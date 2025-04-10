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Четвёртая Отечественная. Илья Муромец вновь идёт на Киев

Четвёртая Отечественная. Илья Муромец вновь идёт на Киев - 10.04.2025 Украина.ру

Четвёртая Отечественная. Илья Муромец вновь идёт на Киев

Ещё совсем недавно одной из основных тем публикаций СМИ был скорый и практически неизбежный мир. Сегодня об этом пишут уже существенно меньше. Завтра медийная... Украина.ру, 10.04.2025

2025-04-10T10:42

2025-04-10T10:42

2025-04-10T10:42

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Ещё совсем недавно одной из основных тем публикаций СМИ был скорый и практически неизбежный мир. Сегодня об этом пишут уже существенно меньше. Завтра медийная повестка снова может измениться, как это неоднократно происходило с 2014 года.Но донецкий фронт живёт не в повесточной реальности. На скорое замирение здесь мало кто рассчитывает. Одни подразделения воюют, другие готовятся воевать. Ко второй категории, среди прочих, сейчас относится 1-й стрелковый батальон 110 полка 110 бригады, носящий имя Ильи Муромца. Соединение является частью 51 гвардейской армии.Бывший боец батальона Станислав Смагин (сейчас ушёл на повышение, но об "Илье Муромце" не забывает) говорит – да, бойцы устали, и странно было бы, если бы было иначе. Однако спроси у каждого – ты понимаешь, что если мы просто всё заморозим и нас распустят по домам, то через год тебя снова призовут, но воевать придётся уже в иных, гораздо более тяжёлых условиях? Каждый отвечает – да, понимаю.Спрашиваю у Букваря, который отвечает в батальоне за техническое обеспечение: правда, что люди стали меньше донатить на военные нужды – ведь, вроде как, скоро мир? Нет, отвечает, не заметил такого, как помогали, так и продолжают помогать.Полигон в тыловом районе ДНР после дождя буквально утопает в грязи. Нас предупреждают – "дороги нет". В какой-то момент едва не сваливаемся в кювет и садимся на брюхо. Выбраться из хлюпающей жижи своими силами кажется невозможным, однако наш донецкий водитель раза три просто дёргает машину вперёд-назад, и вот она свободна. До этого я уже слышал выражение "ездить по-ДНРовски" - без тормозов, не особо обращая внимания на правила. Становится понятно, что "по-ДНРовски" – это ещё и вот так: выбираться из безнадёги самостоятельно, не рассчитывая на чужую помощь.Бойцы между тем отрабатывают обычные тактические элементы – штурм окопа и эвакуацию раненых с поля боя. Потом подъезжает кухня, к ней выстраивается очередь, кто-то делится со мной посудой.Четвёртая ОтечественнаяСреди солдат и офицеров, с которыми удалось пообщаться, практически нет кадровых военных.Батальон прошёл основательный боевой путь. Марьинка, Красногоровка, Невельский выступ, Курахово… "Илья Муромец" был сформирован в 2022 году, основную часть бойцов составили мобилизованные из тогда ещё отдельной ДНР и "Большой России". Есть и добровольцы.И насколько же все разные.Малой, кондитер из Донецка. Как оказался в армии? Так с Петровского района, который непрерывно крыли артой с 2014 года. В 2016-м пошёл в Народную милицию ДНР, ну и в итоге оказался в ВС РФ. Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Курахово.Кащей, сварщик из-под Волгограда. Почему отправился на СВО? Посмотрел на подвиги друзей. Очень многие из окружения ушли на фронт, один погиб, много раненых. Контракт заключил всего два месяца назад, пока ни в чём не участвовал.Инженер – донецкий специалист по энергосетям. Один из тех, кто годами после ежедневных обстрелов старался вернуть людям нормальную жизнь – чинил, восстанавливал, постоянно рискуя жизнью.Командир батальона Бек – тоже из Донецка, столяр.Замкомроты Скала, добровольно ушедший по мобилизации из Пермского края.Букварь – бывший волонтёр из Ростова, создатель и главное действующее лицо сайта "Сделано у нас", годами опровергающего расхожую догму, согласно которой в РФ уже давно ничего не производится. Сначала возил в батальон гуманитарную помощь, потом втянулся, подписал контракт.Станислав Смагин и Сергей Григоров – этих можно без позывных, люди публичные. Первый – публицист и политолог из Ростова, написавший несколько книг и множество статей. Когда началась СВО, пошёл добровольцем – сначала был замполитом, потом отправился на передовую.Григоров – бывший завсегдатай московского либерального бомонда, по собственным словам, "лично знающий всех врагов России" - Милова*, Волкова**, Яшина*, Гудкова* и других. Говорит, при этом всегда считал, что Украина может быть только антироссийской, и, значит, её быть не должно. И добавляет: как политик, не могу призывать людей к тому, в чём не участвую сам, да и в семье учили отвечать за слова.Слишком явная разница в возрасте, разные места рождения, род прежних занятий. Говорят, такое очень бросалось в глаза в сорок первом-сорок пятом.Второй Отечественной в России называли Первую мировую. 80 лет назад закончилась третья. Сейчас, получается, четвёртая.Сапёрная лопатка против дроновБудучи полностью гражданским человеком, представления о том, что происходит в зоне СВО, получаешь, конечно же, из "телеги". Там чем дальше, тем больше про дроны – решающий фактор на поле боя, область, в которой, как считает большинство телеграмеров, российской армии якобы никак не удаётся опередить ВСУ.Букварь говорит – да, в организации пока уступаем, специальных БПЛА-подразделений у нас официально нет до сих пор. Но технически уже опережаем – есть собственные системы управления, да и раньше если дрон на 100% собирался из китайских деталей, сейчас уже полно своего.Больше всего интересует вопрос, как бороться с БПЛА противника.РЭБ, дрон-детекторы – это из общеизвестного, но технический прогресс не отменяет народных средств. Закопаться поглубже, смеётся оператор БПЛА Ахтям – и показывает свою сапёрную лопатку, которая, по его словам, всегда с ним.Дроны победили, утверждает Букварь. В будущем они будут не только летать, плавать и бегать по земле, но и ползать как змеи.И как это преодолевать? Только своими дронами, иного пути нет.Скоро на поле боя останутся одни лишь беспилотники, да несколько операторов в тылу. Уточняю: а потом и в них надобность отпадёт? Нет, смеётся Букварь, до "Скайнета" ещё далеко. Да и модный ныне искусственный интеллект пока не получает широкого распространения, потому что больно дорогой. Как найдётся способ удешевления – вот тогда самое интересное и начнётся.Пока же, по его словам, последнее слово всё равно за пехотой. Землю нельзя считать освобождённой, пока на неё не ступил твой солдат. Дроны дронами, а точку будут ставить Малой, Кащей и Скала.Дорога к храмуКак пелось в известной песне, не бывает атеистов в окопах под огнёмКомбат Бек, отвечая на вопрос, как должна выглядеть победа, говорит – дойдём до Киева, обретём мощи Ильи Муромца, а потом решим, что делать дальше. Не слишком серьёзно спрашиваю, ощущаете ли его покровительство? Он в том же духе отвечает: да, ощущаем, да мы и сами как Илья Муромец - сначала раскачиваемся-раскачиваемся, а уж потом... После чего говорит, что батальон окормляет очень хороший батюшка, приезжающий из подмосковного Одинцово, и рекомендует посетить подшефную церковь подразделения, расположенную на легендарных Трудовских.Посёлок шахты Трудовская непрерывно обстреливался с 2014 года, полностью целых домов здесь практически нет. Разрушен и собор Иоанна Кронштадтского – та самая подшефная церковь. Но война ушла отсюда: после того, как пригороды Донецка были освобождены, ВСУ потеряли возможностью доставать до этих мест ствольной артиллерией. Храм восстанавливается, активно работает строительная техника.Местная жительница говорит: наша жизнь здесь годами состояла в том, что после очередного обстрела мы выясняли, все ли живы, нет ли раненых, после чего просто шли и восстанавливали разрушенное. Помощи ни от кого не ждали.Она уверена, что соседняя Марьинка, в которой месяцами шли тяжелейшие бои, тоже восстановится, и случится это безо всякого участия государства. Люди просто вернутся в свои дома, даже если от них почти ничего не осталось, и начнут всё отстраивать.Батальон "Илья Муромец" тоже участвовал в освобождении Марьинки. Сейчас там, казалось бы, вообще не может быть ничего живого – раньше я видел такое только на фотохронике из Сталинграда. Сам посёлок – сплошные развалины, в полях остовы сгоревшей техники, по обочинам до сих пор валяются мины. Где-то очень вдалеке бахает и поднимается облако дыма – прилёт.Мимо нас проезжает гражданская машина. В ней сидят несколько человек, спрашивают, где здесь разрушенная церковь. Не та, что на Трудовских – местная. Наш водитель показывает рукой, машина едет дальше и постепенно теряется среди руин.Видимо, сейчас пресловутая "Дорога к храму" выглядит именно так.Инженерное делоСпрашиваю у Инженера, правда ли, что война – это, прежде всего, инженерное дело (когда-то услышал эти слова на стриме Владлена Татарского). Отвечает: да, безусловно.Инженер работал инженером на гражданке, теперь работает здесь. И столяр Бек, и повар Малой, и сварщик Кащей, и публицист Смагин, и политик Григоров (рассказывает, что недавно купил новый костюм и ботинки – в ближайший отпуск собирается в "Донбасс Оперу", дают "Князя Игоря") – все они тоже работают.Бойцы рассказывают подчас страшное, лютое. Один за последний год стал полностью седым. Но ведут себя очень непринуждённо, неторопливо, по-русски.И Малой, с лица которого улыбка, кажется, вообще не сходит. И, напротив, немногословный и неулыбчивый Кащей, и Смагин с его внешностью типичного доцента. Все.Эти вывезут.А Илья Муромец вернётся в Киев.* признан в РФ иноагентом** внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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