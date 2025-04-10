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РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal

РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal - 10.04.2025 Украина.ру

РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби, пишет газета Wall Street Journal

2025-04-10T12:00

2025-04-10T12:00

2025-04-10T12:06

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"Сегодня президент (США Дональд- ред.) Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - сказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.В Штаты возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за сбор средств для украинской армии. Рэтклифф не уточнил, кого отпустили США, однако источники издания заявили, что в РФ вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.Обмен заключёнными говорит о важности поддержания диалога между США и Россией, заявила неназванный представитель ЦРУ. Она отметила, что США рассматривают состоявшийся обмен "как позитивный шаг". Подробнее о контактах РФ и США - в материале В Стамбуле начались российско-американские переговоры на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, оаэ, джон рэтклифф, дональд трамп, майк уолтц, цру