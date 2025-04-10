РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal - 10.04.2025 Украина.ру
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РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal
РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal - 10.04.2025 Украина.ру
РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal
Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal
2025-04-10T12:00
2025-04-10T12:06
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"Сегодня президент (США Дональд- ред.) Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - сказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.В Штаты возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за сбор средств для украинской армии. Рэтклифф не уточнил, кого отпустили США, однако источники издания заявили, что в РФ вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.Обмен заключёнными говорит о важности поддержания диалога между США и Россией, заявила неназванный представитель ЦРУ. Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг". Подробнее о контактах РФ и США - в материале В Стамбуле начались российско-американские переговоры на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, сша, россия, оаэ, джон рэтклифф, дональд трамп, майк уолтц, цру
Новости, США, Россия, ОАЭ, Джон Рэтклифф, Дональд Трамп, Майк Уолтц, ЦРУ

РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal

12:00 10.04.2025 (обновлено: 12:06 10.04.2025)
 
© соцсети; РИА Новости/Антон Буценко
© соцсети; РИА Новости/Антон Буценко
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Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal
"Сегодня президент (США Дональд- ред.) Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - сказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
В Штаты возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за сбор средств для украинской армии.
Рэтклифф не уточнил, кого отпустили США, однако источники издания заявили, что в РФ вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
Обмен заключёнными говорит о важности поддержания диалога между США и Россией, заявила неназванный представитель ЦРУ. Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг".
Подробнее о контактах РФ и США - в материале В Стамбуле начались российско-американские переговоры на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияОАЭДжон РэтклиффДональд ТрампМайк УолтцЦРУ
 
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