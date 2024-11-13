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Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа

Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа - 13.11.2024 Украина.ру

Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа

Дональд Трамп намерен прийти в Белый дом миротворцем, который будет заканчивать войны, а не начинать новые. Таковы пока заявления самого победившего кандидата и его команды. Не окажется ли новый американский президент классическим волком в овечьей шкуре и что ждать от политики США на ключевых направлениях в ближайшие годы – в материале Украина.ру

2024-11-13T17:25

2024-11-13T17:25

2024-11-13T17:25

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украина

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УкраинаДональд Трамп, его ближайшее окружение во время нынешней президентской кампании неоднократно давали понять, что будущая администрация намерена приложить усилия для завершения украинского конфликта. Четкого плана представлено еще не было, судя по отрывочным заявлениям и инсайдам в СМИ рабочей версией является заморозка противостояния и отсрочка с принятием Украины в НАТО, занятые РФ территории сохранятся за ней.Даже такой, не самый приемлемый для Москвы план Трампа рискует так и остаться лишь декларацией о намерениях, полагает экс-руководитель российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Владимир Овчинский.По его мнению, мирные инициативы следующего президента Соединенных Штатов будут срываться как внутри США, так и Украиной. В качестве примера он привел недавнюю историю с вбросом газеты Tha WhashingtonPost о телефонной беседе Трампа с Владимиром Путины. На следующий же день ВСУ устроили массированный налет БПЛА с целью прорыва на Москву."Следовательно, этот мирный план Трампа уже сорвали. К нему уже не будут возвращаться. Между Россией и Украиной никаких переговоров не будет. Надо воевать до победного конца", - сказал он в интервью изданию Украина.ру.Овчинский напомнил о словах нынешнего главы Пентагона Ллойда Остина, который ориентировал своих подчиненных на работу с Трампом, т.к. тот хорошо относится к армии. А сразу после этого министр обороны США объявил, что Украине будет предоставлена новая военная помощь."Короче говоря, Трамп еще не успел ничего сделать, а его уже зажали в тиски. Как он из них вырвется? Его мирный план по Украине убит в утробе", - отметил эксперт.На словах Трамп будет мягким, но его "друзья-лимитрофы" будут обеспечивать Украину всем необходимым, полагает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков."Это очень хитрый политик, который будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника. Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится. Времена не те", - заявил он Украина.ру.Диалог с США возможен только после достижения всех целей СВО, подчеркнул Леонков.Трамп не филантроп, не пацифист, он бизнесмен. Его любимое занятие — это заключать сделки. Нам нравится его позиция по Украине. Но разве он с барского плеча отдаст нам Украину, чьи ресурсы "Форбс" недавно оценил в 15 триллионов долларов, задается вопросом в интервью Украина.ру политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин."Нам нужна вся Украина, которая будет нейтральной. А они возьмут тайм-аут, перезапустят свой ВПК для сдерживания России и Китая. Это будет отложенная война. Это не решение вопроса. Ясно одно: если от Украины останется территория, которая по окончанию СВО будет находиться вне контроля России, то ее возьмут в НАТО и накачают вооружениями стратегического характера. Это будет затишье перед бурей", - заявил он.Если Трамп будет перекладывать спонсирование киевского режима на европейцев, то это может быть выгодно России, отметил военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Москва может сыграть на этих американско-европейских противоречиях."У Трампа будет какая-то инициатива, она будет называться мирной, а дальше нужно смотреть на ее содержание. Соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, потому что вряд ли это будет сладкая конфета. Ее попробуют подсолить, а может, и отравить. Никто на Западе не согласится полностью на наши требования по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус", - заявил он в беседе с изданием Украина.ру.Ближний ВостокКолебания демократов в отношении поддержки Израиля при Трампе сменятся политикой полного одобрения любых действий Тел-Авива. Более того, в израильско-иранском конфликте Трамп явно собирается подталкивать Израиль к занятию более жёсткой позиции, написал в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко."Трамп рассчитывает на то, что стратегическое поражение Ирану можно нанести силами одного Израиля, если его хорошо вооружить, а также за счёт "демонстрации флага" сильной военно-морской группировки США. Но, в случае необходимости, готов прямо поддержать Израиль", - считает эксперт.Быстрая победа над Ираном должна усилить позиции республиканцев на промежуточных (2026 года) выборах в Конгресс, а также на президентских и парламентских выборах 2028 года. Она также должна вернуть Вашингтону монопольную позицию на Ближнем Востоке, позволить восстановить контроль над Турцией и дать прямой выход на Кавказ и в Среднюю Азию с юга. Она должна резко ухудшить стратегическое положение России и Китая, поставить под удар связывающие их сухопутные коммуникации и, тем самым, резко уронить их международный авторитет, перечислил он цели такой войны.Трамп планирует отыграть всё потерянное предыдущими администрациями одним ударом в "солнечное сплетение" Ближнего Востока. Для реализации этой идеи ему нужен сильный Израиль, который примет на себя главные риски от разжигания и ведения этой войны, продолжил Ищенко.По его мнению, в такой ситуации новая американская администрация перенаправит свои денежные потоки с Украины на Ближний Восток, но добивать Киев Вашингтон не будут, выжимая из агонии этой страны максимальные выгоды для себя.Китай, Тайвань, КНДРСитуация в Тихоокеанском регионе для РФ важна тем, что у страны союзнические обязательства с КНДР, напомнил Алексей Анпилогов."Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то нам придется выполнять союзнические обязательства. Возможно, предоставив ядерный зонтик для Пхеньяна. Трамп будет использовать эту слабость, потому что наш союз обязывает нас к определенным действиям, Мы окажемся если не воюющей стороной, то союзником КНДР", - сказал он.Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове — это термоядерная война между двумя Кореями. Тайванский конфликт соответствует главной цели Трампа - это противостояние с Китаем, добавил Анпилогов.Если десантная операция КНР будет успешной, рассказал эксперт, и пройдет критическую точку, когда войска смогут закрепиться на побережье, дальше будет сложно обеспечивать блокаду этого десанта, контроль Тайваньского пролива. Противокорабельные ракеты скорее всего, уничтожат весь надводный флот США.Поэтому для Соединенных Штатов важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. И выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: Евразийский, куда войдут РФ, Иран и Китай, и западный блок, куда затягиваются Южная Корея, Япония, Филиппины, во главе которого будут стоять США и Европа, подчеркнул собеседник издания.По его словам, там есть еще и конфликт между Китаем и Филиппинами. Манилу тоже настраивают на конфликт с Пекином. Вся филиппинская элита на крючке у США, там ситуация даже хуже, чем у Владимира Зеленского, отметил Анпилогов. Филиппины следуют в русле американской политики больше, чем Япония и Южная Корея. Никуда с этого крючка не спрыгнет Австралия. Ее тоже впрягут в военную колесницу и заставят бороться с Китаем. Это категорический императив Трампа, резюмировал эксперт.Похожую схему будущего тихоокеанского конфликта выстраивает и Ростислав Ищенко. Он основывается на характере военных маневров, которые проводят США и их союзники в этом регионе."Тайвань нужен для затравки кризиса. Филиппины должны сыграть роль передовой американской базы, куда будут выдвинуты, при необходимости, силы авиации и флота, чтобы, не вступая в бой, давить на Китай самим своим присутствием, оттягивая силы авиации и флота КНР с корейско-японского ТВД (театра военных действий). Япония и Республика Корея (РК) – главный ударный кулак. Токио обеспечивает защиту своим флотом коммуникаций в треугольнике Республика Корея – Япония – Филиппины", - пишет он.Сеул – главная сухопутная ударная сила, обеспечивающая плацдарм на корейском полуострове и высадку союзных США сил под предлогом "защиты" РК от КНДР, считает политолог. Предполагается, что КНДР не устоит под комплексным ударом нескольких тихоокеанских армий и флотов, и Китай будет вынужден вмешаться в ее защиту, что оттянет его сухопутные силы от Тайваня и Филиппин, разорвет единый стратегически фронт КНР и позволит Вашингтону стратегически переиграть Пекин, не вступая с ним в прямую конфронтацию, объяснил Ищенко.Тем не менее, отметил он, иранское направление сейчас для Трампа важнее китайского, во многом из-за того, что РФ заключила союз с Северной Кореей."Этот договор вызвал в США двухпартийную истерику, поскольку резко снижает возможности военного давления на КНДР, в случае же военного конфликта на корейском полуострове позволяет Пекину, при необходимости, сохранить группировку своих сил на Юге (против Тайваня)", - считает эксперт.Подпертую Россией армию КНДР сломать будет невозможно, северный фланг Тихоокеанского ТВД оказывается в позиционном тупике, а шансы стратегически переиграть Китай падают почти до нуля, подытожил Ищенко.О том, что думают эксперты о кадровой политике следующего президента США - в материале издания Украина.ру Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта - мнения экспертов.

https://ukraina.ru/20241113/1058844754.html

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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, китай, кндр, ближний восток, тайвань, россия