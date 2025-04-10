https://ukraina.ru/20250410/1062419256.html

Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС

Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС - 10.04.2025 Украина.ру

Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС

В ходе СВО сложилась ситуация, когда ни у нас, ни у противника нет сил на большое наступление, способное перевернуть игровой стол. Возможно, в штабах что-то придумывают. Но пока от нас эта информация закрыта, считает военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-04-10T07:00

2025-04-10T07:00

2025-04-10T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Леонидович, когда в прошлый раз я подробно расспрашивал у вас про белорусский ВПК, вы сказали, что он в основном занимается выпуском комплектующих для российской техники, а не выпуском готовой продукции…- Я не говорил, что белорусский ВПК не производит готовую продукцию. Скажем, точная оптика для танков поступает из Беларуси на танковый завод полностью готовой. Этот прибор остается только прикрутить к кронштейну башни.То же самое касается средств РЭБ. Поступают готовые блоки, которые российские заводы используют для сборки своих изделий. Другое дело, что полностью готовую станцию РЭБ белорусы не поставляют, потому что не делают их в промышленных масштабах.Минск производит их в достаточном количестве, чтобы обеспечить белорусскую армию. Но больших партий на продажу Минск не делает.- А почему в советское время в Белоруссии не построили полноценных бронетанковых и снарядных заводов?- В этом не было необходимости. Танковые заводы в Украинской ССР и РСФСР справлялись с этим. На территории БССР находились танкоремонтные предприятия, которые обеспечивали потребности Белорусского военного округа. Они и сейчас существуют. Они перепрофилированы на относительно более автономные производственные единицы, но сами делать танки они не могут. Они могут проводить модернизацию и реконструкцию (вынимают старую начинку, ставят новую). Но это не является заново сделанной продукцией.- То, что в советское время военная инфраструктура БССР была именно такой, это скорее, хорошо для нас, или все же не очень?- Это однозначно хорошо и для Москвы, и для Минска.Как я уже сказал, Беларусь располагает большим танковым парком со времен Белорусского военного округа. Да, часть продали и распилили, пока Лукашенко не выиграл выборы и не прекратил это дело. Но в целом сухопутные силы республики в штатном расписании танками полностью обеспечены. Если будет необходимость в мобилизации белорусских танкистов и призыве запасных, им будет на чем ездить и из чего стрелять.Повторюсь, Беларусь не сможет обеспечить воюющую Россию всем, что ей надо. Но, с учетом возможностей белорусского военпрома, возможности России воевать на Украине значительно расширены.- В этот момент я у вас обычно спрашиваю про возможности ВСУ строить Брянско-Белорусскую авантюру. Но тут Зеленский впервые признал, что они-таки поперлись на территорию Белгородской области в Краснояружский район, чтобы "сдержать российское наступление на Сумы и Харьков". Ожидаете ли вы в связи с этим, что противник будет щупать новые участки границы и попытается захватить саму Красную Яругу ударом через Колотиловку?- Не думаю, что у Украины хватит ресурсов провести такой мощный удар. Точнее, если сильно поднапрячься, то такое возможно. Но дело в том, что направление этой атаки уже вскрыто. Мы уже знаем, куда могут двинуться прибывшие свежие части противника, чтобы попытаться развить этот эфемерный успех возле Поповки. Это будет отправкой очередной партии ВСУ на убой. Там у нас все готовы. Оборонительные позиции оборудованы, резервы есть. А если же считать такую гипотетическую атаку ВСУ отвлекающим маневром, чтобы они сконцентрировались южнее или севернее, то на войне возможно все. Невозможно только предсказать, как она закончится.- А из этого куска Белгородской области мы как будем ВСУ вычищать?- По отработанной схеме Курской области. Будем наращивать силы для выдавливания противника с нашей территории. Насколько это затянется? Не знаю. В Курской области нам осталось освободить Горналь и Олешню, а ведь это селения одного класса и местность одинаковая. Поэтому исходить надо из темпов операции, которые были развиты при освобождении остатков указанных населенных пунктов Курской области.- А в Сумской области вы чего ожидаете? Стоит ли рассчитывать, что мы сформируем единый плацдарм от Владимировки до Басовки, способный напрямую угрожать самим Сумам?- Напрямую угрожать Сумам мы не можем. В 2022 году мы угрожали этому городу гораздо сильнее, но это не получилось. Скорее всего, будет лишь создана буферная зона на этом ограниченном участке, чтобы минимизировать издержки для жителей этих районов Курской области, которые, надеюсь, будут возвращаться туда с началом лета. Но в целом мы не сможем полностью изолировать границу Курской и Сумской областей даже от действий украинских ДРГ.- В таком случае, как будет меняться и какие задачи будет решать наша группировка "Север"?- Повторюсь, Сумы как объект нас не интересует. Задача состоит в том, чтобы очистить территорию России, попытаться создать буферную зону и держать порох сухим, чтобы не дать ВСУ повторить сценарий августа 2024 года. Основные события будут развиваться на Запорожье и в Донбассе.Просто сейчас такая ситуация, когда ни у нас, ни у них нет сил на большое наступление, способное перевернуть игровой стол и вывести одну из сторон в лидирующее положение. Возможно, в штабах что-то придумывают. Но пока от нас эта информация закрыта.- Хотел бы уточнить: не хватает сил или мастерства?- Период, когда мастерства не хватало, мы уже прошли. У нас есть определенный боевой опыт. Командиры многому научились. Но, видимо, войскам не ставится задача организовать прорыв на 50-60 километров, чтобы освободить ту же Константиновку. И, насколько я понимаю, не ставится задача выйти на границы ДНР с Днепропетровской областью (на новые границы России). Такое ощущение, что все застыло в ожидании того, что нам всем прикажет Трамп.- Почему вы думаете, что все застыло? Разве сейчас не намечается продвижение на Искру и Новопавловку, пусть и медленное?- Пока мы продвигаемся к ним со скоростью один-два километра за несколько недель. Конечно, хорошо, что мы освобождаем новые русские селения. Но это не говорит о том, что мы преодолели кризис темпов наступления, который существует с осени 2023 года.- И что же нам всем прикажет Трамп? Он пока занят торговой войной.- Сейчас у нас образовался треугольник: "Трамп, Зеленский, Путин", в котором наиболее выигрышную позицию занимает именно Владимир Владимирович.Трампу нужно закончить войну хоть кое-как.У Зеленского ставка "все или ничего". Для него важно продолжение войны.А Путину не нужно прямо сейчас войну заканчивать. И он не стоит горой за то, чтобы воевать до последнего украинца (это их идея).То есть у российского лидера больше возможностей выбора, а у Трамп и Зеленский ограничены локальными задачами. Зеленский держится за собственное политическое выживание. Трампу надо что-то предъявить публике. Но не потому, что его жизнь заставляет: он сам обещал, что через сто дней будут приняты глобальные решения.Пока с глобальными решениями не получается. Поэтому Трамп переключился на тарифную войну с Китаем. Это зрелищно. Рынки падают, поднимаются. Все про это пишут. А про Украину на Западе все забыли.- На ваш взгляд, станет ли определяющим период с 18 апреля по 10 мая?- Если до 18 апреля где-то в Эр-Рияде произойдет очередная встреча российской делегации с американской, по итогу которой Москва продлит добровольно взятый на себя мораторий на удары по энергетике, это будет неприятно, но никуда мы от этого не денемся. Если же последний срок 18 апреля в 00:00 часов истечет последний срок, надеюсь, мы преподнесем большой "подарок" для украинской энергетики и других объектов, которые мы месяц не трогали.Киевский режим должен убедиться, что мы не просто дали ему отдышаться, а копили силы для удара по крупной энергетической единице. Пусть она будет не атомной. Может быть, это будет какая-то большая плотина. Но это мое личное мнение.- Конкретные пожелания у вас будут? Чтобы "аккуратно, но сильно"?- Мы же практически уничтожили неатомную энергетику Украины. У них еще остаются сети, которые латают. Страна в бытовом смысле перешла на генераторы. Энергия для промышленности тоже производится не на станциях, а на завезенных генераторах большой мощности. Грубо говоря, генератор на многоосной платформе стоит возле предприятия, которое массово клепает дроны.Такая схема энергопотребления дает больше автономности. Поэтому из самых интересных энергообъектов для нас остается каскад электростанций по Днепру. Полагаю, одна из них должна быть уничтожена.Причем желательно, чтобы эта электростанция была в середине каскада. Чтобы когда вода пойдет большой волной, она била по нижестоящим электростанциям на Днепре.Это не значит, что так будет. Мы с вами просто рассуждаем в формате "хорошо было бы".- Если переговоры сорвутся, ожидаете ли вы радикального смена формата СВО?- Так ведь мы не ведем переговоры об окончании СВО. Мы ведем переговоры об условиях, на которых мы можем рассматривать гипотетическое перемирие. Пока нам никаких условий никто не предъявил. Если бы Трамп сказал: "Ребята, я снимаю санкции с трех российских предприятий и десяти чиновников, а вы за это не бьете туда-то", это было бы понятно. Но никто из американской администрации ничего подобного не говорил. Что тогда с ними обсуждать?- Выходит, будем воевать дальше?- Нам необходимо воевать дальше. Чем сильнее мы воюем, тем сильнее наша переговорная позиция.- Тогда вернемся к фронту. И мы, и противник активно демонстрируют намерения направить в войска много роботизированных наземных платформ. Пока мы видели только единичные случаи их применения. Какие тут есть перспективы?- Понимаете, тут есть определенное разночтение.У нас нет роботов на фронте. И роботов для фронта никто не делает. Все, что делаем и мы, и противник – это телеуправляемые наземные шасси. Они могут быть колесными, гусеничными, смешанными. Какие-нибудь шагоходы могут быть. Но они без человека не работают. Все равно должен быть шнурок, канал связи, видеоканал, чтобы эта машина ехала и выполняла боевые задачи.То есть даже для того, чтобы подогнать платформу и вытащить раненого с поля боя, нужен оператор, который сидит на какой-то дистанции. Поэтому о полностью роботизированной технике речи не идет.Телеуправляемые работы разрабатываются. Две из них (БР-2 и БРГ-1) у нас приняты на вооружение. Остальные находятся в стадии гаражных экспериментов и одноразовых образцов выставочного класса. То есть можно собрать совещание генералитета, отвезти их на полигон, умельцы покажут им платформу, а они уже будут делать глубокомысленные выводы.У противника все то же самое. У Украины есть платформа "Лють" по аналогии с летающей штукой, которая иногда появляется в нашем небе. У нее те же функции: эвакуация, доставка боеприпасов. Иногда она используется для разминирования.Ходили слухи, что и у нас, и у них есть телеуправляемые машины, которые способны сами минировать местность, когда платформа едет с грузом противотанковых мин и устанавливает их на определенном участке. Но, похоже, она их не устанавливает в шахматном или другом определенном порядке. Она их просто сбрасывает на грунт.Повторюсь, гусеничная тележка заезжает на мост, сбрасывает десяток ТМ-62, а оператор подрывает объект. А до роботов нам еще далеко.Что касается роботов, то во время подготовки к интервью я узнал интересный факт. Один робот-манипулятор, который собирает автомобили на заводе (на конвейере стоит), в сто раз умнее, чем все роботизированные платформы, которые у нас есть в наличии. Пока так.- А полностью роботизированная платформа – это когда некая штуковина сама едет на колесах и автоматически поражает всех врагов из АГС?- Фактически это дроиды из "Звездных войн". Причем самые примитивные – с автоматом и масленкой на голове. В этом фильме их выпускали миллионами (смеется).А сейчас нам нужен человекоподобный робот, который может сам увидеть цель, вертеть головой и манипулировать оружием. Платформа этого не может. Ей нужен оператор.- Еще в прошлый раз мы с вами говорили, что наши СМИ слишком часто сваливают вину за какие-то неудачи на беспилотники ("Почему не наступаете? Там дроны. Почему не удержали позицию? У них же дроны"). Я бы хотел, чтобы вы продолжили эту мысль.- Дело не в том, что СМИ спихивают вину. Картина-то объективная. В том смысле, что если два пехотинца штурмуют посадку, то хватит двух дронов, чтобы их поразить. А если на какой-то объект наступает пехотный батальон (500 человек на боевых машинах), не хватит никаких дронов, чтобы остановить этот батальон, когда он развернется и выйдет на рубеж атаки.Он будет вести огонь и сопровождаться артиллерийской поддержкой. У него будет свое дроновое прикрытие. В этом случае ни один вражеский оператор не сможет высунуть голову из укрытия, чтобы посмотреть, где этот батальон идет.Конечно, потери в этом случае у него будут. Но позиция будет взята.То есть на массовость дронов надо отвечать массовостью войск и техники.А пока "один на один" дрон выигрывает. Он быстрее и дешевле. Человека жалко, а десяток дронов на убийство этого человека не жалко.- Научимся ли мы отвечать на массовость дронов массовостью войск и техники?- А это зависит еще и от того, какие приказы ставит наше командование и ставит ли вообще.Приказ – это когда командир приказывает своему подчиненному: "Завтра ты должен взять избушку лесника. За невыполнение – расстрел". А если наш батальон не получил приказ отбить Демидовку за ночь, мы вообще не вправе предъявлять никаких претензий военным.Если был приказ, но не выполнили – это одно. Если приказа не было – чего тогда говорить.- Наверное, я должен что-то спросить у вас по поводу того, что США начали выводить военную технику и персонал из Жешува. С другой стороны, есть ли смысл вообще рассуждать о том, как от этого изменится логистика для Украины? Может быть, важнее не то, что у них с вооружениями, а что у нас?- Есть специальные логистические подразделения, где солдаты обучены водить погрузчики, стропить грузы в самолет и ходить с планшетом ("Этот ящик туда, этот – сюда"). Эти солдаты взаимозаменяемы, потому что учатся по одним и тем же программам. И если из Жешува убирается американский персонал, который занимается логистикой на аэродроме, там появится немецкий персонал, обученный по стандартам НАТО.- Выходит, в этих сообщениях вообще нет никакой сенсации?- Абсолютно никакой. Да, их можно рассматривать как некий жест со стороны США. Но американцы руководствуются не жестикуляциями, а своими военными соображениями. Возможно, мы наблюдаем простую ротацию, когда на место одного погрузочно/разгрузочного батальона армии США где-то в Форте-Брэгг готовится другой такой же батальон, который прилетит следующим рейсом или через неделю. Примерт дела и начнет дальше работать с логистической машиной Жешува.- А у нас с техникой как?- У нас ее действительно больше, потому что мы ее больше выпускаем. У нас по всем видам наземной техники преимущество перед всем НАТО. Например, по снарядам 152-калибра. Но война-то идет у нас. Мы сжигаем свои произведенные ресурсы. А от Украины ситуация с поставками вообще не зависит. Им сегодня дали, завтра – нет.То есть количественно мы всегда будем превосходить Украину. Запад не способен пополнить потери украинского снаряжения и потери натовского снаряжения в ходе боев. Но поддерживать в рабочем состоянии этот поток пока может.О других аспектах СВО - в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, белоруссия, впк, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, польша, техника, робот, дроны, курская область, энергетика, днепр