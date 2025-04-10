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ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России

ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России - 10.04.2025 Украина.ру

ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России

Киев не соблюдает договорённости о моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом 10 апреля завило Минобороны РФ.

2025-04-10T13:00

2025-04-10T13:00

2025-04-10T13:00

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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - сказано в официальном сообщении.Там таже отмечено, что за прошедшие сутки украинская армия совершила 11 атак на объекты российской энергетики.В частности, в Луганской Народной Республике 9 апреля в 03.22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС. Электроснабжения лишилось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов".Также 9 апреля в 10.48 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС отключена высоковольтная линия 110 кВ.В Донецкой Народной Республике 9 апреля в 17.45 с украинского БПЛА был осуществлен сброс боеприпаса в г. Горловка на объект ПАО "Россети".В Запорожской области 9 апреля в 09.00 в результате атаки БПЛА были оборваны провода и отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась мини-котельная.В Херсонской области 9 апреля в 18.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" были повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около пяти тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района.В Курской области 9 апреля в 08.45 в результате обстрела ВСУ зафиксирован обрыв проводов в пролетах опор и отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.В Брянской области 9 апреля в 18.15 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" повреждён корпус и отключилась комплектная трансформаторная подстанция.Также 9 апреля в 18.51 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Электроснабжения были илшены бытовые потребители в Севском районе.В Белгородской области 9 апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в ггороде Шебекино на ул. Веселая был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород".Затем, 10 апреля в 05.29 БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на электроподстанцию 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".В Краснодарском крае 9 апреля в 00.43 произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО "Россети Кубань". Это стало следствием обрыва провода в результате атаки украинского беспилотника.Накануне Минобороны России выступало с подобным заявлением. Подробности в публикации ВСУ атакуют российскую энергетику, ЕС кредитует Киев российскими деньгами. Итоги 9 апреля

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