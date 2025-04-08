Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией - 08.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250408/1062383518.html
Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией
Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией - 08.04.2025 Украина.ру
Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией
Выступая на женском фестивале Edutainment platform в Одессе 5 апреля Юлия Тимошенко сообщила, что есть международный план "закончить конфликт на Украине до конца мая. И это очень оптимистично, и все сейчас к этому идёт, и это очень-очень важно для всех нас". Ну а после завершения конфликта на Украине произойдёт перезагрузка власти
2025-04-08T17:50
2025-04-08T17:50
мнения
украина
россия
запад
владимир зеленский
леонид кучма
юлия тимошенко
слуга народа
демократия
диктатура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040443811_0:313:3086:2048_1920x0_80_0_0_278499e54c986d816cc0624b746d0e0a.jpg.webp
По поводу существования какого-то международного плана Юлия Владимировна, похоже, поторопилась – в публичных заявлениях сторон признаков единства нет. Европа вообще демонстрирует настроенность на продолжение войны, как и официальный Киев. Впрочем, она человек очень информированный и может знать что-то для нас не очевидное. Совсем иное дело – "перезагрузка власти".Выборы так или иначе будут проведены, и украинская оппозиция попытается свалить Зеленского. В её успех мы не очень верим – из козырей у неё только Залужный, относительно готовности которого участвовать в выборах, а тем более – вести борьбу, существуют серьёзные сомнения. Другое дело, что у Зеленского есть свои слабости, которые могут помешать ему выиграть.Но даже если Зеленский станет президентом на второй срок, перезагрузка власти всё равно произойдёт – просто потому, что та конфигурация политической системы, которую сконфигурировал Зеленский, оказалась неактуальной ещё до начала СВО из-за кризиса партии "Слуга народа". Но замена одних номенклатурных работников на других – не "перезагрузка". Это просто смена персоналий в рамках существующей системы.А всё идёт к тому, что меняться будет именно политическая система, и интересно понять – в какую сторону? Для начала логично было бы вспомнить – а сколько раз эта самая политическая система перезагружалась на Украине?Первая перезагрузка происходила в 1989-1994 годах. Началась она с выборов народных депутатов СССР и закончилась досрочными выборами народных депутатов и президента Украины.Социальным содержанием процесса была попытка советской партийно-хозяйственной номенклатуры приспособиться к условиям демократизации, ею же в общем и провозглашённой.Может показаться, что это две перезагрузки, но это не так – и в 1990-91, и в 1994 годах главную скрипку играли старые, советские ещё элиты, искавшие своё место в новой системе. При этом не так важно, был ли глава государства представителем партийной (Кравчук) или хозяйственной (Кучма) элиты – в представительских органах больший вес всё равно имела вторая группа, что естественно.Однако на Украине, так же, как и во всех других постсоциалистических странах, номенклатура удержаться у власти не смогла. Её экономическая мощь оказалась призрачной, а организаторские способности преувеличенными, справиться с трудностями переходного периода ей не удалось.В политическом отношении картина была более разнообразная – в это время формировалась реальная многопартийность. Естественно, пока что она была во многом искусственной, основанной не на особенностях украинского общества, а на заимствованиях из "цивилизованных" стран.Достаточно вспомнить полуанекдотическую историю Украинской республиканской партии и Демократической партии Украины, учредители которых совершенно серьёзно думали воссоздать на украинской почве американскую двухпартийную систему.Самое важное было, однако, в потере лидирующий позиций коммунистами – партия была запрещена в 1991 году под надуманным предлогом участия в августовском путче, но восстановлена в 1993 году. Главное, пожалуй, заключается в том, что коммунисты с хрущёвских времён впервые находились в положении обороняющейся стороны, а после отмены конституционной нормы о руководящей и направляющей роли КПСС её переход в бесперспективную оппозицию стал неминуем (опыт коммунистов, которые приходили к власти позже, вроде Воронина в Молдавии, показал, что оппозиция в их исполнении именно бесперспективная).Впрочем, главной особенностью украинских коммунистов была не социальная политика (в конце концов, социальные гарантии были включены в текст Конституции 1996 года), а ориентация на укрепление связей с Россией (тут даже о восстановлении Союза говорить было нельзя, поскольку Россия тоже буржуазная страна).Вторая перезагрузка произошла после выборов 1998-99 годов.Эти выборы зафиксировали переход власти в руки крупного национального капитала ("олигархов"). Это было видно даже по характеру выборов – была введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система. Для финансирования политических партий нужна была солидная финансовая база, которой не было у "красных директоров", но была у олигархических конгломератов.Переизбрание же на второй срок Леонида Кучмы было тесно связано с явлением "олигархического консенсуса" – люди, создавшие тогда капиталы, были заинтересованы в сохранении политической стабильности.Логично было бы счесть, что следующая перезагрузка произошла после 2004 года, но это не так – хотя первый Майдан и был "бунтом миллионеров против миллиардеров" он был именно бунтом – бессмысленным и бестолковым. По его итогам построенная Кучмой олигархическая система ничуть не пострадала – даже укрепилась. Маркером этого было принятие изменений в Конституцию, которые трансформировали полномочия президента – главная идея "конституционной реформы" состояла в том, чтобы обезопасить имущество олигархов.Более того, политическое содержание периода было всё то же – борьбы "проевропейских" сил с "пророссийскими". Что интересно – влияние коммунистов после поражения Петра Симоненко на выборах 1999 года радикально снизилось, но "пророссийские" силы, которые были более либеральными, чем "проевропейские", по-прежнему обвинялись в том, что они являются наследниками коммунистов.Затем последовал государственный переворот 2006 года, который тоже ничего особенного нового не привнёс в картину.На статус перезагрузки могли бы претендовать события 2010-13 года.С социальной точки зрения возникла угроза того, что президент из равноудалённого от финансово-политических группировок "мирового судьи" превратится в самостоятельного игрока.Скорее всего, эти опасения были преувеличены – да, сыновья Януковича начали конструировать из подручного материала подобие бизнес-империи, но, как представляется, за этим не было каких-то далёких планов.С политической точки зрения вырисовывался совершенно уникальный статус Украины как государства равноудалённого/равноблизкого и к Европе, и к России, что лишало смысла основное украинское политическое противоречие.Собственно, до реализации такой схемы осталась пара шагов – Россия де-факто уже дала Украине согласие на включение её в зону свободной торговли ЕврАзЭС на особых условиях, осталось выторговать такое же право у ЕС (первым шагом был отказ от подписания соглашения об ассоциации).Понятно, что реализации первого сценария не хотел "олигархический консенсус", а второго – Запад.Третьей перезагрузкой стал майдан 2014 года и выборы 2019 года.С точки зрения социальной структуры был провозглашён курс на деолигархизацию.Естественно, в правление олигарха Порошенко (забавно – олигархи поддержали Майдан чтобы исключить превращение Януковича в олигарха, а получили президента-олигарха) деолигархизация была скорее лозунгом, чем реальной политикой. Однако и ему удалось начать реальные действия, в частности – отбить (пусть и с помощью США) атаку Коломойского, а потом и отобрать у него "Приватбанк".А вот с приходом Зеленского ситуация заметно поменялась – он взялся за деолигархизацию предметно, пользуясь как законодательными (закон об олигархах), так и внезаконными (санкции) возможностями. "Поголовье" олигархов было существенно сокращено, хотя социальная организация общества принципиально не изменилась.А вот политическая ситуация поменялась принципиально – "пророссийский" вектор был полностью уничтожен. Самое интересное, что тут может получиться – аналог "Грузинской мечты", но пока никаких проблесков в этом направлении не видно. Во всяком случае, никто из действующих украинских политиков возглавить такую силу не способен.Поэтому когда Тимошенко говорит о "перезагрузке", то не очень понятно, что она имеет в виду.Социальная структура общества от ухода Зеленского не поменяется. Крупный украинский капитал, скорее всего, обречён, но это естественный процесс – вообще непонятно, как украинские олигархи до сих пор выжили, учитывая, что они в общем-то никому не нужны.Менять политический курс некуда – понятно, что политические силы, которые представляют сейчас оппозицию, могут только прекратить раздавать указания странам Запада (такое право есть только у Зеленского, и оно не безусловное). Т.е., вернуться ко временам Майдана, когда Украина послушно выполняла любые требования Запада (это, кстати, сняло с повестки дня вопрос о членстве в ЕС и НАТО – страна, готовая выполнять все обязанности, не имея никаких прав, там не нужна).Остаётся только политический режим.Практически на каждом этапе (кроме периода 2005-10 годов) политический режим на Украине становился всё более жёстким. Причём совершенно независимо от формальных ограничений – Порошенко и Зеленский при парламентской Конституции 2004 года имели гораздо больше возможностей, чем Кучма и Янукович при "суперпрезидентской" Конституции 1996 года.Так что единственная "перезагрузка", которую может устроить Тимошенко, – довести ситуацию до такого состояния, когда граждане мечтали бы о временах самоизоляции и военного положения, как более свободных и демократичных. Но доведение ситуации до прямой диктатуры с полной отменой конституционных прав граждан так или иначе произойдёт – иначе не удастся удержать людей в стране и сохранить мобилизационный ресурс для будущей войны с Россией.Ограничений же уже нет – раньше Запад требовал от Украины придерживаться хоть каких-то, сейчас же впору просить об этом сам Запад…О базе антидемократических тенденций современной украинской власти можно прочитать в статье Василия Стоякин "Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедим"
https://ukraina.ru/20220512/1033943374.html
https://ukraina.ru/20230430/1045800704.html
https://ukraina.ru/20190111/1022315301.html
https://ukraina.ru/20241130/1021905386.html
https://ukraina.ru/20230918/1049481202.html
https://ukraina.ru/20250218/1061162446.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040443811_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b77fb96fe6f7e185df10b377006c2344.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, леонид кучма, юлия тимошенко, слуга народа, демократия, диктатура
Мнения, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Юлия Тимошенко, Слуга народа, демократия, диктатура

Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией

17:50 08.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоказ выставки "Украина. На переломах эпох" в Москве
Показ выставки Украина. На переломах эпох в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Выступая на женском фестивале Edutainment platform в Одессе 5 апреля Юлия Тимошенко сообщила, что есть международный план "закончить конфликт на Украине до конца мая. И это очень оптимистично, и все сейчас к этому идёт, и это очень-очень важно для всех нас". Ну а после завершения конфликта на Украине произойдёт перезагрузка власти
По поводу существования какого-то международного плана Юлия Владимировна, похоже, поторопилась – в публичных заявлениях сторон признаков единства нет. Европа вообще демонстрирует настроенность на продолжение войны, как и официальный Киев. Впрочем, она человек очень информированный и может знать что-то для нас не очевидное.
Совсем иное дело – "перезагрузка власти".
Выборы так или иначе будут проведены, и украинская оппозиция попытается свалить Зеленского. В её успех мы не очень верим – из козырей у неё только Залужный, относительно готовности которого участвовать в выборах, а тем более – вести борьбу, существуют серьёзные сомнения. Другое дело, что у Зеленского есть свои слабости, которые могут помешать ему выиграть.
Но даже если Зеленский станет президентом на второй срок, перезагрузка власти всё равно произойдёт – просто потому, что та конфигурация политической системы, которую сконфигурировал Зеленский, оказалась неактуальной ещё до начала СВО из-за кризиса партии "Слуга народа". Но замена одних номенклатурных работников на других – не "перезагрузка". Это просто смена персоналий в рамках существующей системы.
А всё идёт к тому, что меняться будет именно политическая система, и интересно понять – в какую сторону? Для начала логично было бы вспомнить – а сколько раз эта самая политическая система перезагружалась на Украине?
Первая перезагрузка происходила в 1989-1994 годах. Началась она с выборов народных депутатов СССР и закончилась досрочными выборами народных депутатов и президента Украины.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая 2022, 13:25История
Забытый кризис. Как Украина впервые оказалась на пороге распадаКончина первого президента Украины Леонида Кравчука напомнила о таком факте истории Украины как политический кризис 1994 года, который чуть было не привёл к распаду Украины. Обстоятельства этого кризиса уже изрядно забыты, но часть причин его возникновения продолжают действовать и сейчас, постепенно добивая украинское государство
Социальным содержанием процесса была попытка советской партийно-хозяйственной номенклатуры приспособиться к условиям демократизации, ею же в общем и провозглашённой.
Может показаться, что это две перезагрузки, но это не так – и в 1990-91, и в 1994 годах главную скрипку играли старые, советские ещё элиты, искавшие своё место в новой системе. При этом не так важно, был ли глава государства представителем партийной (Кравчук) или хозяйственной (Кучма) элиты – в представительских органах больший вес всё равно имела вторая группа, что естественно.
Однако на Украине, так же, как и во всех других постсоциалистических странах, номенклатура удержаться у власти не смогла. Её экономическая мощь оказалась призрачной, а организаторские способности преувеличенными, справиться с трудностями переходного периода ей не удалось.
В политическом отношении картина была более разнообразная – в это время формировалась реальная многопартийность. Естественно, пока что она была во многом искусственной, основанной не на особенностях украинского общества, а на заимствованиях из "цивилизованных" стран.
Достаточно вспомнить полуанекдотическую историю Украинской республиканской партии и Демократической партии Украины, учредители которых совершенно серьёзно думали воссоздать на украинской почве американскую двухпартийную систему.
Самое важное было, однако, в потере лидирующий позиций коммунистами – партия была запрещена в 1991 году под надуманным предлогом участия в августовском путче, но восстановлена в 1993 году. Главное, пожалуй, заключается в том, что коммунисты с хрущёвских времён впервые находились в положении обороняющейся стороны, а после отмены конституционной нормы о руководящей и направляющей роли КПСС её переход в бесперспективную оппозицию стал неминуем (опыт коммунистов, которые приходили к власти позже, вроде Воронина в Молдавии, показал, что оппозиция в их исполнении именно бесперспективная).
Украинские диссиденты Михаил Горынь, Левко Лукьяненко и Вячеслав Черновол. Фото второй половины 1980-х годов
30 апреля 2023, 08:00История
(Воз)рождение украинской многопартийности
Впрочем, главной особенностью украинских коммунистов была не социальная политика (в конце концов, социальные гарантии были включены в текст Конституции 1996 года), а ориентация на укрепление связей с Россией (тут даже о восстановлении Союза говорить было нельзя, поскольку Россия тоже буржуазная страна).
Вторая перезагрузка произошла после выборов 1998-99 годов.
Эти выборы зафиксировали переход власти в руки крупного национального капитала ("олигархов"). Это было видно даже по характеру выборов – была введена смешанная мажоритарно-пропорциональная система. Для финансирования политических партий нужна была солидная финансовая база, которой не было у "красных директоров", но была у олигархических конгломератов.
Переизбрание же на второй срок Леонида Кучмы было тесно связано с явлением "олигархического консенсуса" – люди, создавшие тогда капиталы, были заинтересованы в сохранении политической стабильности.
Логично было бы счесть, что следующая перезагрузка произошла после 2004 года, но это не так – хотя первый Майдан и был "бунтом миллионеров против миллиардеров" он был именно бунтом – бессмысленным и бестолковым. По его итогам построенная Кучмой олигархическая система ничуть не пострадала – даже укрепилась. Маркером этого было принятие изменений в Конституцию, которые трансформировали полномочия президента – главная идея "конституционной реформы" состояла в том, чтобы обезопасить имущество олигархов.
Более того, политическое содержание периода было всё то же – борьбы "проевропейских" сил с "пророссийскими". Что интересно – влияние коммунистов после поражения Петра Симоненко на выборах 1999 года радикально снизилось, но "пророссийские" силы, которые были более либеральными, чем "проевропейские", по-прежнему обвинялись в том, что они являются наследниками коммунистов.
Петр Симоненко - РИА Новости, 1920, 11.01.2019
11 января 2019, 19:14
Краткий курс угасания Компартии Украины. Лидер КПУ Симоненко перед последним выборомВ первых числах января в Киеве состоялся внеочередной 54-й съезд Компартии Украины, который принял решение выдвинуть кандидатом на пост президента Петра Симоненко. Эта новость стала небольшой сенсацией, поскольку немалая часть наблюдателей вообще забыла о существовании Компартии, полагая её давно уже запрещённой
Затем последовал государственный переворот 2006 года, который тоже ничего особенного нового не привнёс в картину.
На статус перезагрузки могли бы претендовать события 2010-13 года.
С социальной точки зрения возникла угроза того, что президент из равноудалённого от финансово-политических группировок "мирового судьи" превратится в самостоятельного игрока.
Скорее всего, эти опасения были преувеличены – да, сыновья Януковича начали конструировать из подручного материала подобие бизнес-империи, но, как представляется, за этим не было каких-то далёких планов.
С политической точки зрения вырисовывался совершенно уникальный статус Украины как государства равноудалённого/равноблизкого и к Европе, и к России, что лишало смысла основное украинское политическое противоречие.
Собственно, до реализации такой схемы осталась пара шагов – Россия де-факто уже дала Украине согласие на включение её в зону свободной торговли ЕврАзЭС на особых условиях, осталось выторговать такое же право у ЕС (первым шагом был отказ от подписания соглашения об ассоциации).
XVI саммит Украина - Европейский Союз в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
30 ноября 2024, 08:50История
Как Янукович подписал себе приговор29 ноября 2013 года, на второй день саммита "Восточного партнёрства" в Вильнюсе, Виктор Янукович отказался подписать уже согласованный вариант Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это событие повлекло за собой необратимые последствия для всего региона
Понятно, что реализации первого сценария не хотел "олигархический консенсус", а второго – Запад.
Третьей перезагрузкой стал майдан 2014 года и выборы 2019 года.
С точки зрения социальной структуры был провозглашён курс на деолигархизацию.
Естественно, в правление олигарха Порошенко (забавно – олигархи поддержали Майдан чтобы исключить превращение Януковича в олигарха, а получили президента-олигарха) деолигархизация была скорее лозунгом, чем реальной политикой. Однако и ему удалось начать реальные действия, в частности – отбить (пусть и с помощью США) атаку Коломойского, а потом и отобрать у него "Приватбанк".
А вот с приходом Зеленского ситуация заметно поменялась – он взялся за деолигархизацию предметно, пользуясь как законодательными (закон об олигархах), так и внезаконными (санкции) возможностями. "Поголовье" олигархов было существенно сокращено, хотя социальная организация общества принципиально не изменилась.
А вот политическая ситуация поменялась принципиально – "пророссийский" вектор был полностью уничтожен. Самое интересное, что тут может получиться – аналог "Грузинской мечты", но пока никаких проблесков в этом направлении не видно. Во всяком случае, никто из действующих украинских политиков возглавить такую силу не способен.
Украинские олигархи коллаж
18 сентября 2023, 10:52
Процесс один, а суть разная: чем отличаются деолигархизации в России и на Украине14 сентября Совет ЕС внёс изменения в мотивировки, с которыми были введены санкции против граждан России, убрав из них слово "олигарх"
Поэтому когда Тимошенко говорит о "перезагрузке", то не очень понятно, что она имеет в виду.
Социальная структура общества от ухода Зеленского не поменяется. Крупный украинский капитал, скорее всего, обречён, но это естественный процесс – вообще непонятно, как украинские олигархи до сих пор выжили, учитывая, что они в общем-то никому не нужны.
Менять политический курс некуда – понятно, что политические силы, которые представляют сейчас оппозицию, могут только прекратить раздавать указания странам Запада (такое право есть только у Зеленского, и оно не безусловное). Т.е., вернуться ко временам Майдана, когда Украина послушно выполняла любые требования Запада (это, кстати, сняло с повестки дня вопрос о членстве в ЕС и НАТО – страна, готовая выполнять все обязанности, не имея никаких прав, там не нужна).
Остаётся только политический режим.
Практически на каждом этапе (кроме периода 2005-10 годов) политический режим на Украине становился всё более жёстким. Причём совершенно независимо от формальных ограничений – Порошенко и Зеленский при парламентской Конституции 2004 года имели гораздо больше возможностей, чем Кучма и Янукович при "суперпрезидентской" Конституции 1996 года.
Так что единственная "перезагрузка", которую может устроить Тимошенко, – довести ситуацию до такого состояния, когда граждане мечтали бы о временах самоизоляции и военного положения, как более свободных и демократичных. Но доведение ситуации до прямой диктатуры с полной отменой конституционных прав граждан так или иначе произойдёт – иначе не удастся удержать людей в стране и сохранить мобилизационный ресурс для будущей войны с Россией.
Зеленский возмущается
18 февраля, 14:16
Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборамВладимир Зеленский последнее время с завидным упорством твердит западным СМИ, что украинцы якобы не хотят выборов.
Ограничений же уже нет – раньше Запад требовал от Украины придерживаться хоть каких-то, сейчас же впору просить об этом сам Запад…
О базе антидемократических тенденций современной украинской власти можно прочитать в статье Василия Стоякин "Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедим"
 
МненияУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаЮлия ТимошенкоСлуга народадемократиядиктатура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая
18:43Майданные настроения добрались до США. Станет ли Трамп жертвой цветной революции
18:32Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
18:31Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
18:29Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля
17:50Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией
17:36Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение
17:24Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел
17:12Проблема SWIFT в контексте переговоров России и США. Почему это важно
17:11Шанс для мира. США решили договориться с Ираном на фоне обострения в Газе
16:35Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев
15:28"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны
15:13"Нацюцюрныкы для пихвознавцив", или "Штрыкавка" для идиотов с патриотическим уклоном
15:12Жители освобождённых территорий Курской области учатся жить заново - Хинштейн
14:43Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы
14:35Новые медицинские термины в украинском языке
14:21"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн
14:08Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
14:04Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
14:00Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
Лента новостейМолния