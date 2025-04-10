Армия России освободила Журавку в Сумской области
13:30 10.04.2025 (обновлено: 13:31 10.04.2025)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области и соседней Сумской области, где освободили населённый пункт Журавку. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", - сказано в сводке.
Также было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БпЛА", - констатировали в Минобороны РФ.
По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 410 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и множество другой военной техники.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны России.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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