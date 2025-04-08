Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение - 08.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250408/1062384679.html
Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение
Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение - 08.04.2025 Украина.ру
Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение
Организация Североатлантического договора (НАТО) основана в понедельник, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне для коллективной обороны стран-участниц, защиты Европы от экспансии или от советского влияния. Ее заявленная цель - гарантировать безопасность и стабильность в Североатлантическом регионе через военно-политическое сотрудничество
2025-04-08T17:36
2025-04-08T17:36
эксклюзив
сша
германия
великобритания
дональд трамп
рютте
нато
оон
вооруженные силы украины
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061046278_4:0:1327:744_1920x0_80_0_0_67560b58f44b3ce2922565477658cb7d.png
Изначально в НАТО входили 12 государств: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сейчас в альянс входят 32 государства, включая большинство стран Европы и новых членов - Финляндию и Швецию.Первым генеральным секретарем был избран экс-начальник личного штаба Уинстона Черчилля британец Лайонел Исмей Гастингс. Он сформулировал основы существования НАТО: "держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем Европы".Правительство СССР раскритиковало действия бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 31 марта 1949 года, накануне подписания договора, был опубликован меморандум, в котором было заявлено, что НАТО создается как блок против Советского союза и стран народной демократии. Власти СССР предупредили: военно-политический блок подрывает основы ООН, противоречит договорам Москвы с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Советская печать называла это заговором против мира, Атлантическим или англо-американским пактом.После окончания Холодной войны СССР и США, с 1990 года в НАТО вступили 17 государств. Этот процесс в России называют расширением НАТО на восток. Кроме этого, с 1990-х годов ведутся переговоры о вступлении в НАТО Украины, что привело её в итоге к вооруженному конфликту с Россией.Структура и численность вооруженных силОбщая численность военнослужащих стран НАТО превышает 3,5 млн человек, включая активные войска, резерв и силы специального назначения. Хотя по разным оценкам численность варьируется от 1,9 млн до 5 млн военнослужащих. Западные аналитики предполагают, что в случае реального конфликта натовцам будет сложно собрать армию численностью более 300 тысяч человек, но на практике этого никто не проверял.Ключевой принцип организации - коллективная оборона, закрепленная в статье 5 Вашингтонского договора. Каждая страна-участница обязуется выделять ресурсы в общий бюджет и участвовать в совместных операциях, в случае нападения на одного из членов альянса - помогать в обороне. За всю историю альянса статья 5 применялась только один раз - в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в США.Структура армии НАТО включает:Совместные постоянные группировки (например, Многонациональный корпус в Германии);Силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) — до 40 тысяч военнослужащих, способных развернуться за 5–30 дней;Силы сдерживания (Enhanced Forward Presence), развернутые в Прибалтике и Польше после 2014 года.Лидером по численности войск являются США (около 1,3 млн военнослужащих), за ними следуют Турция (435 тысяч), Франция (205 тысяч) и Германия (183 тысячи). При этом альянс уделяет внимание не только количеству, но и качеству: доля расходов на оборону многих стран превышает рекомендованные 2% ВВП (США — 3,5%, Польша — 4%, Греция — 3,8%).В 2025 году администрация президента США Дональда Трампа потребовала от стран-участниц увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Этот вопрос будут обсуждать на летнем саммите НАТО в Гааге.Вооружение и технологииНАТО обладает одним из самых современных арсеналов в мире, включая ядерное оружие, высокоточные системы и кибернетические ресурсы.Авиация:Истребители 5-го поколения F-35 Lightning II (США, Великобритания, Италия), способные к малозаметному проникновению в зону ПВО;Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit (США);Беспилотники MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2 (Турция), используемые для разведки и ударов.Сухопутные войска:Основные боевые танки: M1 Abrams (США), Leopard 2A7 (Германия), Challenger 3 (Великобритания);Бронированные машины: Puma (Германия), Stryker (США), Rosomak (Польша);Ракетные системы: HIMARS (дальность до 300 км), Patriot (ПРО).Военно-морские силы:Авианосцы: USS Gerald R. Ford (США), Queen Elizabeth (Великобритания);Подлодки с ядерными ракетами: класс Ohio (США), Triomphant (Франция);Фрегаты и эсминцы: тип Arleigh Burke (США), FREMM (Италия, Франция).Ядерное оружие:США, Великобритания и Франция располагают стратегическими ядерными силами. В Европе размещено около 150 тактических ядерных бомб B61 (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды).Размещение войск и базыСтратегия НАТО предполагает сдерживание потенциальных угроз через передовое размещение сил. Всего у альянса более 20 баз в разных странах.Германия — ключевой хаб: базы Рамштайн (авиация) и Графенвёр в Баварии (танковые части, здесь обучали военнослужащих ВСУ);Нидерланды - штаб-квартира северного фланга НАТО в Брюнсюме;Восточная Европа: после 2014 года созданы многонациональные батальоны в Литве, Латвии, Эстонии и Польше (общей численностью до 5 тысяч военнослужащих),Южное направление: базы в Италии (Неаполь, авиабаза Сигонелла), Турции (Инжирлик).США и Канада обеспечивают логистику и ядерный щит.Структура командования НАТОСистема управления НАТО разделена на два стратегических командования:Эти командования подчиняются Военному комитету НАТО, состоящему из представителей всех стран-членов. Для принятия какого-либо решения нужно согласие представителей всех государств НАТО.Ключевые оперативные центрыSHAPE (Монс, Бельгия)Главный оперативный штаб ACO, созданный в 1951 году. Здесь разрабатываются планы обороны, координируются многонациональные миссии (например, операции в Афганистане или Косово) и управляются силы быстрого реагирования (NRF). В SHAPE работают около 2 тысяч военных и гражданских специалистов из 30 стран.Объединённые командования (JFC — Joint Force Command)Командование воздушными силами (AIRCOM) — Рамштайн, ГерманияУправляет авиацией НАТО, включая перехватчики, системы ПВО и разведывательные дроны. Обеспечивает воздушную полицию в странах Балтии и проводит учения вроде Air Defender.Морское командование (MARCOM) — Нортвуд, ВеликобританияКонтролирует военно-морские операции, включая противоминные миссии и патрулирование Чёрного моря. В его составе — постоянные группы кораблей SNMG (Standing NATO Maritime Group).Сухопутное командование (LANDCOM) - Измир, Турция.Специализированные центрыЦентры командования обеспечивают слаженность действий в кризисных ситуациях. Например, во время начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году SHAPE координировал переброску военной помощи, а JFC Брунсюм усилил присутствие войск НАТО в Восточной Европе.Крупные учения, такие, как Steadfast Defender (2024, 90 тысяч участников), тестируют взаимодействие центров. В ходе них отрабатываются сценарии гибридных войн, кибератак и применения ядерного оружия."Азиатское НАТО"Идея создания военно-политического альянса по образцу НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обсуждается с начала 2000-х годов. Термин "азиатское НАТО" носит гипотетический характер и подразумевает формирование структуры коллективной безопасности для противодействия растущему влиянию Китая, угрозам со стороны КНДР и нестабильности в регионе. Однако на практике такой альянс сталкивается с рядом политических, экономических и исторических препятствий.Пока полноценного аналога НАТО в Азии нет, но отдельные форматы сотрудничества уже существуют:Целями гипотетического альянса называют сдерживание Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, противодействие ядерной программе КНДР, обеспечение судоходства и защиту торговых путей.За создание такой организации выступает, например, премьер-министр Японии Сигэру Исиба. В начале апреля 2025 года он принимал в Токио генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выразил обеспокоенность активностью Китая и призвал союзников к сотрудничеству. Накануне визита Рютте подчеркивал, что присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребовали в США.НАТО без СШАПосле переизбрания президентом США Дональда Трампа в западных СМИ неоднократно вбрасывали темы возможного выхода Штатов из альянса. Идею выхода публично поддержал американский предприниматель Илон Маск. Бывший главком НАТО в Европе Джейм Ставридис заявил журналистам, что пришло время подумать о том, как будет выглядеть мир, если Вашингтон все-таки покинет НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг все возможные слухи. По его словам, США остаются в НАТО, и президент Дональд Трамп предельно ясно об этом высказывается. Все остальное он назвал истерией в СМИ и преувеличением. Если даже гипотетически США оставят НАТО на произвол судьбы, европейским властям придется решить две ключевые проблемы всех времен и народов: власти и денег. Во-первых, кому-то должна будет достаться роль лидера (объективно, это может быть Франция из-за ядерного вооружения, но вряд ли этот вариант всех устроит). Во-вторых, сугубо европейскую армию придется чем-то вооружать, и рассчитывать только на американский ОПК уже не получится.
https://ukraina.ru/20250407/1062345693.html
сша
германия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061046278_170:0:1162:744_1920x0_80_0_0_46e37785ebfbc62b6f5d0b5fabdd93e2.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, германия, великобритания, дональд трамп, рютте, нато, оон, вооруженные силы украины, f-35
Эксклюзив, США, Германия, Великобритания, Дональд Трамп, Рютте, НАТО, ООН, Вооруженные силы Украины, F-35

Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение

17:36 08.04.2025
 
© скриншотЗаседание министров обороны стран НАТО 13 февраля 2025 года
Заседание министров обороны стран НАТО 13 февраля 2025 года
© скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Организация Североатлантического договора (НАТО) основана в понедельник, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне для коллективной обороны стран-участниц, защиты Европы от экспансии или от советского влияния. Ее заявленная цель - гарантировать безопасность и стабильность в Североатлантическом регионе через военно-политическое сотрудничество
Изначально в НАТО входили 12 государств: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сейчас в альянс входят 32 государства, включая большинство стран Европы и новых членов - Финляндию и Швецию.
Первым генеральным секретарем был избран экс-начальник личного штаба Уинстона Черчилля британец Лайонел Исмей Гастингс. Он сформулировал основы существования НАТО: "держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем Европы".
Правительство СССР раскритиковало действия бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 31 марта 1949 года, накануне подписания договора, был опубликован меморандум, в котором было заявлено, что НАТО создается как блок против Советского союза и стран народной демократии. Власти СССР предупредили: военно-политический блок подрывает основы ООН, противоречит договорам Москвы с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Советская печать называла это заговором против мира, Атлантическим или англо-американским пактом.
После окончания Холодной войны СССР и США, с 1990 года в НАТО вступили 17 государств. Этот процесс в России называют расширением НАТО на восток. Кроме этого, с 1990-х годов ведутся переговоры о вступлении в НАТО Украины, что привело её в итоге к вооруженному конфликту с Россией.
Структура и численность вооруженных сил
Общая численность военнослужащих стран НАТО превышает 3,5 млн человек, включая активные войска, резерв и силы специального назначения. Хотя по разным оценкам численность варьируется от 1,9 млн до 5 млн военнослужащих. Западные аналитики предполагают, что в случае реального конфликта натовцам будет сложно собрать армию численностью более 300 тысяч человек, но на практике этого никто не проверял.
Ключевой принцип организации - коллективная оборона, закрепленная в статье 5 Вашингтонского договора. Каждая страна-участница обязуется выделять ресурсы в общий бюджет и участвовать в совместных операциях, в случае нападения на одного из членов альянса - помогать в обороне. За всю историю альянса статья 5 применялась только один раз - в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в США.
Структура армии НАТО включает:
Совместные постоянные группировки (например, Многонациональный корпус в Германии);
Силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) — до 40 тысяч военнослужащих, способных развернуться за 5–30 дней;
Силы сдерживания (Enhanced Forward Presence), развернутые в Прибалтике и Польше после 2014 года.
Лидером по численности войск являются США (около 1,3 млн военнослужащих), за ними следуют Турция (435 тысяч), Франция (205 тысяч) и Германия (183 тысячи). При этом альянс уделяет внимание не только количеству, но и качеству: доля расходов на оборону многих стран превышает рекомендованные 2% ВВП (США — 3,5%, Польша — 4%, Греция — 3,8%).
В 2025 году администрация президента США Дональда Трампа потребовала от стран-участниц увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Этот вопрос будут обсуждать на летнем саммите НАТО в Гааге.
Вооружение и технологии
НАТО обладает одним из самых современных арсеналов в мире, включая ядерное оружие, высокоточные системы и кибернетические ресурсы.
Авиация:
Истребители 5-го поколения F-35 Lightning II (США, Великобритания, Италия), способные к малозаметному проникновению в зону ПВО;
Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit (США);
Беспилотники MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2 (Турция), используемые для разведки и ударов.
Сухопутные войска:
Основные боевые танки: M1 Abrams (США), Leopard 2A7 (Германия), Challenger 3 (Великобритания);
Бронированные машины: Puma (Германия), Stryker (США), Rosomak (Польша);
Ракетные системы: HIMARS (дальность до 300 км), Patriot (ПРО).
Военно-морские силы:
Авианосцы: USS Gerald R. Ford (США), Queen Elizabeth (Великобритания);
Подлодки с ядерными ракетами: класс Ohio (США), Triomphant (Франция);
Фрегаты и эсминцы: тип Arleigh Burke (США), FREMM (Италия, Франция).
Ядерное оружие:
США, Великобритания и Франция располагают стратегическими ядерными силами. В Европе размещено около 150 тактических ядерных бомб B61 (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды).
Размещение войск и базы
Стратегия НАТО предполагает сдерживание потенциальных угроз через передовое размещение сил. Всего у альянса более 20 баз в разных странах.
  • Европа:
Германия — ключевой хаб: базы Рамштайн (авиация) и Графенвёр в Баварии (танковые части, здесь обучали военнослужащих ВСУ);
Нидерланды - штаб-квартира северного фланга НАТО в Брюнсюме;
Восточная Европа: после 2014 года созданы многонациональные батальоны в Литве, Латвии, Эстонии и Польше (общей численностью до 5 тысяч военнослужащих),
Южное направление: базы в Италии (Неаполь, авиабаза Сигонелла), Турции (Инжирлик).
  • Северная Америка:
США и Канада обеспечивают логистику и ядерный щит.
Структура командования НАТО
Система управления НАТО разделена на два стратегических командования:
  1. 1
    Allied Command Operations (ACO) — отвечает за планирование и проведение военных операций. Штаб расположен в Монсе, Бельгия (SHAPE — Supreme Headquarters Allied Powers Europe),
  2. 2
    Allied Command Transformation (ACT) — базируется в Норфолке, США, и занимается модернизацией вооружённых сил, разработкой новых стратегий и интеграцией технологий.
Эти командования подчиняются Военному комитету НАТО, состоящему из представителей всех стран-членов. Для принятия какого-либо решения нужно согласие представителей всех государств НАТО.
Ключевые оперативные центры
SHAPE (Монс, Бельгия)

Главный оперативный штаб ACO, созданный в 1951 году. Здесь разрабатываются планы обороны, координируются многонациональные миссии (например, операции в Афганистане или Косово) и управляются силы быстрого реагирования (NRF). В SHAPE работают около 2 тысяч военных и гражданских специалистов из 30 стран.
Объединённые командования (JFC — Joint Force Command)
  • JFC Брунсюм (Нидерланды) контролирует северное и центральное направление, включая Прибалтику и Северную Атлантику. Участвует в миссиях Enhanced Forward Presence.
  • JFC Неаполь (Италия) отвечает за южное направление — Средиземноморье, Северную Африку и Ближний Восток. Штаб координировал операцию Unified Protector в Ливии (2011).
  • JFC Норфолк (США) создан в 2018 году для защиты трансатлантических коммуникаций и противодействия угрозам в Северной Атлантике.
Командование воздушными силами (AIRCOM) — Рамштайн, Германия
Управляет авиацией НАТО, включая перехватчики, системы ПВО и разведывательные дроны. Обеспечивает воздушную полицию в странах Балтии и проводит учения вроде Air Defender.
Морское командование (MARCOM) — Нортвуд, Великобритания
Контролирует военно-морские операции, включая противоминные миссии и патрулирование Чёрного моря. В его составе — постоянные группы кораблей SNMG (Standing NATO Maritime Group).
Сухопутное командование (LANDCOM) - Измир, Турция.
Специализированные центры
  • Кибернетическое командование (Киев, Украина) официально не входит в НАТО, но сотрудничает с альянсом. Основная задача — защита от кибератак;
  • Центр киберобороны (Таллин, Эстония) создан в 2008 году после кибератак на Эстонию. Разрабатывает стандарты защиты цифровой инфраструктуры;
  • Центр космических операций (Рамштайн, Германия) запущен в 2020 году для мониторинга спутников, противодействия угрозам из космоса и координации с США в рамках программы NATO Space Centre;
  • Совместный центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC) (Быдгощ, Польша). Открыт в феврале 2025 года, первая совместная с Украиной организация, аналитический центр;
  • Центр Помощи НАТО в области безопасности и подготовка для Украины, NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine). Открыт в 2024 году на военной базе США в Висбадене (Германия).
Центры командования обеспечивают слаженность действий в кризисных ситуациях. Например, во время начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году SHAPE координировал переброску военной помощи, а JFC Брунсюм усилил присутствие войск НАТО в Восточной Европе.
Крупные учения, такие, как Steadfast Defender (2024, 90 тысяч участников), тестируют взаимодействие центров. В ходе них отрабатываются сценарии гибридных войн, кибератак и применения ядерного оружия.
"Азиатское НАТО"
Идея создания военно-политического альянса по образцу НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обсуждается с начала 2000-х годов. Термин "азиатское НАТО" носит гипотетический характер и подразумевает формирование структуры коллективной безопасности для противодействия растущему влиянию Китая, угрозам со стороны КНДР и нестабильности в регионе. Однако на практике такой альянс сталкивается с рядом политических, экономических и исторических препятствий.
Пока полноценного аналога НАТО в Азии нет, но отдельные форматы сотрудничества уже существуют:
  1. 1
    QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) — клуб для диалога, фокусирующийся на безопасности, технологиях и инфраструктурных проектах как противовес китайскому влиянию;
  2. 2
    AUKUS (США, Великобритания, Австралия) — военно-политический союз, созданный в 2021 году для развития ядерных подлодок и обмена военными технологиями;
  3. 3
    США и их союзники — двусторонние договоры с Японией, Южной Кореей, Филиппинами, включающие совместные учения и размещение войск.
Целями гипотетического альянса называют сдерживание Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, противодействие ядерной программе КНДР, обеспечение судоходства и защиту торговых путей.
За создание такой организации выступает, например, премьер-министр Японии Сигэру Исиба. В начале апреля 2025 года он принимал в Токио генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выразил обеспокоенность активностью Китая и призвал союзников к сотрудничеству. Накануне визита Рютте подчеркивал, что присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребовали в США.
НАТО без США
После переизбрания президентом США Дональда Трампа в западных СМИ неоднократно вбрасывали темы возможного выхода Штатов из альянса. Идею выхода публично поддержал американский предприниматель Илон Маск.
Бывший главком НАТО в Европе Джейм Ставридис заявил журналистам, что пришло время подумать о том, как будет выглядеть мир, если Вашингтон все-таки покинет НАТО.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг все возможные слухи. По его словам, США остаются в НАТО, и президент Дональд Трамп предельно ясно об этом высказывается. Все остальное он назвал истерией в СМИ и преувеличением.
Если даже гипотетически США оставят НАТО на произвол судьбы, европейским властям придется решить две ключевые проблемы всех времен и народов: власти и денег. Во-первых, кому-то должна будет достаться роль лидера (объективно, это может быть Франция из-за ядерного вооружения, но вряд ли этот вариант всех устроит). Во-вторых, сугубо европейскую армию придется чем-то вооружать, и рассчитывать только на американский ОПК уже не получится.
Рютте
Вчера, 17:40
"Спасибо Трампу за это". Рютте отвлекли от Украины, он летит в ЯпониюСША хотели бы активизировать НАТО в Тихом океане. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте летит в Токио - любой исход украинского конфликта повлияет на Индо-Тихоокеанский регион
 
ЭксклюзивСШАГерманияВеликобританияДональд ТрампРюттеНАТОООНВооруженные силы УкраиныF-35
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56МИД Украины потребовал объяснений у временного поверенного в делах Китая
18:43Майданные настроения добрались до США. Станет ли Трамп жертвой цветной революции
18:32Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
18:31Куда Запад отправит остатки ВСУ? Иванников об историческом примере Дальнего Востока
18:29Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля
17:50Перезагрузить Украину: социальная структура, власть и следующая война с Россией
17:36Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение
17:24Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел
17:12Проблема SWIFT в контексте переговоров России и США. Почему это важно
17:11Шанс для мира. США решили договориться с Ираном на фоне обострения в Газе
16:35Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев
15:28"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны
15:13"Нацюцюрныкы для пихвознавцив", или "Штрыкавка" для идиотов с патриотическим уклоном
15:12Жители освобождённых территорий Курской области учатся жить заново - Хинштейн
14:43Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы
14:35Новые медицинские термины в украинском языке
14:21"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн
14:08Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
14:04Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
14:00Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
Лента новостейМолния