https://ukraina.ru/20250410/armiya-rossii-osvobodila-zhuravku-v-sumskoy-oblasti-1062439956.html

Армия России освободила Журавку в Сумской области

Армия России освободила Журавку в Сумской области - 10.04.2025 Украина.ру

Армия России освободила Журавку в Сумской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области и соседней Сумской области, где освободили населённый пункт Журавку. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-10T13:30

2025-04-10T13:30

2025-04-10T13:31

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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", - сказано в сводке.Также было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 410 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и множество другой военной техники."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны России.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля

https://ukraina.ru/20250410/razvernut-li-vsu-oruzhie-na-kiev-zhivov-o-zalozhnikakh-ukrainskogo-rezhima-1062435407.html

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новости, россия, сумская область, курская область, владимир зеленский, всу, потери всу, кто, сво, нато