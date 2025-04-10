https://ukraina.ru/20250410/kurskim-gradonachalnikom-stal-sergey-kotlyarov-1062436695.html

Курским градоначальником стал Сергей Котляров

Курским градоначальником стал Сергей Котляров - 10.04.2025 Украина.ру

Курским градоначальником стал Сергей Котляров

Курск возглавил Сергей Котляров в связи с отставкой Игоря Куцака. Об этом 10 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

2025-04-10T12:48

2025-04-10T12:48

2025-04-10T12:48

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восстановление

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"В связи с отставкой мэра Курска Игоря Куцака решением городского собрания депутатов с сегодняшнего дня полномочия главы города возложены на его заместителя Сергея Котлярова", - рассказал врио губернатора области.Хинштейн отметил, что в Курске давно назрела необходимость преобразований и впереди много работы."Мы стоим на пороге 1000-летия, к которому сегодня, откровенно говоря, не готовы. Для этого активно включились в разработку мастер-плана древнего города и уже приступаем к реализации программы подготовки юбилея Курска. Главным образом концентрируемся на восстановлении исторической части областного центра", - отметил Хинштейн.По его словам, первые шаги в решении насущных вопросов уже сделаны.Накануне, 7 апреля Хинштейн сообщил, что мэр Курска решил по собственному желанию покинуть пост и на неделе будет определена кандидатура исполняющего обязанности градоначальника. Подробности в публикации Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля

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