ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России - 10.04.2025 Украина.ру
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ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России - 10.04.2025 Украина.ру
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России
Киев не соблюдает договорённости о моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом 10 апреля завило Минобороны РФ.
2025-04-10T13:00
2025-04-10T13:00
новости
новороссия
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россети
газпром
энергетика
мораторий
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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - сказано в официальном сообщении.Там таже отмечено, что за прошедшие сутки украинская армия совершила 11 атак на объекты российской энергетики.В частности, в Луганской Народной Республике 9 апреля в 03.22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС. Электроснабжения лишилось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов".Также 9 апреля в 10.48 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС отключена высоковольтная линия 110 кВ.В Донецкой Народной Республике 9 апреля в 17.45 с украинского БПЛА был осуществлен сброс боеприпаса в г. Горловка на объект ПАО "Россети".В Запорожской области 9 апреля в 09.00 в результате атаки БПЛА были оборваны провода и отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась мини-котельная.В Херсонской области 9 апреля в 18.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" были повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около пяти тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района.В Курской области 9 апреля в 08.45 в результате обстрела ВСУ зафиксирован обрыв проводов в пролетах опор и отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.В Брянской области 9 апреля в 18.15 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" повреждён корпус и отключилась комплектная трансформаторная подстанция.Также 9 апреля в 18.51 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Электроснабжения были илшены бытовые потребители в Севском районе.В Белгородской области 9 апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в ггороде Шебекино на ул. Веселая был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород".Затем, 10 апреля в 05.29 БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на электроподстанцию 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".В Краснодарском крае 9 апреля в 00.43 произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО "Россети Кубань". Это стало следствием обрыва провода в результате атаки украинского беспилотника.Накануне Минобороны России выступало с подобным заявлением. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля
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новости, новороссия, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россети, газпром, энергетика, мораторий, перемирие, донецкая народная республика, новые регионы, бпла, всу, военные преступления, мирные жители
Новости, Новороссия, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россети, Газпром, энергетика, мораторий, перемирие, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, БПЛА, ВСУ, Военные преступления, мирные жители

ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России

13:00 10.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Киев не соблюдает договорённости о моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом 10 апреля завило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - сказано в официальном сообщении.
Там таже отмечено, что за прошедшие сутки украинская армия совершила 11 атак на объекты российской энергетики.
В частности, в Луганской Народной Республике 9 апреля в 03.22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС. Электроснабжения лишилось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов".
Также 9 апреля в 10.48 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС отключена высоковольтная линия 110 кВ.
В Донецкой Народной Республике 9 апреля в 17.45 с украинского БПЛА был осуществлен сброс боеприпаса в г. Горловка на объект ПАО "Россети".
В Запорожской области 9 апреля в 09.00 в результате атаки БПЛА были оборваны провода и отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась мини-котельная.
В Херсонской области 9 апреля в 18.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" были повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около пяти тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района.
В Курской области 9 апреля в 08.45 в результате обстрела ВСУ зафиксирован обрыв проводов в пролетах опор и отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.
В Брянской области 9 апреля в 18.15 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" повреждён корпус и отключилась комплектная трансформаторная подстанция.
Также 9 апреля в 18.51 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Электроснабжения были илшены бытовые потребители в Севском районе.
В Белгородской области 9 апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в ггороде Шебекино на ул. Веселая был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород".
Затем, 10 апреля в 05.29 БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на электроподстанцию 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".
В Краснодарском крае 9 апреля в 00.43 произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО "Россети Кубань". Это стало следствием обрыва провода в результате атаки украинского беспилотника.
Накануне Минобороны России выступало с подобным заявлением. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля
 
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