 году и позже. Все вместе они запросили пособий на 69 млн."В одном из случаев некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов", - говорится в заявлении DOGE.Помимо этого, среди соискателей пособий по безработице на сумму в 254 млн значатся 28 тыс. детей в возрасте от 1 до 5 лет.Скорее всего, это не последнее из открытий чудных, которые готовит для Трампа и Маска дальнейшее расследование деятельности предыдущих властей.*Движение ЛГБТ запрещено в РФОтвет на вопрос, когда в США вспыхнет гражданская война - в материале издания Украина.ру Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО.

https://ukraina.ru/20250404/1062288894.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, илон маск, такер карлсон