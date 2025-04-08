https://ukraina.ru/20250408/tbilisi-protiv-glubinnogo-gosudarstva-evropa-ugrozhaet-gruzii-ukrainskim-stsenariem--1062387739.html
Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием - 08.04.2025 Украина.ру
Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
Грузия сумела избежать украинского сценария, который в этой закавказской стране пыталось реализовать "глубинное государство". Об этом 7 апреля во время беседы с журналистами в Батуми рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
2025-04-08T18:32
2025-04-08T18:32
2025-04-08T18:32
эксклюзив
грузия
россия
абхазия
бидзине иванишвили
дональд трамп
фронт
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По его словам, "глубинное государство" поручило европейским структурам обеспечить продолжения войны на Украине. У украинского руководства хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но "для народа Украины в этом нет никакой пользы", сказал Кобахидзе.С другой стороны, Грузия сумела избежать украинского сценария, так как подобные события полностью противоречат национальным интересам страны - поэтому ее руководство находится под постоянным давлением "глубинного государства", отметил он.В этот же день в эфире телеканала Imedi Кобахидзе назвал возможным "возвращение" Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. При этом он отметил, что, если Грузия "проявит терпение и этим терпением будет руководствоваться в своей политике", достижение этой цели является реальным.Открытая конфронтация между действующим руководством Грузии и коллективным Западом началась параллельно с возобновлением обсуждения проекта закона об иноагентах в грузинском парламенте весной 2024 года.Однако сам Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что проблемы в двусторонних отношениях начались после того, как Тбилиси отказался открыть второй фронт против России по указанию Запада. По его словам, представители "глубинного государства" США и их агентура в грузинской оппозиции требовали от руководства Грузии начать боевые действия.Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее рассказал местным СМИ, что высокопоставленные западные чиновники предлагали руководству страны начать короткую войну с Россией, которая продолжалась бы три-четыре дня, а потом перейти к "партизанскому сопротивлению".По рассказу Иванишвили, на слова грузинских политиков о том, что подобные предложения могли бы обернуться катастрофой для страны, так как это значило бы подвергнуть три-четыре миллиона жителей смертельному риску, западные чиновники ответили, что "за три или четыре дня всех не убьют".Предполагается, что военные действия с целью заставить Россию открыть в Закавказье второй фронт начались бы с нападения Грузии на Абхазию и Южную Осетию, с которыми Тбилиси уже находился в состоянии конфликта с конца 1980-х и вплоть до августа 2008 года. Тогда России пришлось ввести войска в Южную Осетию, чтобы защитить своих граждан и миротворцев в республике во время очередного акта агрессии со стороны Грузии.В случае открытия второго фронта против России Грузия опять потерпела бы поражение, но России пришлось бы задействовать дополнительные силы и ресурсы. На это и рассчитывал Запад в контексте конфликта на Украине.На протяжении нескольких лет Грузия и ее правительство действительно сталкиваются с массированным давлением, в том числе через финансово и идеологический заряженные уличные протесты, достигнувшие пика в конце прошлого года. Такое мнение Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."Мы помним, какие события разворачивались в Грузии до и после парламентских выборов. Правящей партии тогда удалось грамотными действиями отстоять свою победу и дождаться некоторых перемен в стане коллективного Запада. Здесь я имею в виду победу Дональда Трампа на президентских выборах и отход американских республиканцев от поддержки деструктивных проявлений на постсоветском пространстве", - рассказал эксперт.По его словам, премьер Грузии справедливо отметил, что сейчас прежнюю политику продолжают европейцы, в то время как новая администрация Трампа прекратила финансирование тех структур, которые активно участвовали в разжигании массовых протестов в Грузии через подконтрольные НПО, в том числе USAID.Арешев полагает, что упоминание стремления Тбилиси решить вопросы Абхазии и Южной Осетии политическим путем связанны с провокационными лозунгами, которые в ходе протестных митингов звучали в разных городах Грузии."Со стороны радикально настроенных протестующих звучали призывы "идти на Сухум" и решить абхазский вопрос силой. Подчеркивая необходимость политического урегулирования вопроса официальный Тбилиси дает понять, что не имеет ничего общего с этими агрессивными выступлениями, равно как и с возможными провокациями, которые могут быть предприняты на границах Абхазии", - отметил Арешев.Он напомнил, что основным камнем преткновения в переговорах между Тблилиси, Сухумом и Цхинвалом является вопрос о подписании юридически обязывающего соглашения о неприменении силы."Этот вопрос периодически обсуждается на экспертном уровне, так же, как и другие вопросы, в частности, о разблокировки коммуникаций. Действующие грузинские власти до последнего времени вели себя здесь достаточно сдержано, очевидно, опасаясь негативного общественного резонанса и обвинений о предательстве со стороны радикальной оппозиции", - рассказал эксперт.Поэтому нельзя исключать, что в словах Кобазидзе о "политике терпения" содержится какой-то импульс к возможному переговорному процессу. Однако судить об этом можно будет только по мере поступления соответствующей достоверной информации, подчеркнул Арешев.По его словам, возобновление сотрудничества между Грузией, Абхазией и Южной Осетией может начаться с маленьких шагов – с активизации экономического взаимодействия, с проектов, которые отвечали бы интересам населения и Абхазии, и Грузии. Сюда надо причислить и вопросы приграничного взаимодействия, приграничной торговли, оказания медицинских услуг, добавил эксперт."Я думаю, что все это можно обсуждать в рамках различных грузинско-российских форматов, которые должные будут прийти на смену комиссии "Карасин-Абашидзе". Но возможности для восстановления Грузии в границах бывшей Грузинской ССР в ближайшей перспективе я не вижу", - подытожил Андрей Арешев.Больше о политической ситуации в Грузии в материале Игоря Сердюкова По американскому образцу. В Грузии приняли новый закон об иноагентах, который очень не нравится на Западе
https://ukraina.ru/20241202/1059361802.html
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эксклюзив, грузия, россия, абхазия, бидзине иванишвили, дональд трамп, фронт
Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
Грузия сумела избежать украинского сценария, который в этой закавказской стране пыталось реализовать "глубинное государство". Об этом 7 апреля во время беседы с журналистами в Батуми рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
По его словам, "глубинное государство" поручило европейским структурам обеспечить продолжения войны на Украине. У украинского руководства хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но "для народа Украины в этом нет никакой пользы", сказал Кобахидзе.
С другой стороны, Грузия
сумела избежать украинского сценария, так как подобные события полностью противоречат национальным интересам страны - поэтому ее руководство находится под постоянным давлением "глубинного государства", отметил он.
В этот же день в эфире телеканала Imedi Кобахидзе назвал возможным "возвращение" Абхазии
и Южной Осетии
в состав Грузии. При этом он отметил, что, если Грузия "проявит терпение и этим терпением будет руководствоваться в своей политике", достижение этой цели является реальным.
Открытая конфронтация между действующим руководством Грузии и коллективным Западом
началась параллельно с возобновлением обсуждения проекта закона об иноагентах в грузинском парламенте весной 2024 года.
Однако сам Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что проблемы в двусторонних отношениях начались после того, как Тбилиси
отказался открыть второй фронт против России
по указанию Запада. По его словам, представители "глубинного государства" США
и их агентура в грузинской оппозиции требовали от руководства Грузии начать боевые действия.
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
ранее рассказал местным СМИ, что высокопоставленные западные чиновники предлагали руководству страны начать короткую войну с Россией, которая продолжалась бы три-четыре дня, а потом перейти к "партизанскому сопротивлению".
По рассказу Иванишвили, на слова грузинских политиков о том, что подобные предложения могли бы обернуться катастрофой для страны, так как это значило бы подвергнуть три-четыре миллиона жителей смертельному риску, западные чиновники ответили, что "за три или четыре дня всех не убьют".
Предполагается, что военные действия с целью заставить Россию открыть в Закавказье
второй фронт начались бы с нападения Грузии на Абхазию и Южную Осетию, с которыми Тбилиси уже находился в состоянии конфликта с конца 1980-х и вплоть до августа 2008 года. Тогда России пришлось ввести войска в Южную Осетию, чтобы защитить своих граждан и миротворцев в республике во время очередного акта агрессии со стороны Грузии.
В случае открытия второго фронта против России Грузия опять потерпела бы поражение, но России пришлось бы задействовать дополнительные силы и ресурсы. На это и рассчитывал Запад в контексте конфликта на Украине
.
На протяжении нескольких лет Грузия и ее правительство действительно сталкиваются с массированным давлением, в том числе через финансово и идеологический заряженные уличные протесты, достигнувшие пика в конце прошлого года. Такое мнение Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
"Мы помним, какие события разворачивались в Грузии до и после парламентских выборов. Правящей партии тогда удалось грамотными действиями отстоять свою победу и дождаться некоторых перемен в стане коллективного Запада. Здесь я имею в виду победу Дональда Трампа
на президентских выборах и отход американских республиканцев от поддержки деструктивных проявлений на постсоветском пространстве", - рассказал эксперт.
По его словам, премьер Грузии справедливо отметил, что сейчас прежнюю политику продолжают европейцы, в то время как новая администрация Трампа прекратила финансирование тех структур, которые активно участвовали в разжигании массовых протестов в Грузии через подконтрольные НПО, в том числе USAID.
Арешев полагает, что упоминание стремления Тбилиси решить вопросы Абхазии и Южной Осетии политическим путем связанны с провокационными лозунгами, которые в ходе протестных митингов звучали в разных городах Грузии.
"Со стороны радикально настроенных протестующих звучали призывы "идти на Сухум" и решить абхазский вопрос силой. Подчеркивая необходимость политического урегулирования вопроса официальный Тбилиси дает понять, что не имеет ничего общего с этими агрессивными выступлениями, равно как и с возможными провокациями, которые могут быть предприняты на границах Абхазии", - отметил Арешев.
Он напомнил, что основным камнем преткновения в переговорах между Тблилиси, Сухумом
и Цхинвалом является вопрос о подписании юридически обязывающего соглашения о неприменении силы.
"Этот вопрос периодически обсуждается на экспертном уровне, так же, как и другие вопросы, в частности, о разблокировки коммуникаций. Действующие грузинские власти до последнего времени вели себя здесь достаточно сдержано, очевидно, опасаясь негативного общественного резонанса и обвинений о предательстве со стороны радикальной оппозиции", - рассказал эксперт.
Поэтому нельзя исключать, что в словах Кобазидзе о "политике терпения" содержится какой-то импульс к возможному переговорному процессу. Однако судить об этом можно будет только по мере поступления соответствующей достоверной информации, подчеркнул Арешев.
По его словам, возобновление сотрудничества между Грузией, Абхазией и Южной Осетией может начаться с маленьких шагов – с активизации экономического взаимодействия, с проектов, которые отвечали бы интересам населения и Абхазии, и Грузии. Сюда надо причислить и вопросы приграничного взаимодействия, приграничной торговли, оказания медицинских услуг, добавил эксперт.
"Я думаю, что все это можно обсуждать в рамках различных грузинско-российских форматов, которые должные будут прийти на смену комиссии "Карасин-Абашидзе". Но возможности для восстановления Грузии в границах бывшей Грузинской ССР в ближайшей перспективе я не вижу", - подытожил Андрей Арешев.