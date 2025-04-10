Курским градоначальником стал Сергей Котляров - 10.04.2025 Украина.ру
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Курским градоначальником стал Сергей Котляров
Курским градоначальником стал Сергей Котляров - 10.04.2025 Украина.ру
Курским градоначальником стал Сергей Котляров
Курск возглавил Сергей Котляров в связи с отставкой Игоря Куцака. Об этом 10 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
2025-04-10T12:48
2025-04-10T12:48
новости
курская область
курск
белгородская область
хинштейн
кто
кадровые перестановки
восстановление
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"В связи с отставкой мэра Курска Игоря Куцака решением городского собрания депутатов с сегодняшнего дня полномочия главы города возложены на его заместителя Сергея Котлярова", - рассказал врио губернатора области.Хинштейн отметил, что в Курске давно назрела необходимость преобразований и впереди много работы."Мы стоим на пороге 1000-летия, к которому сегодня, откровенно говоря, не готовы. Для этого активно включились в разработку мастер-плана древнего города и уже приступаем к реализации программы подготовки юбилея Курска. Главным образом концентрируемся на восстановлении исторической части областного центра", - отметил Хинштейн.По его словам, первые шаги в решении насущных вопросов уже сделаны.Накануне, 7 апреля Хинштейн сообщил, что мэр Курска решил по собственному желанию покинуть пост и на неделе будет определена кандидатура исполняющего обязанности градоначальника. Подробности в публикации Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, курск, белгородская область, хинштейн, кто, кадровые перестановки, восстановление
Новости, Курская область, Курск, Белгородская область, Хинштейн, КТО, кадровые перестановки, восстановление

Курским градоначальником стал Сергей Котляров

12:48 10.04.2025
 
© gorsobranie-kursk.ru
© gorsobranie-kursk.ru
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Курск возглавил Сергей Котляров в связи с отставкой Игоря Куцака. Об этом 10 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В связи с отставкой мэра Курска Игоря Куцака решением городского собрания депутатов с сегодняшнего дня полномочия главы города возложены на его заместителя Сергея Котлярова", - рассказал врио губернатора области.
Хинштейн отметил, что в Курске давно назрела необходимость преобразований и впереди много работы.
"Мы стоим на пороге 1000-летия, к которому сегодня, откровенно говоря, не готовы. Для этого активно включились в разработку мастер-плана древнего города и уже приступаем к реализации программы подготовки юбилея Курска. Главным образом концентрируемся на восстановлении исторической части областного центра", - отметил Хинштейн.
По его словам, первые шаги в решении насущных вопросов уже сделаны.
"Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны! Рассчитываю, что Сергей Александрович активно включится в эту работу", - заявил врио губернатора.
Накануне, 7 апреля Хинштейн сообщил, что мэр Курска решил по собственному желанию покинуть пост и на неделе будет определена кандидатура исполняющего обязанности градоначальника. Подробности в публикации Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области
В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цена вторжения в Курскую область и требование отставки Сырского. Главное на Украине на утро 10 апреля
 
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