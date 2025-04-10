https://ukraina.ru/20250410/kurskim-gradonachalnikom-stal-sergey-kotlyarov-1062436695.html
Курским градоначальником стал Сергей Котляров
Курским градоначальником стал Сергей Котляров - 10.04.2025 Украина.ру
Курским градоначальником стал Сергей Котляров
Курск возглавил Сергей Котляров в связи с отставкой Игоря Куцака. Об этом 10 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
2025-04-10T12:48
2025-04-10T12:48
2025-04-10T12:48
новости
курская область
курск
белгородская область
хинштейн
кто
кадровые перестановки
восстановление
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"В связи с отставкой мэра Курска Игоря Куцака решением городского собрания депутатов с сегодняшнего дня полномочия главы города возложены на его заместителя Сергея Котлярова", - рассказал врио губернатора области.Хинштейн отметил, что в Курске давно назрела необходимость преобразований и впереди много работы."Мы стоим на пороге 1000-летия, к которому сегодня, откровенно говоря, не готовы. Для этого активно включились в разработку мастер-плана древнего города и уже приступаем к реализации программы подготовки юбилея Курска. Главным образом концентрируемся на восстановлении исторической части областного центра", - отметил Хинштейн.По его словам, первые шаги в решении насущных вопросов уже сделаны.Накануне, 7 апреля Хинштейн сообщил, что мэр Курска решил по собственному желанию покинуть пост и на неделе будет определена кандидатура исполняющего обязанности градоначальника. Подробности в публикации Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, курск, белгородская область, хинштейн, кто, кадровые перестановки, восстановление
Новости, Курская область, Курск, Белгородская область, Хинштейн, КТО, кадровые перестановки, восстановление
Курским градоначальником стал Сергей Котляров
Курск возглавил Сергей Котляров в связи с отставкой Игоря Куцака. Об этом 10 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В связи с отставкой мэра Курска Игоря Куцака решением городского собрания депутатов с сегодняшнего дня полномочия главы города возложены на его заместителя Сергея Котлярова", - рассказал врио губернатора области.
Хинштейн
отметил, что в Курске
давно назрела необходимость преобразований и впереди много работы.
"Мы стоим на пороге 1000-летия, к которому сегодня, откровенно говоря, не готовы. Для этого активно включились в разработку мастер-плана древнего города и уже приступаем к реализации программы подготовки юбилея Курска. Главным образом концентрируемся на восстановлении исторической части областного центра", - отметил Хинштейн.
По его словам, первые шаги в решении насущных вопросов уже сделаны.
"Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны! Рассчитываю, что Сергей Александрович активно включится в эту работу", - заявил врио губернатора.
Накануне, 7 апреля Хинштейн сообщил, что мэр Курска решил по собственному желанию покинуть пост и на неделе будет определена кандидатура исполняющего обязанности градоначальника. Подробности в публикации Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области
В 2024 году в Курской и Белгородской областях
была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.