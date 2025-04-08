https://ukraina.ru/20250408/1062383518.html

Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией

Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией - 08.04.2025 Украина.ру

Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией

Выступая на женском фестивале Edutainment platform в Одессе 5 апреля Юлия Тимошенко сообщила, что есть международный план "закончить конфликт на Украине до конца мая. И это очень оптимистично, и все сейчас к этому идёт, и это очень-очень важно для всех нас". Ну а после завершения конфликта на Украине произойдёт перезагрузка власти

2025-04-08T17:50

2025-04-08T17:50

2025-04-08T17:50

мнения

украина

россия

запад

владимир зеленский

леонид кучма

юлия тимошенко

слуга народа

демократия

диктатура

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По поводу существования какого-то международного плана Юлия Владимировна, похоже, поторопилась – в публичных заявлениях сторон признаков единства нет. Европа вообще демонстрирует настроенность на продолжение войны, как и официальный Киев. Впрочем, она человек очень информированный и может знать что-то для нас не очевидное. Совсем иное дело – "перезагрузка власти".Выборы так или иначе будут проведены, и украинская оппозиция попытается свалить Зеленского. В её успех мы не очень верим – из козырей у неё только Залужный, относительно готовности которого участвовать в выборах, а тем более – вести борьбу, существуют серьёзные сомнения. Другое дело, что у Зеленского есть свои слабости, которые могут помешать ему выиграть.Но даже если Зеленский станет президентом на второй срок, перезагрузка власти всё равно произойдёт – просто потому, что та конфигурация политической системы, которую сконфигурировал Зеленский, оказалась неактуальной ещё до начала СВО из-за кризиса партии "Слуга народа". Но замена одних номенклатурных работников на других – не "перезагрузка". Это просто смена персоналий в рамках существующей системы.А всё идёт к тому, что меняться будет именно политическая система, и интересно понять – в какую сторону? Для начала логично было бы вспомнить – а сколько раз эта самая политическая система перезагружалась на Украине?Первая перезагрузка происходила в 1989-1994 годах. Началась она с выборов народных депутатов СССР и закончилась досрочными выборами народных депутатов и президента Украины.Социальным содержанием процесса была попытка советской партийно-хозяйственной номенклатуры приспособиться к условиям демократизации, ею же в общем и провозглашённой.Может показаться, что это две перезагрузки, но это не так – и в 1990-91, и в 1994 годах главную скрипку играли старые, советские ещё элиты, искавшие своё место в новой системе. При этом не так важно, был ли глава государства представителем партийной (Кравчук) или хозяйственной (Кучма) элиты – в представительских органах больший вес всё равно имела вторая группа, что естественно.Однако на Украине, так же, как и во всех других постсоциалистических странах, номенклатура удержаться у власти не смогла. Её экономическая мощь оказалась призрачной, а организаторские способности преувеличенными, справиться с трудностями переходного периода ей не удалось.В политическом отношении картина была более разнообразная – в это время формировалась реальная многопартийность. Естественно, пока что она была во многом искусственной, основанной не на особенностях украинского общества, а на заимствованиях из "цивилизованных" стран.Достаточно вспомнить полуанекдотическую историю Украинской республиканской партии и Демократической партии Украины, учредители которых совершенно серьёзно думали воссоздать на украинской почве американскую двухпартийную систему.Самое важное было, однако, в потере лидирующий позиций коммунистами – партия была запрещена в 1991 году под надуманным предлогом участия в августовском путче, но восстановлена в 1993 году. Главное, пожалуй, заключается в том, что коммунисты с хрущёвских времён впервые находились в положении обороняющейся стороны, а после отмены конституционной нормы о руководящей и направляющей роли КПСС её переход в бесперспективную оппозицию стал неминуем (опыт коммунистов, которые приходили к власти позже, вроде Воронина в Молдавии, показал, что оппозиция в их исполнении именно бесперспективная).Впрочем, главной особенностью украинских коммунистов была не социальная политика (в конце концов, социальные гарантии были включены в текст Конституции 1996 года), а ориентация на укрепление связей с Россией (тут даже о восстановлении Союза говорить было нельзя, поскольку Россия тоже буржуазная страна).Вторая перезагрузка произошла после выборов 1998-99 годов.Эти выборы зафиксировали переход власти в руки крупного национального капитала ("олигархов"). Это было видно даже по характеру выборов – была введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система. Для финансирования политических партий нужна была солидная финансовая база, которой не было у "красных директоров", но была у олигархических конгломератов.Переизбрание же на второй срок Леонида Кучмы было тесно связано с явлением "олигархического консенсуса" – люди, создавшие тогда капиталы, были заинтересованы в сохранении политической стабильности.Логично было бы счесть, что следующая перезагрузка произошла после 2004 года, но это не так – хотя первый Майдан и был "бунтом миллионеров против миллиардеров" он был именно бунтом – бессмысленным и бестолковым. По его итогам построенная Кучмой олигархическая система ничуть не пострадала – даже укрепилась. Маркером этого было принятие изменений в Конституцию, которые трансформировали полномочия президента – главная идея "конституционной реформы" состояла в том, чтобы обезопасить имущество олигархов.Более того, политическое содержание периода было всё то же – борьбы "проевропейских" сил с "пророссийскими". Что интересно – влияние коммунистов после поражения Петра Симоненко на выборах 1999 года радикально снизилось, но "пророссийские" силы, которые были более либеральными, чем "проевропейские", по-прежнему обвинялись в том, что они являются наследниками коммунистов.Затем последовал государственный переворот 2006 года, который тоже ничего особенного нового не привнёс в картину.На статус перезагрузки могли бы претендовать события 2010-13 года.С социальной точки зрения возникла угроза того, что президент из равноудалённого от финансово-политических группировок "мирового судьи" превратится в самостоятельного игрока.Скорее всего, эти опасения были преувеличены – да, сыновья Януковича начали конструировать из подручного материала подобие бизнес-империи, но, как представляется, за этим не было каких-то далёких планов.С политической точки зрения вырисовывался совершенно уникальный статус Украины как государства равноудалённого/равноблизкого и к Европе, и к России, что лишало смысла основное украинское политическое противоречие.Собственно, до реализации такой схемы осталась пара шагов – Россия де-факто уже дала Украине согласие на включение её в зону свободной торговли ЕврАзЭС на особых условиях, осталось выторговать такое же право у ЕС (первым шагом был отказ от подписания соглашения об ассоциации).Понятно, что реализации первого сценария не хотел "олигархический консенсус", а второго – Запад.Третьей перезагрузкой стал майдан 2014 года и выборы 2019 года.С точки зрения социальной структуры был провозглашён курс на деолигархизацию.Естественно, в правление олигарха Порошенко (забавно – олигархи поддержали Майдан чтобы исключить превращение Януковича в олигарха, а получили президента-олигарха) деолигархизация была скорее лозунгом, чем реальной политикой. Однако и ему удалось начать реальные действия, в частности – отбить (пусть и с помощью США) атаку Коломойского, а потом и отобрать у него "Приватбанк".А вот с приходом Зеленского ситуация заметно поменялась – он взялся за деолигархизацию предметно, пользуясь как законодательными (закон об олигархах), так и внезаконными (санкции) возможностями. "Поголовье" олигархов было существенно сокращено, хотя социальная организация общества принципиально не изменилась.А вот политическая ситуация поменялась принципиально – "пророссийский" вектор был полностью уничтожен. Самое интересное, что тут может получиться – аналог "Грузинской мечты", но пока никаких проблесков в этом направлении не видно. Во всяком случае, никто из действующих украинских политиков возглавить такую силу не способен.Поэтому когда Тимошенко говорит о "перезагрузке", то не очень понятно, что она имеет в виду.Социальная структура общества от ухода Зеленского не поменяется. Крупный украинский капитал, скорее всего, обречён, но это естественный процесс – вообще непонятно, как украинские олигархи до сих пор выжили, учитывая, что они в общем-то никому не нужны.Менять политический курс некуда – понятно, что политические силы, которые представляют сейчас оппозицию, могут только прекратить раздавать указания странам Запада (такое право есть только у Зеленского, и оно не безусловное). Т.е., вернуться ко временам Майдана, когда Украина послушно выполняла любые требования Запада (это, кстати, сняло с повестки дня вопрос о членстве в ЕС и НАТО – страна, готовая выполнять все обязанности, не имея никаких прав, там не нужна).Остаётся только политический режим.Практически на каждом этапе (кроме периода 2005-10 годов) политический режим на Украине становился всё более жёстким. Причём совершенно независимо от формальных ограничений – Порошенко и Зеленский при парламентской Конституции 2004 года имели гораздо больше возможностей, чем Кучма и Янукович при "суперпрезидентской" Конституции 1996 года.Так что единственная "перезагрузка", которую может устроить Тимошенко, – довести ситуацию до такого состояния, когда граждане мечтали бы о временах самоизоляции и военного положения, как более свободных и демократичных. Но доведение ситуации до прямой диктатуры с полной отменой конституционных прав граждан так или иначе произойдёт – иначе не удастся удержать людей в стране и сохранить мобилизационный ресурс для будущей войны с Россией.Ограничений же уже нет – раньше Запад требовал от Украины придерживаться хоть каких-то, сейчас же впору просить об этом сам Запад…О базе антидемократических тенденций современной украинской власти можно прочитать в статье Василия Стоякин "Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедим"

https://ukraina.ru/20220512/1033943374.html

https://ukraina.ru/20230430/1045800704.html

https://ukraina.ru/20190111/1022315301.html

https://ukraina.ru/20241130/1021905386.html

https://ukraina.ru/20230918/1049481202.html

https://ukraina.ru/20250218/1061162446.html

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мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, леонид кучма, юлия тимошенко, слуга народа, демократия, диктатура