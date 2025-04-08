Армия НАТО: структура, вооружение, численность и размещение
© скриншотЗаседание министров обороны стран НАТО 13 февраля 2025 года
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Организация Североатлантического договора (НАТО) основана в понедельник, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне для коллективной обороны стран-участниц, защиты Европы от экспансии или от советского влияния. Ее заявленная цель - гарантировать безопасность и стабильность в Североатлантическом регионе через военно-политическое сотрудничество
Изначально в НАТО входили 12 государств: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сейчас в альянс входят 32 государства, включая большинство стран Европы и новых членов - Финляндию и Швецию.
Первым генеральным секретарем был избран экс-начальник личного штаба Уинстона Черчилля британец Лайонел Исмей Гастингс. Он сформулировал основы существования НАТО: "держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем Европы".
Правительство СССР раскритиковало действия бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 31 марта 1949 года, накануне подписания договора, был опубликован меморандум, в котором было заявлено, что НАТО создается как блок против Советского союза и стран народной демократии. Власти СССР предупредили: военно-политический блок подрывает основы ООН, противоречит договорам Москвы с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Советская печать называла это заговором против мира, Атлантическим или англо-американским пактом.
После окончания Холодной войны СССР и США, с 1990 года в НАТО вступили 17 государств. Этот процесс в России называют расширением НАТО на восток. Кроме этого, с 1990-х годов ведутся переговоры о вступлении в НАТО Украины, что привело её в итоге к вооруженному конфликту с Россией.
Структура и численность вооруженных сил
Общая численность военнослужащих стран НАТО превышает 3,5 млн человек, включая активные войска, резерв и силы специального назначения. Хотя по разным оценкам численность варьируется от 1,9 млн до 5 млн военнослужащих. Западные аналитики предполагают, что в случае реального конфликта натовцам будет сложно собрать армию численностью более 300 тысяч человек, но на практике этого никто не проверял.
Ключевой принцип организации - коллективная оборона, закрепленная в статье 5 Вашингтонского договора. Каждая страна-участница обязуется выделять ресурсы в общий бюджет и участвовать в совместных операциях, в случае нападения на одного из членов альянса - помогать в обороне. За всю историю альянса статья 5 применялась только один раз - в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в США.
Структура армии НАТО включает:
Совместные постоянные группировки (например, Многонациональный корпус в Германии);
Силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) — до 40 тысяч военнослужащих, способных развернуться за 5–30 дней;
Силы сдерживания (Enhanced Forward Presence), развернутые в Прибалтике и Польше после 2014 года.
Лидером по численности войск являются США (около 1,3 млн военнослужащих), за ними следуют Турция (435 тысяч), Франция (205 тысяч) и Германия (183 тысячи). При этом альянс уделяет внимание не только количеству, но и качеству: доля расходов на оборону многих стран превышает рекомендованные 2% ВВП (США — 3,5%, Польша — 4%, Греция — 3,8%).
В 2025 году администрация президента США Дональда Трампа потребовала от стран-участниц увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Этот вопрос будут обсуждать на летнем саммите НАТО в Гааге.
Вооружение и технологии
НАТО обладает одним из самых современных арсеналов в мире, включая ядерное оружие, высокоточные системы и кибернетические ресурсы.
Авиация:
Истребители 5-го поколения F-35 Lightning II (США, Великобритания, Италия), способные к малозаметному проникновению в зону ПВО;
Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit (США);
Беспилотники MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2 (Турция), используемые для разведки и ударов.
Сухопутные войска:
Основные боевые танки: M1 Abrams (США), Leopard 2A7 (Германия), Challenger 3 (Великобритания);
Бронированные машины: Puma (Германия), Stryker (США), Rosomak (Польша);
Ракетные системы: HIMARS (дальность до 300 км), Patriot (ПРО).
Военно-морские силы:
Авианосцы: USS Gerald R. Ford (США), Queen Elizabeth (Великобритания);
Подлодки с ядерными ракетами: класс Ohio (США), Triomphant (Франция);
Фрегаты и эсминцы: тип Arleigh Burke (США), FREMM (Италия, Франция).
Ядерное оружие:
США, Великобритания и Франция располагают стратегическими ядерными силами. В Европе размещено около 150 тактических ядерных бомб B61 (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды).
Размещение войск и базы
Стратегия НАТО предполагает сдерживание потенциальных угроз через передовое размещение сил. Всего у альянса более 20 баз в разных странах.
- —Европа:
Германия — ключевой хаб: базы Рамштайн (авиация) и Графенвёр в Баварии (танковые части, здесь обучали военнослужащих ВСУ);
Нидерланды - штаб-квартира северного фланга НАТО в Брюнсюме;
Восточная Европа: после 2014 года созданы многонациональные батальоны в Литве, Латвии, Эстонии и Польше (общей численностью до 5 тысяч военнослужащих),
Южное направление: базы в Италии (Неаполь, авиабаза Сигонелла), Турции (Инжирлик).
- —Северная Америка:
США и Канада обеспечивают логистику и ядерный щит.
Структура командования НАТО
Система управления НАТО разделена на два стратегических командования:
- 1Allied Command Operations (ACO) — отвечает за планирование и проведение военных операций. Штаб расположен в Монсе, Бельгия (SHAPE — Supreme Headquarters Allied Powers Europe),
- 2Allied Command Transformation (ACT) — базируется в Норфолке, США, и занимается модернизацией вооружённых сил, разработкой новых стратегий и интеграцией технологий.
Эти командования подчиняются Военному комитету НАТО, состоящему из представителей всех стран-членов. Для принятия какого-либо решения нужно согласие представителей всех государств НАТО.
Ключевые оперативные центры
SHAPE (Монс, Бельгия)
Главный оперативный штаб ACO, созданный в 1951 году. Здесь разрабатываются планы обороны, координируются многонациональные миссии (например, операции в Афганистане или Косово) и управляются силы быстрого реагирования (NRF). В SHAPE работают около 2 тысяч военных и гражданских специалистов из 30 стран.
Объединённые командования (JFC — Joint Force Command)
- —JFC Брунсюм (Нидерланды) контролирует северное и центральное направление, включая Прибалтику и Северную Атлантику. Участвует в миссиях Enhanced Forward Presence.
- —JFC Неаполь (Италия) отвечает за южное направление — Средиземноморье, Северную Африку и Ближний Восток. Штаб координировал операцию Unified Protector в Ливии (2011).
- —JFC Норфолк (США) создан в 2018 году для защиты трансатлантических коммуникаций и противодействия угрозам в Северной Атлантике.
Командование воздушными силами (AIRCOM) — Рамштайн, Германия
Управляет авиацией НАТО, включая перехватчики, системы ПВО и разведывательные дроны. Обеспечивает воздушную полицию в странах Балтии и проводит учения вроде Air Defender.
Морское командование (MARCOM) — Нортвуд, Великобритания
Контролирует военно-морские операции, включая противоминные миссии и патрулирование Чёрного моря. В его составе — постоянные группы кораблей SNMG (Standing NATO Maritime Group).
Сухопутное командование (LANDCOM) - Измир, Турция.
Специализированные центры
- —Кибернетическое командование (Киев, Украина) официально не входит в НАТО, но сотрудничает с альянсом. Основная задача — защита от кибератак;
- —Центр киберобороны (Таллин, Эстония) создан в 2008 году после кибератак на Эстонию. Разрабатывает стандарты защиты цифровой инфраструктуры;
- —Центр космических операций (Рамштайн, Германия) запущен в 2020 году для мониторинга спутников, противодействия угрозам из космоса и координации с США в рамках программы NATO Space Centre;
- —Совместный центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC) (Быдгощ, Польша). Открыт в феврале 2025 года, первая совместная с Украиной организация, аналитический центр;
- —Центр Помощи НАТО в области безопасности и подготовка для Украины, NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine). Открыт в 2024 году на военной базе США в Висбадене (Германия).
Центры командования обеспечивают слаженность действий в кризисных ситуациях. Например, во время начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году SHAPE координировал переброску военной помощи, а JFC Брунсюм усилил присутствие войск НАТО в Восточной Европе.
Крупные учения, такие, как Steadfast Defender (2024, 90 тысяч участников), тестируют взаимодействие центров. В ходе них отрабатываются сценарии гибридных войн, кибератак и применения ядерного оружия.
"Азиатское НАТО"
Идея создания военно-политического альянса по образцу НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обсуждается с начала 2000-х годов. Термин "азиатское НАТО" носит гипотетический характер и подразумевает формирование структуры коллективной безопасности для противодействия растущему влиянию Китая, угрозам со стороны КНДР и нестабильности в регионе. Однако на практике такой альянс сталкивается с рядом политических, экономических и исторических препятствий.
Пока полноценного аналога НАТО в Азии нет, но отдельные форматы сотрудничества уже существуют:
- 1QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) — клуб для диалога, фокусирующийся на безопасности, технологиях и инфраструктурных проектах как противовес китайскому влиянию;
- 2AUKUS (США, Великобритания, Австралия) — военно-политический союз, созданный в 2021 году для развития ядерных подлодок и обмена военными технологиями;
- 3США и их союзники — двусторонние договоры с Японией, Южной Кореей, Филиппинами, включающие совместные учения и размещение войск.
Целями гипотетического альянса называют сдерживание Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, противодействие ядерной программе КНДР, обеспечение судоходства и защиту торговых путей.
За создание такой организации выступает, например, премьер-министр Японии Сигэру Исиба. В начале апреля 2025 года он принимал в Токио генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выразил обеспокоенность активностью Китая и призвал союзников к сотрудничеству. Накануне визита Рютте подчеркивал, что присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребовали в США.
НАТО без США
После переизбрания президентом США Дональда Трампа в западных СМИ неоднократно вбрасывали темы возможного выхода Штатов из альянса. Идею выхода публично поддержал американский предприниматель Илон Маск.
Бывший главком НАТО в Европе Джейм Ставридис заявил журналистам, что пришло время подумать о том, как будет выглядеть мир, если Вашингтон все-таки покинет НАТО.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг все возможные слухи. По его словам, США остаются в НАТО, и президент Дональд Трамп предельно ясно об этом высказывается. Все остальное он назвал истерией в СМИ и преувеличением.
Если даже гипотетически США оставят НАТО на произвол судьбы, европейским властям придется решить две ключевые проблемы всех времен и народов: власти и денег. Во-первых, кому-то должна будет достаться роль лидера (объективно, это может быть Франция из-за ядерного вооружения, но вряд ли этот вариант всех устроит). Во-вторых, сугубо европейскую армию придется чем-то вооружать, и рассчитывать только на американский ОПК уже не получится.