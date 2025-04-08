https://ukraina.ru/20250408/1062389706.html

Майданные настроения добрались до США. Станет ли Трамп жертвой цветной революции

Майданные настроения добрались до США. Станет ли Трамп жертвой цветной революции - 08.04.2025 Украина.ру

Майданные настроения добрались до США. Станет ли Трамп жертвой цветной революции

Американцы преуспели в проведении цветных революций зарубежом, а теперь что-то похожее происходит в самих США

2025-04-08T18:43

2025-04-08T18:43

2025-04-08T18:43

эксклюзив

сша

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

протесты

майдан

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Америка протестнаяДональд Трамп менее 100 дней у власти, а страну уже накрыло волной антиправительственных протестов. 5 апреля акции прошли сразу во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия. Всего, как сообщает CNN, состоялось более 1400 выступлений, самое массовое - в Вашингтоне, где под лозунгом "Руки прочь!" на улицы вышли, по разным оценкам, от 10 000 до 20 000 человек.Изначально в качестве темы протестов было заявлено недовольство введённых президентом тарифов на импортные товары.Люди опасаются, что оплачивать эти тарифы в итоге придётся ни кому иному, как им самим, стоимость продукции иностранного производства вырастет, а вместе с ней и инфляция. Необузданными темпами она увеличивалась при предыдущем президенте Джо Байдене, и в значительной степени именно из-за этого многие избиратели не голосовали за представительницу Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис на ноябрьских выборах, возлагая на бизнесмена Трампа большие надежды по стабилизации экономики.Однако теперь население не довольно экономическим курсом, выбранным им на второй президентский срок. В опросе телеканала CBSNewsи компании YouGov таковых оказалось больше половины респондентов, 52%, а уровнем инфляции недовольны и вовсе 56%, причём ответственность за её нынешние показатели участники исследования возлагают на бывшего и действующего президентов примерно в равной степени (Байден – 38%, Трамп - 34%, обоих винят 19%). А ведь именно обвинения демократов в развале экономики были ключевым оружием республиканцев в ходе избирательной кампании 2023/2024.Ещё одна, возможно, не самая очевидная для российской общественности причина такой сильной обеспокоенности американцев по поводу тарифов заключается в падении фондовых рынков. Казалось бы, этим должны быть обеспокоены бизнесмены, а не рядовые граждане. Но нет, их это касается непосредственно, поскольку многие имеют акции, к маю 2023-го таковых было аж 61%, а в период 2001-2008 годов – 62%. По опросам, в обвале американского фондового рынка Трампа винят 2/3 респондентов.Начали на акциях протестов с введения тарифов, а в итоге припомнили президенту всё остальное: "захват власти миллиардерами", сокращение финансирования программ социального обеспечения, здравоохранения (в т.ч. программы медицинского страхования граждан с низким доходом Medicaid) и даже национальных парков. Звучала критика в адрес не только Трампа, но и руководителя Департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска, министра финансов Скотта Бессента, главы Пентагона Пита Хегсета и других представителей администрации.Кто стоит за антитрамповскими акциямиВ стране может быть много людей, несогласных с происходящим, но не могут же они вдруг оказаться все в одно время в одном месте, чтобы выразить своё недовольство, да ещё и под общим лозунгом – у подобных акций всегда есть организаторы. Нынешние протесты устроили те же люди, которые делали это в первый президентский срок Трампа. Несложно догадаться, что представляют они Демократическую партию."Когда протесты "Hands Off" ("Руки прочь" - ред.) так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?" – отметил в своём аккаунте соцсети Х глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, неделю назад совершивший визит в Штаты.В подтверждение своих слов он привёл видеозапись, на которой лидер движения Resistance Lab ("Лаборатория сопротивления") Демократической партии, финансируемого USAID, сравнивает их работу с цветной революцией.А в организации цветных революций по всему миру опыт у американцев богатый: революция роз в Грузии, тюльпановая революция в Киргизии, оранжевая революция и майдан на Украине, список можно продолжать.В происходящем в наши дни в США американист Борис Межуев увидел некоторые признаки цветной революции:· акции хорошо продуманы и организованы;· участие студентов (студенческие протесты конца 1960-х- начала 1970-х годов в Штатах шли вплоть до отставки президента-республиканца Ричарда Никсона);· привлечение к протестному движению бывшего президента-демократа Барака Обамы, имеющего высокий рейтинг и авторитет среди однопартийцев (выступая в колледже Гамильтона 3 апреля, он выразил несогласие с экономической стратегией Трампа и призвал учебные заведения быть готовыми к лишению госфинансирования, а сограждан – противостоять политике главы государства)Ждёт ли Трампа судьба Януковича?Однако говорить о цветной революции в США пока преждевременно, уверен Межуев.А что вообще такое цветная революция? Давайте вспомним. Это смена власти в результате массовых протестов.Демократы, естественно, хотели бы сместить Трампа с президентского поста и взять руководство страной в свои руки. Но сейчас они вряд ли всерьёз готовы приступить к свержению хозяина Белого дома. Прежде всего потому что для этого нет возможностей и ресурсов. Для того, чтобы создать впечатление масштабности акций (в реальности не слишком многочисленных), их запустили в большом количестве городов вместо одной крупной, например, в Нью-Йорке.К тому же, объективно у Демократической партии на сегодняшний день нет лидера. Байден и Харрис – списанные активы, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер вызвал гнев однопартийцев решением поддержать республиканский проект бюджета, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого считали достойной заменой Байдену на последних выборах, понёс репутационные потери из-за стихийных пожаров в своём штате. То есть вести протестное движение, способное совершить переворот в Белом доме, некому.Для чего же тогда всё это? Очевидно, демократы хотят таким образом оказать психологическое давление на Трампа, чтобы он пересмотрел свой курс. Во внутренней политике, в первую очередь, речь о тарифах, а во внешней, видимо, о России, с которой нужно не налаживать отношения, а давить на неё для скорейшего завершения украинского конфликта.Совпадение или нет, но Трамп на фоне протестов объявил о возможности проведения переговоров по тарифам. Правда, при этом он всё равно пытается диктовать свои условия: в частности, президент США готов отсрочить введение ограничений для Евросоюза, если европейцы купят американские энергоносители. Так или иначе, но президент не говорит "всё решено, и точка", а проявляет готовность к диалогу. Хотя не исключено, что он изначально выдвинул завышенные требования, чтобы оставить себе пространство для манёвра.Что касается украинской темы, то тут Трамп изначально говорил, что будет делать то, что больше отвечает национальным интересам США: нужно будет вводить новую порцию санкций против Москвы – введёт, нужно будет дать ВСУ военную помощь – даст. Американский лидер неустанно повторяет слова о значительном прогрессе на пути урегулирования этого конфликта, а на какой конкретно стадии находится переговорный процесс, на какие уступки готовы пойти стороны и на чём настаивает сам Вашингтон, широкой общественности достоверно неизвестно. Поэтому делать вывод, поддастся ли Трамп на требования протестующих, сказать сложно.Межуев не исключает, что 47-й президент США внесёт некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне.И в то же время предупреждает: "Если республиканец продолжит "вольничать", то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в цветную революцию. Тогда глубинное государство продемонстрирует силу в полной мере, и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся "цветочками". Вместе с тем, переворот – если ситуация будет развиваться по этому сценарию – опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся".Читайте также: Массовые протесты в США. Игра всерьёз против Трампа внутри Америки началась

https://ukraina.ru/20250404/1062288894.html

https://ukraina.ru/20220212/1033261084.html

https://ukraina.ru/20241230/1056444922.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, протесты, майдан